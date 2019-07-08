ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Итоги Праздника песни и танца, подробности пожара в Каламая и снижение алкогольного акциза в Латвии
Обо всем этом и многом другом читайте в нашей подборке новостей этого понедельника, 8 июля.
Обо всем этом и многом другом читайте в нашей подборке новостей этого понедельника, 8 июля.
Праздник песни и танца завершился. Все газеты, порталы и телеканалы широко освещали данное событие.
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Праздник песни и танца завершен. Он был великолепно организован, но всегда можно ещё лучше. И RusDelfi с помощью своих читателей постарается в этом помочь. Обязательно оставляйте свои комментарии!
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Вчера завершился Праздник песни и танца. Бок о бок с простыми людьми в празднике принимало участие и множество знаменитостей.
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Вчера непосредственно после окончания Праздника песни и танца общественный транспорт на Певческом поле не ходил, поэтому люди находили альтернативные способы добраться до дома ли места ночлега.
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Грузинская телекомпания "Рустави-2" ночью в понедельник временно прекратила вещание из-за акции протеста, проходящей перед ее зданием, говорится в заявлении на сайте телеканала.
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президент РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.
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ТОП
6 июля в столичном Каламая возле улицы Вольта около 9 часов вечера произошел взрыв, а затем сильное задымление. Корреспондент RusDelfi съездил на место происшествия в понедельник днем и пообщался с двумя обитателями данной территории - охранником промышленной зоны и работником соседнего предприятия.
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В июле 2016 года Симсон посетила Румынию. Поездка была оформлена как командировка на ярмарку в Бельгию, пишет Eesti Päevaleht.
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Пока у актера Роберта Паттинсона перерыв в съемках, он решил прогуляться по Таллинну. Некоторым удалось с ним сфотографироваться.
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В связи с предстоящими съемками на Лаагна теэ фильма Кристофера Нолана таллиннцам и гостям столицы следует запастись временем для прибытия в аэропорт и учесть, что иногда привычный путь между Ласнамяэ и центром города на общественном транспорте будет занимать на 10-40 минут больше, пишет rus.err.ee.
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Авиакомпания airBaltic увеличила минимальную плату за провоз ручной клади весом до 12 кг. Ранее услуга стоила € 9, теперь — € 10.
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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии. Об этом шла речь во время заседания комитета ОБСЕ, которое транслировалось на YouTube, пишет "Новая газета".
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал в интервью Eesti Päevaleht, что снижение акцизов в Эстонии стало для них сюрпризом и они были вынуждены отреагировать, хотя изначально снижать акцизы не планировали.
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Сейм в окончательном чтении принял законопроект о снижении акцизного налога на крепкий алкоголь на 15%, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA. Поправки будут действовать с 1 августа 2019 года по 29 февраля 2020 года.
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Нарвский Энергетический Профсоюз и Независимый Профсоюз Шахтеров и Энергетиков заключили сегодня в Нарве с Союзом Ветряных Технологий и предпринимателями из сферы ветряной энергетики соглашение об общих намерениях, целью которого является запуск местного производства ветряков в Ида-Вирумаа.
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Министр культуры Тынис Лукас (Isamaa) сказал вчера, выступая на Певческом празднике, что, если понадобится, эстонцы еще раз исполнят "Peatage Lasnamäe!" («Остановите Ласнамяэ!», патриотическая песня времен Поющей революции — прим.ред.). Сам министр говорит, что имел в виду многочисленные новостройки, появляющиеся как грибы после дождя в окрестностях Певческого поля.
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Прозвучавшие вчера на Певческом празднике высказывания министра культуры Тыниса Лукаса о том, что на Певческом поле якобы планируется строительство многоэтажных зданий, являются беспочвенными, заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт, подчеркнув, что на Певческом поле никогда не будет небоскребов, сообщает Раэпресс.
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Сегодня во второй половине дня по улице Ахтри в Таллинне можно было заметить военные грузовики, перевозившие танки. Колонну сопровождала полиция.
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В понедельник во второй половине дня на улице Ахтри были замечены четыре фуры, которые перевозили автомобили Ferrari — всего 32 машины.
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Читатели из Пярнумаа и Сааремаа прислали в редакцию видео, на которых видно, как на улице идет град.
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