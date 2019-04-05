ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Каллас предложили сформировать правительство, а Кальюлайд вышел из партии. Как могут распределиться министерские портфели?

Президент Эстонии предлагает Кае Каллас сформировать правительство - получится ли? Источники сообщили, как именно могут распределиться министерские портфели в новом правительстве EKREIKE. Раймонд Кальюлайд покинул Центристскую партию. В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН. Читайте также, сколько Анастастия Коваленко потратила на предвыборную кампанию.
"У Эстонии и России двусторонние отношения". Керсти Кальюлайд рассказала, о чем будет говорить с Путиным
Эксперт советует: как избавиться от квартиросъемщиков, которые ни денег не платят, ни съезжать не хотят?
Сдача квартиры в аренду может превратиться для ее хозяина в настоящий ад, если квартиросъемщик постоянно задерживает выплату и отказывается освобождать жилплощадь. Как в таком случае стоит поступать, объясняет представитель страховой фирмы ERGO Майко Калвет. Loe edasi...
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш исключить Эстонию из состава организации после слов президента Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в школах представляет угрозу эстонскому языку и культуре, передает РИА Новости. Loe edasi...
ФОТО: Президент Эстонии предлагает Кае Каллас сформировать правительство
РанееКерсти Кальюлайд пообещала, что сделает предложение сформировать правительство победившей в выборах партии. Сегодня, 5 апреля, Кальюлайд принимает Каллас в Кадриорге. Loe edasi...
ВИДЕО | Официальный кандидат в премьеры Кая Каллас: наша задача — показать, что существует лучшая альтернатива
Источники: именно так могут распределиться министерские портфели в новом правительстве
По данным Delfi, министерские портфели в новом правительстве распределятся следующим образом: Loe edasi...
Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Министр охраны среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении Нила Ушакова ("Согласие") от исполнения должностных обязанностей председателя Рижской думы. Об этом сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на информацию в официальном издании Latvijas Vēstnesis. Loe edasi...
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Выборы в Европарламент: исследование дает Центристской партии штормовое предупржедение
Опрос, проведенный агентством Norstat по заказу Социал-демократической партии, показывает, что поддержка кандидатов на выборах в Европарламент существенно отличается как от рейтингов партий, так и результатов выборов. Loe edasi...
Не попавшая в Рийгикогу Анастастия Коваленко потратила на предвыборную кампанию немыслимую сумму
Из обнародованных отчетов, которые партии представили Комиссии по надзору за финансированием партий, следует, что социал-демократы, которые в итоге потеряли треть своих мест в парламенте, потратили на предвыборную кампанию больше всех личных средств кандидатов, всего около 70 000 евро. Loe edasi...
Гражданин Эстонии пытался дать взятку таможеннику в Ивангороде и был задержан
В марте 2019 года на границе с Эстонией в Ленинградской области провалилась попытка подкупа иностранцем инспектора таможни, сообщили корреспонденту 47news в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления РФ. Loe edasi...
КОЛОНКА РЕДАКЦИИ | Начало конца эпохи либеральных иллюзий в отдельно взятой стране, или Великий могучий язык жестов
Постмодерн умер, да здравствует пост-постмодерн. ”Фейкньюс” пишутся словами — значит, долой слова, берем на вооружение жесты. Длинные витиеватые объяснения/оправдания ”сделки с дьяволом” (читай, коалиции с EKRE) — для лузеров. Победители же говорят кратко и емко, могут еще и показать что-либо. Окончательный политический дуализм все ближе и раздел пройдет совсем не по линии эстонцы-неэстонцы, как казалось раньше. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО | Чернокожий жених и любовь к откровенным танцам. У дочери нового спикера Рийгикогу от EKRE — пестрая жизнь
Сегодня издание Kroonika обнародовало имена и лица спутниц жизни, а также других близких родственников ведущих политиков EKRE. Особенно пестрой оказалась жизнь дочери избранного вчера спикером Рийгикогу Хенна Пыллуааса. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI| Нигатив: последний раз, когда я был в Таллинне, я стер ноги в кровь
5 апреля в клубе Prive выступит Нигатив. Delfi встретился с ним незадолго до концерта и поговорил о рэпе, Таллинне и о том, что "пипл хавает". Loe edasi...