27.05.2019, 21:46

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Итоги выборов в Европарламент и снижение алкогольного акциза на 25%


rus.delfi.ee
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Euroopa Parlamendi valimised 2019
Euroopa Parlamendi valimised 2019Foto: Priit Simson

Сегодня, 27 мая, мы анализировали результаты воскресных выборов в Европарламент, а министр финансов Мартин Хельме подтвердил, что правительство решило снизить алкогольный акциз на 25%. Об этом и многом другом — в нашей традиционной подборке новостей это понедельника.

Теперь и в Эстонии. Популярная во всем мире сеть быстрого питания ищет работников

Ärid Lätis Foto: Taavi Sepp


Принадлежащая Маргусу Линнамяэ компания Apollo Group занялась поиском через профильные порталы работников для приходящей в Эстонию сети KFC — популярной во многих странах мира компании Kentucky Fried Chicken
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ВИДЕО | Мартин Хельме: с 1 июля алкогольный акциз снизится на 25 %


Министр финансов Мартин Хельме подтвердил, что правительство решило снизить алкогольный акциз на 25 процентов.
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БОЛЬШОЙ ОБЗОР │ Сравнение цен на недвижимость у моря в странах Балтии и в Украине

Фото: Pixabay


Управляющая ведущим сайтом объявлений о продажах недвижимости в Украине эстонская компания RIA.com Marketplaces OÜ провела обзор предложений и цен на приморские квартиры и дома (расстояние от моря — не больше 3 километров) в ряде городов Эстонии, Латвии, Литвы и Украины.
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ВИДЕО | Раймонд Кальюлайд в Европарламент не прошел. Продолжит ли он ”подрывную деятельность” в отношении коалиции?


Независимый кандидат Раймонд Кальюлайд получил на выборах 20 643 голоса, но в Европарламент не прошел. По его словам, несмотря на это, результат показывает, насколько сильна его поддержка.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА И ГРАФИКИ: Правительство Ратаса потерпело поражение. Все, что нужно знать о результатах выборов в Европарламент

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Из шести отведенных Эстонии мест в Европарламенте четыре отошли оппозиционным партиям: социал-демократам и Партии реформ.
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В Палдиски женщина упала с обрыва

Õnnetus Pakri pangal Foto: Delfi lugeja


В воскресенье вечером в Палдиски со скалистого берега упала 34-летняя женщина. Спасатели поднли ее обратно наверх и доставили в больницу.
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Белобровцев: для Центристской партии на евровыборах прозвучал тревожный звонок

Vadim Belobrovtsev Foto: Tiit Blaat

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Сегодня ночью были подведены итоги выборов в Европарламент. Кандидат в евродепутаты от Центристской партии, вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев в Европарламент он не прошел.
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Рихо Террас сможет попасть в Европарламент только после Brexit

Riho Terras tööintervjuul Foto: Taavi Sepp


Несмотря на то, что кандидат ”Отечества” Рихо Террас собрал на выборах Европарламента приличное количество голосов, в общеевропейский законодательный орган он пока входить не будет.
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ВИДЕО | Яна Тоом — о результатах выборов в ЕП: отчасти это были выборы протеста


Центристская партия набрала на выборах в Европарламент 14,4% , показав таким образом сокрушительное падение по сравнению с выборами 2014-го.
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Важен каждый голос: Индреку Таранду не хватило 31 голоса, чтобы снова стать евродепутатом

SDE valimispidu Foto: Ilmar Saabas


Для того, чтобы пройти в Европарламент, кандидату от соцдемов Индреку Таранду не хватило всего 31 голоса. На прошлых выборах в ЕП он набрал на целых 40 тысяч голосов больше.
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ГРАФИК: Явка на выборах в Европарламент стала рекордной за последние 20 лет

Kuvataõmmis


Явка на выборах в Европейский парламент стала рекордной за последние 20 лет. Так, согласно данным пресс-службы самого Европарламента, опубликованных в воскресенье, 26 мая, в 27 странах ЕС без Великобритании она составила около 51 процента.
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Выборы в Европарламент в Латвии: экс-мэр Нил Ушаков и Татьяна Жданок прошли, Иева Ильвес не смогла

EV101, presidendi kõne, kontsertetendus Estonias Foto: Tiit Blaat


Несмотря на все старания Тоомаса Хендрика Ильвеса, его жена Иева Ильвес не прошла в Европарламент. Восемь латвийских мандатов разделили представители пяти партий.
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ФОТО | Кальюранд и Миксер торжествуют, Рыйвас печалится. Какие эмоции царили на партийных вечеринках в честь евровыборов

Foto: Priit Simson


В отличие от выборов в Рийгикогу партийные вечеринки в честь выборов в Европарламент выдались намного более скромными.
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Пять лет назад в Донбассе началась самая кровопролитная война в Европе XXI века. Чем она закончилась для лидеров сепаратистов?

Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO, REUTERS


26 мая 2014 года с боев в аэропорту Донецка начались полномасштабные боевые действия на востоке Украины. Украинская армия противостояла сепаратистам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, пользовавшихся неофициальной поддержкой со стороны России. Активная стадия боевых действий продолжалась до февраля 2015-го, когда были подписаны вторые Минские соглашения.
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ГРАФИК | Поддержка центристов на евровыборах сильно уменьшилась. Наибольшие потери — в Ида-Вирумаа

Keskerakonna valimispidu 2 Foto: Anette Parksepp


Если на выборах в 2014 году Центристская партия набрала 22,4% голосов, то в этом году урожай был на 8% меньше. Как и тогда, центристы получили один мандат, и в Брюссель поедет Яна Тоом.
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Вместо Мадисона в Рийгикогу может попасть член EKRE, выступавший с острой критикой в адрес Керсти Кальюлайд

Foto: Lii Sammler


Если Яак Мадисон (EKRE) отправится на работу в Европарламент, то его место в Рийгикогу займет его однопартиец Калле Грюнталь. Марину Кальюрайнд и Свена Миксера, скорее всего, заменят Лаури Ляэнеметс и Яак Юске.
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Вся стартовая пятерка финнов зарабатывает чуть больше € 1 млн евро в год. В семь раз меньше Малкина

Сборная Финляндии празднует победу ФОТО: iihf.com


Редакция Rus.Delfi заглянула в зарплатные ведомости новоиспеченных чемпионов мира, а также команды, которую они обыграли в полуфинале.
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В Латвии ”русские партии” увеличили свое представительство в Европарламенте. Что это изменит?

Foto: Delfi lugeja


Заместитель главного редактора латвийского радио Baltkom Вадим Радионов, комментируя для Rus.Delfi результаты евровыборов в Латвии, сказал, что так называемые русские партии увеличили свое представительство в Европарламенте.
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Репинский стал заместителем Юргена Лиги

Foto: Priit Simson


Сегодня на заседаниях специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности, специальной комиссии по борьбе с коррупцией и специальной комиссии по контролю государственного бюджета были избраны председатели и заместители председателей комиссий.
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Кая Каллас: результаты евровыборов показали протестный настрой народа в отношении правительства

Kaja Kallas Foto: Tiit Blaat


По словам лидера реформистов Каи Каллас, сказанным в программе Raadio 2 "О ситуации в стране" (Olukorrast riigis), в эстонской внутренней политике существует серьезный ценностный конфликт, который объясняет, почему одни поддерживают вызвавшее фурор новое правительство, а другие — нет. Она назвала доминирующее в риторике партии EKRE презрение к определенным общественным группам и разжигание в их отношении озлобленности причиной, прочему Партия реформ и Социал-демократическая партия показали на выборах лучшие результаты.
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Выбранный в Европарламент Свен Миксер, вероятно, откажется баллотироваться в лидеры СДПЭ

Sven Mikser, Marina Kaljurand ja Indrek Tarand Foto: Fotokollaaž


Менее чем через две недели выяснится, кто перехватит у Евгения Осиновского эстафетную палочку на посту руководителя Социал-демократической партии Эстонии. Очень вероятно, что имени Свена Миксера в числе кандидатов на этот пост не будет.
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Правительство решило: внеочередного роста пенсий пока не будет

Foto: Ilmar Saabas


Сегодня правительство обсудило бюджетную стратегию. Кроме снижения акциза на алкоголь было принято решение увеличить не облагаемый налогом минимум для пенсионеров на 50 евро. Большого роста пенсий не будет, увеличение продолжится в обычном режиме.
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Полный набор: водитель ездил с чужими номерами, без прав, страховки и техосмотра. К тому же пытался выдать себя за финна

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Сегодня тартуский суд вынес наказание в виде десяти дней ареста нарушителю ПДД, которого задержали за рулем автомобиля, на котором был номер чужого транспортного средства, отсутствовала страховка и справка техосмотра, а ко всему этому у водителя не оказалось прав.
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Выборы в Европарламент: второй подсчет голосов не изменил распределение мандатов

Euroopa Parlamendi valimised 2019 Foto: Priit Simson


В Республиканской избирательной комиссии сегодня завершили второй подсчет голосов, отданных на выборах в Европейский парламент.
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Самые яркие провалы евровыборов-2019: низкая поддержка ”Ээсти 200” и проигрыш Рыйваса Паэту

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В первые часы 27 мая определились те шесть эстонских политиков, который отправятся в Брюссель представлять Европарламент.
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Запрещенная предвыборная агитация. Полиция начала делопроизводство в отношении Марта и Мартина Хельме

Martin ja Mart Helme. Foto: Taavi Sepp


Вчера в день выборов в Европарламент первые номера EKRE Март и Мартин Хельме в передаче "Räägime asjast" призывали людей голосовать за свою партию. Это была запрещенная предвыборная агитация.
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До 100 000 евро! Покидающие Европарламент эстонские депутаты получат пособия

IRL pressikonverents Foto: Ilmar Saabas


Не попадающие в новый состав депутаты Европарламента от Эстонии получат компенсации, размер которых будет зависеть от их стажа, сообщает rus.err.ee.
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Saku обещает сделать стоимость ящика пива всего на 1,5-2 евро дороже, чем в Латвии

saku originaal Foto: Andres Putting


Очень вероятно, что уже 1 июля на судах Tallink можно будет купить алкогольные напитки по более низкой цене, чем ранее. На берегу покупатели крупных магазинов снижение акцизов ощутят через неделю.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Выборы в Рийгикогу vs евровыборы: поддерживавшие EKRE районы отдали предпочтение соцдемам

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На выборах в Рийгикогу самая большая поддержка EKRE была в Пярнумаа и Южной Эстонии в Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа. Выбирая депутатов Европарламента, поддерживающие EKRE районы окрасились в розовый, поддерживая социал-демократов.
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