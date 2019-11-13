ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Из жизни заключенных, Ильвес критикует Maxima и приговор женщине-наркокурьеру

В Нарве суд оправил на три месяца за решетку женщину, которая в январе и феврале этого года привезла из России в Эстонию порошок с содержанием альфа-пирролидинопентиофенона, более известного в народе как ”соль” или ”спиды”, пишет Eesti Ekspress.

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Вводятся ограничения на ввоз в Эстонию из России растений, фруктов, овощей, ягод и семян

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Начиная с 14 декабря 2019 года в Эстонии и других странах ЕС меняется порядок ввоза растений и продукции растениеводства.

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Доцент-расчленитель Соколов 40 лет назад потопил корабль с ученым на борту. Его "отмазал" отец

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Санкт-петербургскому историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве и расчленении тела своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, припомнили гибель еще одного человека, случившуюся, как минимум, при его участии.

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