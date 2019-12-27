27.12.2019, 21:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Итоговое интервью Кальюранд и нововведение для пользователей общественного транспорта


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Marina Kaljurand
Марина КальюрандFoto: Priit Simson

Сегодня мы опубликовали итоговое интервью с Мариной Кальюранд. Также сегодня была объявлена в розыск Елена Батурина, а в следующем году пассажиров столичного общественного транспорта попросят пользоваться кнопкой СТОП. Эти и другие новости дня читайте в нашей традиционной подборке!

Итоговое интервью RusDelfi. Марина Кальюранд: русские считают Эстонию своим домом. Иначе бы они уехали

Марина Кальюранд Foto: Priit Simson


Успешные выборы в Рийгикогу в составе новой партии и голоса 65 559 избирателей на выборах в Европарламент сделали Марину Кальюранд одной из главных героинь политического года. Из-за постоянной работы в Европарламенте Марина - редкий гость в Таллинне. Но для итогового интервью RusDelfi она сумела выкроить время. Правда, немного припозднилась. Но причина была уважительной.
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Фотографию девушки из Эстонии использовали в России для оформления книги. Она этому совсем не рада

Фото: "МК Эстония"


В эпоху интернета, социальных сетей, Инстаграма и прочих модных технологий наша личная информация, которую мы выкладываем на всеобщее обозрение, разлетается cо скоростью света. При этом уследить за траекторией ее полета не всегда возможно. По сути, использовать ее может кто угодно и как угодно.
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Юри Ратас нарушит традицию и не пойдет на президентский прием в феврале 2020 года. Почему?

Presidendi vastuvõtt Estonias 2019 Foto: Rauno Volmar


Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил в итоговом интервью телеканалу ETV+, что не пойдет на президентский прием в честь Дня независимости, поскольку собирается отдохнуть с семьей, передает rus.err.ee.
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А вы знали? Хозяин квартиры вправе арестовать личное имущество недобросовестного арендатора

Raha raiskamine Foto: Argo Ingver


Многие владельцы недвижимости не знают о своем законном праве наложить арест на личное имущество арендатора и продать его в счет покрытия расходов в случае, если арендатор вовремя не оплатил аренду или счет за коммунальные услуги, сообщает Kinnisvara24.
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В Таллинне попал под машину пьяный пешеход

Kõnnitee Foto: Andres Putting


В Таллинне на Петербури теэ во второй день Рождества пьяный мужчина попал под машину.
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Рейнсалу о ситуации со Sputnik: Эстония не подчинится в этом вопросе давлению ни одного иностранного государства

Välisminister Urmas Reinsalu Foto: Rauno Volmar


Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет ответные жесткие меры, если эстонские власти продолжат притеснять журналистов агентства Sputnik. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу говорит, что давлению не подчинятся.
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Метлев на угрозы Матвиенко в адрес Эстонии: не обижайтесь, приезжайте к нам и учитесь свободе прессы

Avatud Vabariigi debatt kinos Artis Foto: Ilmar Saabas


Член совета Эстонского Союза Гражданских Объединений Сергей Метлев обратился к спикеру Совета Федерации России Валентине Матвиенко в связи с ее вчерашними угрозами в адрес Эстонии на тему применения санкций Европейского Союза против подразделения пропагандистской агентуры ”Россия Сегодня” портала ”Спутник”. Метлев обратил в письме внимание Матвиенко на серьезные нарушения свободы СМИ в России и нападения на журналистов, а также призвал ее не обижаться, а приехать в Эстонию, что бы поучиться местному опыту обеспечения свободы прессы.
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Россиянин, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным

vk.com / Дмитрий Фёдоров


В Омске при загадочных обстоятельствах погиб 25-летний сотрудник IT-компании и музыкант-барабанщик Дмитрий Федоров. Некоторое время назад он сообщил, что его задержали бойцы Росгвардии, которые подбросили ему наркотики.
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Украина взыскала с казахстанской авиакомпании штраф за полеты над Крымом

Foto: Andres Putting


Казахстанская авиакомпания Euro-Asia Air выплатила Украине 136 тыс. грн штрафа за полет над Крымским полуостровом, что стало первым штрафом за "запрещенное использование воздушного пространства Украины в пределах Крыма", сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
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ФОТО: Убийца из Кюкитая участвовал в предварительном заседании посредством видеомоста

Mõrvas süüdistatav Eduard Kask osales eelistungil videosilla vahendusel Foto: Argo Ingver


Сегодня состоялось предварительное заседание по делу 21-летнего Эдуарда Каска, который обвиняется в убийстве своего 16-летнего друга в деревне Кюкитая. Каск принимал участие посредством видеомоста.
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Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск

Foto: Mikhail Metzel/TASS


Мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Елены Батуриной уголовное дело о клевете по заявлению финансового управляющего бизнеса ее брата, узнал РБК. Батурина объявлена в розыск, на нее наложено обязательство о явке.
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Что происходит? Postimees покидают еще шесть журналистов

Postimees Foto: Ilmar Saabas


Сегодня состоялась встреча членов правления Postimees Grupp и редакции с целью обсудить возникшие между руководством и работниками разногласия. По данным Delfi, по итогам собрания шестеро журналистов решили покинуть концерн.
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Учительница Керсти Кальюлайд: уже в школе было ясно, что она станет кем-то большим и значимым

Kaljulaid valiti presidendiks 2016. aastal. Tänavu on tal seljataga üle poole ametiaega. Rauno Volmar


30 декабря президенту Эстонии Керсти Кальюлайд исполняется 50 лет. В связи с этим издание Eesti Päevaleht опубликовало 50 интересных фрагментов из ее жизни, которые наглядно иллюстрируют ее путь до главы государства.
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