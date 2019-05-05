05.05.2019, 20:50

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Изнасилование на судне Tallink Silja и мистерия заказанных Банком Эстонии купюр в 200 евро


rus.delfi.ee
EST 2
Silja Europa
Silja EuropaFoto: Eero Vabamägi

Сегодня, 5 мая, мы писали о том, что полицейские Финляндии и Швеции расследуют произошедшее в ночь на субботу на борту судна Tallink Silja предполагаемое изнасилование 25-летней шведки. А также о том, что Банк Эстонии вместе с другими центробанками заказал и купюры в 200 евро, но в банкоматах они не появятся. Эти и другие новости этого воскресенья — в нашей ежедневной подборке.

На судне Tallink Silja изнасиловали молодую женщину, дело расследуют финские и шведские полицейские

praam, tallink Foto: Ilmar Saabas

Полицейские Финляндии и Швеции расследуют произошедшее в ночь на субботу на борту судна Tallink Silja предполагаемое изнасилование 25-летней шведки, сообщило издание Aftonbladet. В связи с инцидентом арестованы два человека.
Loe edasi...

Мистерия заказанных Банком Эстонии купюр в 200 евро: в банкоматах их не будет

Foto: EPA/Scanpix

Банк Эстонии вместе с другими центробанками заказал и купюры в 200 евро.
Loe edasi...

Трагическое ДТП в волости Рапла: водителя погрузчика придавило кабиной

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

Вчера поздно вечером в волости Рапла произошло тяжелое ДТП, в котором погиб попавший под погрузчик 35-летний мужчина.
Loe edasi...

Лишь 10% знающих о семейном насилии сообщают об этом ”куда следует”

фото иллюстративное Foto: Jaanus Lensment

Примерно 10% близких, которые в курсе о насилии в близких отношениях, сообщают об этом в центры поддержки или в полицию.

Все больше сообщают о случаях насилия КТ и работодатели.

Заметить, поддержать и отправить за помощью — важно, поскольку зачастую жертва сама не готова обратиться куда-либо с такой деликатной темой, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

ПОДКАСТ | Уморительные истории Данилы Кузнецова о паленом iPhone, снежном короле в Maxima и работе с Леди Гагой

Haltuura, podcast Foto: Ilmar Saabas

Уже 12-м гостем подкаста "Халтура" стал руководитель молодежного центра Ласнамяэ Данила Кузнецов. Мы поговорили с ним о тесной связи Таллинн-Маарду и пути Данилы до руководящей должности в столице.
Loe edasi...

Индрек Саар будет баллотироваться в председатели Социал-демократической партии

Lõpetava valitsuse viimane pressikonverents Stenbocki majas Foto: Tiit Blaat

ТОП

Индрек Саар сегодня утром сообщил в соцсети, что будет баллотироваться в председатели Социал-демократической партии (СДП) на конгрессе партии в июне.
Loe edasi...

ГРАФИК | Ошеломляющая статистика: каждое десятое преступление связано с семейным насилием, в полицию сообщают все меньше

8TB10SEP06A4.jpg Foto: Tiit Blaat

Из составленного Министерством юстиции обзора преступлений за 2018 год выясняется, что доля семейного насилия среди насильственных преступлений все увеличивается: если в 2011 году семейное насилие составляло 26% от всех насильственных актов, то в прошлом году — чуть меньше половины (44%).
Loe edasi...

В Пярну участники толоки обнаружили большое количество самогона, находкой занимается полиция

Talgulised avastasid salaviina Foto: Delfi lugeja

Вчера, во всеэстонский День полезных дел добровольцы обнаружили в Пярну на углу улиц Лубья, Нийне и Вастла груз самогона, о котором сообщили в полицию.
Loe edasi...

ФОТО: Виктор Крон впервые вышел на сцену "Евровидения"

Eurovision 2019 5.05.2019 Foto: Andres Putting

5 мая впервые вышел на сцену Евровидения в Экспо Тель-Авив Виктор Крон, который с песней "Storm" представит Эстонию в первом полуфинале 14 мая.
Loe edasi...

Отравляющий жизнь жителям Ласнамяэ асфальтовый завод работает незаконно?

Väo karjääri tolm Foto: Taavi Sepp

О работающем в карьере Вяо асфальтовом заводе Verston Ehitus OÜ писали прошлой осенью, когда ласнамяэсцы жаловались аж премьер-министру, что завод воняет и ухудшает качество жизни.
Loe edasi...

В Кейла поймали за рулем пьяного в стельку водителя автобуса

Lux Buss Foto: Rando Järv

Сегодня незадолго до 15 часов полицейские Ляэне-Харьюского отделения полиции остановили в городе Кейла автобус, управлявший которым 64-летний мужчина был в состоянии такого сильного алкогольного опьянения, что в отношении него начали уголовное производство.
Loe edasi...

ВИДЕО: Горящий самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево — один человек погиб, более 10 пострадали

Foto: Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

Пассажирский самолет SSJ-100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, запросил аварийную посадку вскоре после вылета из Шереметьево. В результате жесткой посадки один человек погиб и более 10 пострадали.
Loe edasi...

Читайте также: