ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Итоги Праздника песни и танца, подробности пожара в Каламая и снижение алкогольного акциза в Латвии

ФОТО | Общественный транспорт сразу после окончания Певческого праздника не ходил: люди искали альтернативные способы

Foto: Kristjan Järv

Вчера непосредственно после окончания Праздника песни и танца общественный транспорт на Певческом поле не ходил, поэтому люди находили альтернативные способы добраться до дома ли места ночлега.

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"Рустави-2" приостанавливала вещание после оскорблений в адрес Путина в эфире

Грузинская телекомпания "Рустави-2" ночью в понедельник временно прекратила вещание из-за акции протеста, проходящей перед ее зданием, говорится в заявлении на сайте телеканала.

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ВИДЕО: "Обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе". Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

Volodõmõr Zelenskõi Foto: Stringer, Sputnik

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президент РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.

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"Последний рабочий ушел за сутки до взрыва". Подробности субботнего пожара в Каламая

Foto: Kristjan Järv

ТОП ФОТО и ВИДЕО: По Латвии прокатился смерч. На Эстонию надвигаются ветра и грозы ВНИМАНИЕ! Команде Кристофера Нолана срочно нужны ассистенты для работы на съемках на Лаагна теэ ГАЛЕРЕЯ: Как русскоязычные знаменитости отреагировали на Праздник песни и танца в соцсетях?

6 июля в столичном Каламая возле улицы Вольта около 9 часов вечера произошел взрыв, а затем сильное задымление. Корреспондент RusDelfi съездил на место происшествия в понедельник днем и пообщался с двумя обитателями данной территории - охранником промышленной зоны и работником соседнего предприятия.

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Отдыхали за счет фирмы по поддельным документам: спутник жизни Кадри Симсон оказался замешал в скандале. А что же сама центристка?

Foto: Karli Saul/Scanpix

В июле 2016 года Симсон посетила Румынию. Поездка была оформлена как командировка на ярмарку в Бельгию, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Роберт Паттинсон отдыхает в барах Таллинна

Nolani filmivõtted pühapäeval Pärnu maanteel Foto: Lugejafotod, Lugeja

Пока у актера Роберта Паттинсона перерыв в съемках, он решил прогуляться по Таллинну. Некоторым удалось с ним сфотографироваться.

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Съемки на Лаагна теэ: автобус может опаздывать на 40 минут, а в аэропорт лучше выезжать заранее