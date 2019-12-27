ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Итоговое интервью Кальюранд и нововведение для пользователей общественного транспорта

Сегодня мы опубликовали итоговое интервью с Мариной Кальюранд. Также сегодня была объявлена в розыск Елена Батурина, а в следующем году пассажиров столичного общественного транспорта попросят пользоваться кнопкой СТОП. Эти и другие новости дня читайте в нашей традиционной подборке!
Итоговое интервью RusDelfi. Марина Кальюранд: русские считают Эстонию своим домом. Иначе бы они уехали
Успешные выборы в Рийгикогу в составе новой партии и голоса 65 559 избирателей на выборах в Европарламент сделали Марину Кальюранд одной из главных героинь политического года. Из-за постоянной работы в Европарламенте Марина - редкий гость в Таллинне. Но для итогового интервью RusDelfi она сумела выкроить время. Правда, немного припозднилась. Но причина была уважительной. Loe edasi...
Фотографию девушки из Эстонии использовали в России для оформления книги. Она этому совсем не рада
В эпоху интернета, социальных сетей, Инстаграма и прочих модных технологий наша личная информация, которую мы выкладываем на всеобщее обозрение, разлетается cо скоростью света. При этом уследить за траекторией ее полета не всегда возможно. По сути, использовать ее может кто угодно и как угодно. Loe edasi...
Юри Ратас нарушит традицию и не пойдет на президентский прием в феврале 2020 года. Почему?
А вы знали? Хозяин квартиры вправе арестовать личное имущество недобросовестного арендатора
Многие владельцы недвижимости не знают о своем законном праве наложить арест на личное имущество арендатора и продать его в счет покрытия расходов в случае, если арендатор вовремя не оплатил аренду или счет за коммунальные услуги, сообщает Kinnisvara24. Loe edasi...
Метлев на угрозы Матвиенко в адрес Эстонии: не обижайтесь, приезжайте к нам и учитесь свободе прессы
Член совета Эстонского Союза Гражданских Объединений Сергей Метлев обратился к спикеру Совета Федерации РоссииВалентине Матвиенко в связи с ее вчерашними угрозами в адрес Эстонии на тему применения санкций Европейского Союза против подразделения пропагандистской агентуры ”Россия Сегодня” портала ”Спутник”. Метлев обратил в письме внимание Матвиенко на серьезные нарушения свободы СМИ в России и нападения на журналистов, а также призвал ее не обижаться, а приехать в Эстонию, что бы поучиться местному опыту обеспечения свободы прессы. Loe edasi...
Россиянин, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным
В Омске при загадочных обстоятельствах погиб 25-летний сотрудник IT-компании и музыкант-барабанщик Дмитрий Федоров. Некоторое время назад он сообщил, что его задержали бойцы Росгвардии, которые подбросили ему наркотики. Loe edasi...
Украина взыскала с казахстанской авиакомпании штраф за полеты над Крымом
Казахстанская авиакомпания Euro-Asia Air выплатила Украине 136 тыс. грн штрафа за полет над Крымским полуостровом, что стало первым штрафом за "запрещенное использование воздушного пространства Украины в пределах Крыма", сообщает командование Воздушных сил ВСУ. Loe edasi...
ФОТО: Убийца из Кюкитая участвовал в предварительном заседании посредством видеомоста
Сегодня состоялось предварительное заседание по делу 21-летнего Эдуарда Каска, который обвиняется в убийстве своего 16-летнего друга в деревне Кюкитая. Каск принимал участие посредством видеомоста. Loe edasi...
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск
Мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Елены Батуриной уголовное дело о клевете по заявлению финансового управляющего бизнеса ее брата, узнал РБК. Батурина объявлена в розыск, на нее наложено обязательство о явке. Loe edasi...
Что происходит? Postimees покидают еще шесть журналистов
Сегодня состоялась встреча членов правления Postimees Grupp и редакции с целью обсудить возникшие между руководством и работниками разногласия. По данным Delfi, по итогам собрания шестеро журналистов решили покинуть концерн. Loe edasi...
Учительница Керсти Кальюлайд: уже в школе было ясно, что она станет кем-то большим и значимым
Полицейские не стали спасать похищенного подростка, его убили
Отель отказался пускать российских туристов
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
Здоровье пошатнулось до смерти: "гороховый суп" и его последствия