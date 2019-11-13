13.11.2019, 22:01

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Из жизни заключенных, Ильвес критикует Maxima и приговор женщине-наркокурьеру


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okastraatFoto: Andres Putting

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 13 ноября.

У заключенных райская жизнь? Добро пожаловать в Таллиннскую тюрьму — настоящий wellness-центр!

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Я побывала в новой Таллиннской тюрьме. Это были прекрасные утренние часы! Удивило, почему для того, чтобы туда попасть, нужно совершить преступление, пишет журналистка Eesti Ekspress.
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VERSUS | Эвелин Ильвес раскритиковала условия труда в Maxima. Сеть магазинов считает это оскорблением работников

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В своей резидентуре бывшая первая леди Эвелин Ильвес намерена сосредоточиться на гигиене труда. Она сказала в интервью изданию Naisteleht, что ее всегда больше интересовало здоровье, нежели болезни.
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Женщина пыталась привезти из России наркотики, которые спрятала внутри себя

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В Нарве суд оправил на три месяца за решетку женщину, которая в январе и феврале этого года привезла из России в Эстонию порошок с содержанием альфа-пирролидинопентиофенона, более известного в народе как ”соль” или ”спиды”, пишет Eesti Ekspress.
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Вводятся ограничения на ввоз в Эстонию из России растений, фруктов, овощей, ягод и семян

Foto on illustratiivne Foto: Kiur Kaasik

Начиная с 14 декабря 2019 года в Эстонии и других странах ЕС меняется порядок ввоза растений и продукции растениеводства.
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Доцент-расчленитель Соколов 40 лет назад потопил корабль с ученым на борту. Его "отмазал" отец

Foto: Sputnik, Alexander Galperin

Санкт-петербургскому историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве и расчленении тела своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, припомнили гибель еще одного человека, случившуюся, как минимум, при его участии.
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