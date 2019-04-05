ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Каллас предложили сформировать правительство, а Кальюлайд вышел из партии. Как могут распределиться министерские портфели?

Сдача квартиры в аренду может превратиться для ее хозяина в настоящий ад, если квартиросъемщик постоянно задерживает выплату и отказывается освобождать жилплощадь. Как в таком случае стоит поступать, объясняет представитель страховой фирмы ERGO Майко Калвет.

Loe edasi...

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Duma Foto: Sergei Savostyanov, Sergei Savostyanov/TASS

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш исключить Эстонию из состава организации после слов президента Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в школах представляет угрозу эстонскому языку и культуре, передает РИА Новости.

Loe edasi...

ФОТО: Президент Эстонии предлагает Кае Каллас сформировать правительство

Foto: Tiit Blaat

Ранее Керсти Кальюлайд пообещала, что сделает предложение сформировать правительство победившей в выборах партии. Сегодня, 5 апреля, Кальюлайд принимает Каллас в Кадриорге.

Loe edasi...

ВИДЕО | Официальный кандидат в премьеры Кая Каллас: наша задача — показать, что существует лучшая альтернатива

Сегодня президент Керсти Кальюлайд назвала официальным кандидатом в премьер-министры Каю Каллас, председателя партии, выигравшей выборы.

Loe edasi...

Источники: именно так могут распределиться министерские портфели в новом правительстве

Koalitsioonikõnelused Foto: Priit Simson

По данным Delfi, министерские портфели в новом правительстве распределятся следующим образом:

Loe edasi...

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Riia linnapea Nils Ušakovs Foto: Rauno Volmar

Министр охраны среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении Нила Ушакова ("Согласие") от исполнения должностных обязанностей председателя Рижской думы. Об этом сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на информацию в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Loe edasi...

"Столько вранья". Марина Кальюранд: на словах и в своих статьях Яна Тоом очень смелая

Marina Kaljurand Foto: Madis Veltman

Социал-демократ Марина Кальюранд ответила на на статью Яны Тоом ""Хорошей" Марине Кальюранд — от "сбежавшей в Брюссель" Яны.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: "Как либерал я приветствую выход русских голосов на свободный рынок". Раймонд Кальюлайд покинул Центристскую партию

Сегодня Раймонд Кальюлайд сообщил, что покинул Центристскую партию.

Loe edasi...

Сависаар: я слышал, будто у русских депутатов не было возможности выступить против коалиции с EKRE. Это не так