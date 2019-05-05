ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Изнасилование на судне Tallink Silja и мистерия заказанных Банком Эстонии купюр в 200 евро

Сегодня, 5 мая, мы писали о том, что полицейские Финляндии и Швеции расследуют произошедшее в ночь на субботу на борту судна Tallink Silja предполагаемое изнасилование 25-летней шведки. А также о том, что Банк Эстонии вместе с другими центробанками заказал и купюры в 200 евро, но в банкоматах они не появятся. Эти и другие новости этого воскресенья — в нашей ежедневной подборке.
На судне Tallink Silja изнасиловали молодую женщину, дело расследуют финские и шведские полицейские
Полицейские Финляндии и Швеции расследуют произошедшее в ночь на субботу на борту судна Tallink Silja предполагаемое изнасилование 25-летней шведки, сообщило издание Aftonbladet. В связи с инцидентом арестованы два человека. Loe edasi...
Мистерия заказанных Банком Эстонии купюр в 200 евро: в банкоматах их не будет
Трагическое ДТП в волости Рапла: водителя погрузчика придавило кабиной
Вчера поздно вечером в волости Рапла произошло тяжелое ДТП, в котором погиб попавший под погрузчик 35-летний мужчина. Loe edasi...
Лишь 10% знающих о семейном насилии сообщают об этом ”куда следует”
Примерно 10% близких, которые в курсе о насилии в близких отношениях, сообщают об этом в центры поддержки или в полицию.
Все больше сообщают о случаях насилия КТ и работодатели.
Заметить, поддержать и отправить за помощью — важно, поскольку зачастую жертва сама не готова обратиться куда-либо с такой деликатной темой, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ПОДКАСТ | Уморительные истории Данилы Кузнецова о паленом iPhone, снежном короле в Maxima и работе с Леди Гагой
Уже 12-м гостем подкаста "Халтура" стал руководитель молодежного центра Ласнамяэ Данила Кузнецов. Мы поговорили с ним о тесной связи Таллинн-Маарду и пути Данилы до руководящей должности в столице. Loe edasi...
Индрек Саар будет баллотироваться в председатели Социал-демократической партии
Индрек Саар сегодня утром сообщил в соцсети, что будет баллотироваться в председатели Социал-демократической партии (СДП) на конгрессе партии в июне. Loe edasi...
ГРАФИК | Ошеломляющая статистика: каждое десятое преступление связано с семейным насилием, в полицию сообщают все меньше
Из составленного Министерством юстиции обзора преступлений за 2018 год выясняется, что доля семейного насилия среди насильственных преступлений все увеличивается: если в 2011 году семейное насилие составляло 26% от всех насильственных актов, то в прошлом году — чуть меньше половины (44%). Loe edasi...
В Пярну участники толоки обнаружили большое количество самогона, находкой занимается полиция
Вчера, во всеэстонский День полезных дел добровольцы обнаружили в Пярну на углу улиц Лубья, Нийне и Вастла груз самогона, о котором сообщили в полицию. Loe edasi...
ФОТО: Виктор Крон впервые вышел на сцену "Евровидения"
Отравляющий жизнь жителям Ласнамяэ асфальтовый завод работает незаконно?
О работающем в карьере Вяо асфальтовом заводе Verston Ehitus OÜ писали прошлой осенью, когда ласнамяэсцы жаловались аж премьер-министру, что завод воняет и ухудшает качество жизни. Loe edasi...
В Кейла поймали за рулем пьяного в стельку водителя автобуса
Сегодня незадолго до 15 часов полицейские Ляэне-Харьюского отделения полиции остановили в городе Кейла автобус, управлявший которым 64-летний мужчина был в состоянии такого сильного алкогольного опьянения, что в отношении него начали уголовное производство. Loe edasi...
ВИДЕО: Горящий самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево — один человек погиб, более 10 пострадали
Пассажирский самолет SSJ-100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, запросил аварийную посадку вскоре после вылета из Шереметьево. В результате жесткой посадки один человек погиб и более 10 пострадали. Loe edasi...