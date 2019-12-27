ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Итоговое интервью Кальюранд и нововведение для пользователей общественного транспорта

Итоговое интервью RusDelfi. Марина Кальюранд: русские считают Эстонию своим домом. Иначе бы они уехали

Марина Кальюранд Foto: Priit Simson



Успешные выборы в Рийгикогу в составе новой партии и голоса 65 559 избирателей на выборах в Европарламент сделали Марину Кальюранд одной из главных героинь политического года. Из-за постоянной работы в Европарламенте Марина - редкий гость в Таллинне. Но для итогового интервью RusDelfi она сумела выкроить время. Правда, немного припозднилась. Но причина была уважительной.

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