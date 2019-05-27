ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Итоги выборов в Европарламент и снижение алкогольного акциза на 25%



Управляющая ведущим сайтом объявлений о продажах недвижимости в Украине эстонская компания RIA.com Marketplaces OÜ провела обзор предложений и цен на приморские квартиры и дома (расстояние от моря — не больше 3 километров) в ряде городов Эстонии, Латвии, Литвы и Украины.

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ВИДЕО | Раймонд Кальюлайд в Европарламент не прошел. Продолжит ли он ”подрывную деятельность” в отношении коалиции?



Независимый кандидат Раймонд Кальюлайд получил на выборах 20 643 голоса, но в Европарламент не прошел. По его словам, несмотря на это, результат показывает, насколько сильна его поддержка.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА И ГРАФИКИ: Правительство Ратаса потерпело поражение. Все, что нужно знать о результатах выборов в Европарламент

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Из шести отведенных Эстонии мест в Европарламенте четыре отошли оппозиционным партиям: социал-демократам и Партии реформ.

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В Палдиски женщина упала с обрыва

Õnnetus Pakri pangal Foto: Delfi lugeja



В воскресенье вечером в Палдиски со скалистого берега упала 34-летняя женщина. Спасатели поднли ее обратно наверх и доставили в больницу.

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Белобровцев: для Центристской партии на евровыборах прозвучал тревожный звонок

Vadim Belobrovtsev Foto: Tiit Blaat

ТОП 20-летний молодой человек через суд потребовал алименты со своих родителей — и это законно! Теперь и в Эстонии. Популярная во всем мире сеть быстрого питания ищет работников ОНЛАЙН-БЛОГ | Выборы в Европарламент выиграла Партия реформ Смотрите поименный список!



Сегодня ночью были подведены итоги выборов в Европарламент. Кандидат в евродепутаты от Центристской партии, вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев в Европарламент он не прошел.

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Рихо Террас сможет попасть в Европарламент только после Brexit

Riho Terras tööintervjuul Foto: Taavi Sepp



Несмотря на то, что кандидат ”Отечества” Рихо Террас собрал на выборах Европарламента приличное количество голосов, в общеевропейский законодательный орган он пока входить не будет.

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ВИДЕО | Яна Тоом — о результатах выборов в ЕП: отчасти это были выборы протеста



Центристская партия набрала на выборах в Европарламент 14,4% , показав таким образом сокрушительное падение по сравнению с выборами 2014-го.

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Важен каждый голос: Индреку Таранду не хватило 31 голоса, чтобы снова стать евродепутатом



Для того, чтобы пройти в Европарламент, кандидату от соцдемов Индреку Таранду не хватило всего 31 голоса. На прошлых выборах в ЕП он набрал на целых 40 тысяч голосов больше.

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ГРАФИК: Явка на выборах в Европарламент стала рекордной за последние 20 лет