05.04.2019, 21:29

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Каллас предложили сформировать правительство, а Кальюлайд вышел из партии. Как могут распределиться министерские портфели?


rus.delfi.ee
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Kaja Kallas Toompeal koridoris 13.03.2019
Kaja Kallas Toompeal koridoris 13.03.2019Foto: Andres Putting

Президент Эстонии предлагает Кае Каллас сформировать правительство - получится ли? Источники сообщили, как именно могут распределиться министерские портфели в новом правительстве EKREIKE. Раймонд Кальюлайд покинул Центристскую партию. В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН. Читайте также, сколько Анастастия Коваленко потратила на предвыборную кампанию.

"У Эстонии и России двусторонние отношения". Керсти Кальюлайд рассказала, о чем будет говорить с Путиным

Foto: Jaanus Lensment

Президент Керсти Кальюлайд, ставшая объектом критики за намерение встретиться с президентом России, объяснила, зачем едет в Москву и о чем намерена говорить с Владимиром Путиным, пишет rus.err.ee.
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Эксперт советует: как избавиться от квартиросъемщиков, которые ни денег не платят, ни съезжать не хотят?

Üürileping Foto: Karin Kaljuläte

Сдача квартиры в аренду может превратиться для ее хозяина в настоящий ад, если квартиросъемщик постоянно задерживает выплату и отказывается освобождать жилплощадь. Как в таком случае стоит поступать, объясняет представитель страховой фирмы ERGO Майко Калвет.
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В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Duma Foto: Sergei Savostyanov, Sergei Savostyanov/TASS

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш исключить Эстонию из состава организации после слов президента Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в школах представляет угрозу эстонскому языку и культуре, передает РИА Новости.
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ФОТО: Президент Эстонии предлагает Кае Каллас сформировать правительство

Foto: Tiit Blaat

Ранее Керсти Кальюлайд пообещала, что сделает предложение сформировать правительство победившей в выборах партии. Сегодня, 5 апреля, Кальюлайд принимает Каллас в Кадриорге.
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ВИДЕО | Официальный кандидат в премьеры Кая Каллас: наша задача — показать, что существует лучшая альтернатива

ТОП

Сегодня президент Керсти Кальюлайд назвала официальным кандидатом в премьер-министры Каю Каллас, председателя партии, выигравшей выборы.
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Источники: именно так могут распределиться министерские портфели в новом правительстве

Koalitsioonikõnelused Foto: Priit Simson

По данным Delfi, министерские портфели в новом правительстве распределятся следующим образом:
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Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Riia linnapea Nils Ušakovs Foto: Rauno Volmar

Министр охраны среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении Нила Ушакова ("Согласие") от исполнения должностных обязанностей председателя Рижской думы. Об этом сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на информацию в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
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"Столько вранья". Марина Кальюранд: на словах и в своих статьях Яна Тоом очень смелая

Marina Kaljurand Foto: Madis Veltman

Социал-демократ Марина Кальюранд ответила на на статью Яны Тоом ""Хорошей" Марине Кальюранд — от "сбежавшей в Брюссель" Яны.
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ФОТО и ВИДЕО: "Как либерал я приветствую выход русских голосов на свободный рынок". Раймонд Кальюлайд покинул Центристскую партию

Сегодня Раймонд Кальюлайд сообщил, что покинул Центристскую партию.
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Сависаар: я слышал, будто у русских депутатов не было возможности выступить против коалиции с EKRE. Это не так

Foto: Kiur Kaasik

Бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар у себя в Facebook говорит, что у русских центристов все же была возможность повлиять решение о создании коалиции с EKRE.
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Выборы в Европарламент: исследование дает Центристской партии штормовое предупржедение

Keskerakond Foto: Madis Veltman

Опрос, проведенный агентством Norstat по заказу Социал-демократической партии, показывает, что поддержка кандидатов на выборах в Европарламент существенно отличается как от рейтингов партий, так и результатов выборов.
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Не попавшая в Рийгикогу Анастастия Коваленко потратила на предвыборную кампанию немыслимую сумму

Sotsiaaldemokraatliku erakonna valimispidu pubis Pööbel. Foto: Rauno Volmar

Из обнародованных отчетов, которые партии представили Комиссии по надзору за финансированием партий, следует, что социал-демократы, которые в итоге потеряли треть своих мест в парламенте, потратили на предвыборную кампанию больше всех личных средств кандидатов, всего около 70 000 евро.
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Гражданин Эстонии пытался дать взятку таможеннику в Ивангороде и был задержан

Raha Foto: Anni Õnneleid

В марте 2019 года на границе с Эстонией в Ленинградской области провалилась попытка подкупа иностранцем инспектора таможни, сообщили корреспонденту 47news в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления РФ.
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ | Начало конца эпохи либеральных иллюзий в отдельно взятой стране, или Великий могучий язык жестов

Изображение: интернет-мем

Постмодерн умер, да здравствует пост-постмодерн. ”Фейкньюс” пишутся словами — значит, долой слова, берем на вооружение жесты. Длинные витиеватые объяснения/оправдания ”сделки с дьяволом” (читай, коалиции с EKRE) — для лузеров. Победители же говорят кратко и емко, могут еще и показать что-либо. Окончательный политический дуализм все ближе и раздел пройдет совсем не по линии эстонцы-неэстонцы, как казалось раньше.
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ФОТО и ВИДЕО | Чернокожий жених и любовь к откровенным танцам. У дочери нового спикера Рийгикогу от EKRE — пестрая жизнь

Fotod: Ekspress Meedia/Kuvatõmmis

Сегодня издание Kroonika обнародовало имена и лица спутниц жизни, а также других близких родственников ведущих политиков EKRE. Особенно пестрой оказалась жизнь дочери избранного вчера спикером Рийгикогу Хенна Пыллуааса.
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ВИДЕО DELFI| Нигатив: последний раз, когда я был в Таллинне, я стер ноги в кровь

5 апреля в клубе Prive выступит Нигатив. Delfi встретился с ним незадолго до концерта и поговорил о рэпе, Таллинне и о том, что "пипл хавает".
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