ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Изнасилование на судне Tallink Silja и мистерия заказанных Банком Эстонии купюр в 200 евро

Вчера поздно вечером в волости Рапла произошло тяжелое ДТП, в котором погиб попавший под погрузчик 35-летний мужчина.

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Лишь 10% знающих о семейном насилии сообщают об этом ”куда следует”

фото иллюстративное Foto: Jaanus Lensment

Примерно 10% близких, которые в курсе о насилии в близких отношениях, сообщают об этом в центры поддержки или в полицию.

Все больше сообщают о случаях насилия КТ и работодатели.

Заметить, поддержать и отправить за помощью — важно, поскольку зачастую жертва сама не готова обратиться куда-либо с такой деликатной темой, пишет Eesti Päevaleht.

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ПОДКАСТ | Уморительные истории Данилы Кузнецова о паленом iPhone, снежном короле в Maxima и работе с Леди Гагой

Уже 12-м гостем подкаста "Халтура" стал руководитель молодежного центра Ласнамяэ Данила Кузнецов. Мы поговорили с ним о тесной связи Таллинн-Маарду и пути Данилы до руководящей должности в столице.

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Индрек Саар будет баллотироваться в председатели Социал-демократической партии

Lõpetava valitsuse viimane pressikonverents Stenbocki majas Foto: Tiit Blaat

ТОП ФОТО: Что происходит? В торговых центрах рядом с банкоматами появились необычные автоматы Не держите цветок в спальне, или Приметы и суеверия об орхидеях в доме На судне Tallink Silja изнасиловали молодую женщину, дело расследуют финские и шведские полицейские

Индрек Саар сегодня утром сообщил в соцсети, что будет баллотироваться в председатели Социал-демократической партии (СДП) на конгрессе партии в июне.

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ГРАФИК | Ошеломляющая статистика: каждое десятое преступление связано с семейным насилием, в полицию сообщают все меньше

8TB10SEP06A4.jpg Foto: Tiit Blaat

Из составленного Министерством юстиции обзора преступлений за 2018 год выясняется, что доля семейного насилия среди насильственных преступлений все увеличивается: если в 2011 году семейное насилие составляло 26% от всех насильственных актов, то в прошлом году — чуть меньше половины (44%).

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В Пярну участники толоки обнаружили большое количество самогона, находкой занимается полиция

Talgulised avastasid salaviina Foto: Delfi lugeja

Вчера, во всеэстонский День полезных дел добровольцы обнаружили в Пярну на углу улиц Лубья, Нийне и Вастла груз самогона, о котором сообщили в полицию.

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ФОТО: Виктор Крон впервые вышел на сцену "Евровидения"

Eurovision 2019 5.05.2019 Foto: Andres Putting

5 мая впервые вышел на сцену Евровидения в Экспо Тель-Авив Виктор Крон, который с песней "Storm" представит Эстонию в первом полуфинале 14 мая.

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Отравляющий жизнь жителям Ласнамяэ асфальтовый завод работает незаконно?