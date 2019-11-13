ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Из жизни заключенных, Ильвес критикует Maxima и приговор женщине-наркокурьеру
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 13 ноября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 13 ноября.
Я побывала в новой Таллиннской тюрьме. Это были прекрасные утренние часы! Удивило, почему для того, чтобы туда попасть, нужно совершить преступление, пишет журналистка Eesti Ekspress.
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В своей резидентуре бывшая первая леди Эвелин Ильвес намерена сосредоточиться на гигиене труда. Она сказала в интервью изданию Naisteleht, что ее всегда больше интересовало здоровье, нежели болезни.
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В Нарве суд оправил на три месяца за решетку женщину, которая в январе и феврале этого года привезла из России в Эстонию порошок с содержанием альфа-пирролидинопентиофенона, более известного в народе как ”соль” или ”спиды”, пишет Eesti Ekspress.
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Начиная с 14 декабря 2019 года в Эстонии и других странах ЕС меняется порядок ввоза растений и продукции растениеводства.
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Санкт-петербургскому историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве и расчленении тела своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, припомнили гибель еще одного человека, случившуюся, как минимум, при его участии.
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