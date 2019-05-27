ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Итоги выборов в Европарламент и снижение алкогольного акциза на 25%

Сегодня, 27 мая, мы анализировали результаты воскресных выборов в Европарламент, а министр финансов Мартин Хельме подтвердил, что правительство решило снизить алкогольный акциз на 25%. Об этом и многом другом — в нашей традиционной подборке новостей это понедельника.
Теперь и в Эстонии. Популярная во всем мире сеть быстрого питания ищет работников
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Управляющая ведущим сайтом объявлений о продажах недвижимости в Украине эстонская компания RIA.com Marketplaces OÜ провела обзор предложений и цен на приморские квартиры и дома (расстояние от моря — не больше 3 километров) в ряде городов Эстонии, Латвии, Литвы и Украины. Loe edasi...
ВИДЕО | Раймонд Кальюлайд в Европарламент не прошел. Продолжит ли он ”подрывную деятельность” в отношении коалиции?
ГРАФИК: Явка на выборах в Европарламент стала рекордной за последние 20 лет
Явка на выборах в Европейский парламент стала рекордной за последние 20 лет. Так, согласно данным пресс-службы самого Европарламента, опубликованных в воскресенье, 26 мая, в 27 странах ЕС без Великобритании она составила около 51 процента. Loe edasi...
Выборы в Европарламент в Латвии: экс-мэр Нил Ушаков и Татьяна Жданок прошли, Иева Ильвес не смогла
Пять лет назад в Донбассе началась самая кровопролитная война в Европе XXI века. Чем она закончилась для лидеров сепаратистов?
26 мая 2014 года с боев в аэропорту Донецка начались полномасштабные боевые действия на востоке Украины. Украинская армия противостояла сепаратистам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, пользовавшихся неофициальной поддержкой со стороны России. Активная стадия боевых действий продолжалась до февраля 2015-го, когда были подписаны вторые Минские соглашения. Loe edasi...
ГРАФИК | Поддержка центристов на евровыборах сильно уменьшилась. Наибольшие потери — в Ида-Вирумаа
Вся стартовая пятерка финнов зарабатывает чуть больше € 1 млн евро в год. В семь раз меньше Малкина
Редакция Rus.Delfi заглянула в зарплатные ведомости новоиспеченных чемпионов мира, а также команды, которую они обыграли в полуфинале. Loe edasi...
В Латвии ”русские партии” увеличили свое представительство в Европарламенте. Что это изменит?
Заместитель главного редактора латвийского радио Baltkom Вадим Радионов, комментируя для Rus.Delfi результаты евровыборов в Латвии, сказал, что так называемые русские партии увеличили свое представительство в Европарламенте. Loe edasi...
Репинский стал заместителем Юргена Лиги
Сегодня на заседаниях специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности, специальной комиссии по борьбе с коррупцией и специальной комиссии по контролю государственного бюджета были избраны председатели и заместители председателей комиссий. Loe edasi...
Кая Каллас: результаты евровыборов показали протестный настрой народа в отношении правительства
По словам лидера реформистов Каи Каллас, сказанным в программе Raadio 2 "О ситуации в стране" (Olukorrast riigis), в эстонской внутренней политике существует серьезный ценностный конфликт, который объясняет, почему одни поддерживают вызвавшее фурор новое правительство, а другие — нет. Она назвала доминирующее в риторике партии EKRE презрение к определенным общественным группам и разжигание в их отношении озлобленности причиной, прочему Партия реформ и Социал-демократическая партия показали на выборах лучшие результаты. Loe edasi...
Выбранный в Европарламент Свен Миксер, вероятно, откажется баллотироваться в лидеры СДПЭ
Менее чем через две недели выяснится, кто перехватит у Евгения Осиновского эстафетную палочку на посту руководителя Социал-демократической партии Эстонии. Очень вероятно, что имени Свена Миксера в числе кандидатов на этот пост не будет. Loe edasi...
Правительство решило: внеочередного роста пенсий пока не будет
Сегодня правительство обсудило бюджетную стратегию. Кроме снижения акциза на алкоголь было принято решение увеличить не облагаемый налогом минимум для пенсионеров на 50 евро. Большого роста пенсий не будет, увеличение продолжится в обычном режиме. Loe edasi...
Полный набор: водитель ездил с чужими номерами, без прав, страховки и техосмотра. К тому же пытался выдать себя за финна
Сегодня тартуский суд вынес наказание в виде десяти дней ареста нарушителю ПДД, которого задержали за рулем автомобиля, на котором был номер чужого транспортного средства, отсутствовала страховка и справка техосмотра, а ко всему этому у водителя не оказалось прав. Loe edasi...
Выборы в Европарламент: второй подсчет голосов не изменил распределение мандатов
Saku обещает сделать стоимость ящика пива всего на 1,5-2 евро дороже, чем в Латвии
Очень вероятно, что уже 1 июля на судах Tallink можно будет купить алкогольные напитки по более низкой цене, чем ранее. На берегу покупатели крупных магазинов снижение акцизов ощутят через неделю. Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Выборы в Рийгикогу vs евровыборы: поддерживавшие EKRE районы отдали предпочтение соцдемам