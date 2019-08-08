ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: История успеха эстонской модели, торнадо под Талллинном, белорусский безвиз и еще раз о мошенниках
В нашей традиционной подборке - основные новости четверга, 8 августа.
В нашей традиционной подборке - основные новости четверга, 8 августа.
Эстонка Кади Карусаар-Макклоски (36 лет) в начале 2000-ых отправилась в далекий Бахрейн работать стюардессой. Тогда ее главной мечтой было посмотреть мир. Этой осенью Кади станет пилотом большого пассажирского самолета авиакомпании American Airways.
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Пять вертолётных площадок оборудовали на острове Гогланд в Финском заливе военнослужащие инженерно-аэродромной службы Ленинградской армии ВВС и ПВО, вертодром может принимать все типы боевых и транспортных винтокрылых машин, сообщил в среду Западный военный округ (ЗВО).
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Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором один человек обвиняется в руководстве ОПГ и еще 11 человек — в участии в организованной преступной деятельности.
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Сегодня в группе в Facebook Ohtlikud ilmanähtused Eestis появилось снятое позавчера видео, на котором видно, как в волости Раэ бушует торнадо.
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Читательница рассказала, как она общалась с инвестиционными мошенниками, а портал RusDelfi приводит слова веб-констебля, как избежать таких ситуаций.
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”Ты здесь умрешь”, — гласит англоязычная надпись на заброшенном здании, возле которого получил смертельные удары 13-летний подросток, пишет Eesti Päevaleht.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ, согласно которому в регион безвизового пребывания в Белоруссии в туристических целях добавятся пять новых районов.
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