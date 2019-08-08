08.08.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: История успеха эстонской модели, торнадо под Талллинном, белорусский безвиз и еще раз о мошенниках


rus.delfi.ee
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Jalutuskäik Minskis
Foto: Andres Putting

В нашей традиционной подборке - основные новости четверга, 8 августа.

Невероятная история успеха: как эстонская модель стала сначала стюардессой в Бахрейне, а потом пилотом пассажирского самолета в США

Foto: Eesti Ekspress. Angel DiBilio / Shutterstock.com, erakogu, Alex Calegar

Эстонка Кади Карусаар-Макклоски (36 лет) в начале 2000-ых отправилась в далекий Бахрейн работать стюардессой. Тогда ее главной мечтой было посмотреть мир. Этой осенью Кади станет пилотом большого пассажирского самолета авиакомпании American Airways.
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В 55 км от побережья Эстонии: Россия построила вертолетную базу на острове в Финском заливе

Foto: Sputnik

Пять вертолётных площадок оборудовали на острове Гогланд в Финском заливе военнослужащие инженерно-аэродромной службы Ленинградской армии ВВС и ПВО, вертодром может принимать все типы боевых и транспортных винтокрылых машин, сообщил в среду Западный военный округ (ЗВО).
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Известный эстонский криминальный авторитет и члены его ОПГ предстанут перед судом

фото иллюстративное Foto: Ago Tammik

Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором один человек обвиняется в руководстве ОПГ и еще 11 человек — в участии в организованной преступной деятельности.
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ВИДЕО: Под Таллинном бушевал торнадо

Сегодня в группе в Facebook Ohtlikud ilmanähtused Eestis появилось снятое позавчера видео, на котором видно, как в волости Раэ бушует торнадо.
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"Я 40 минут разговаривала с мошенниками": читательница почти ввязалась в финансовые схемы. Что делать, если вам позвонили "брокеры"?

Telefonikõne Foto: Hendrik Osula

Читательница рассказала, как она общалась с инвестиционными мошенниками, а портал RusDelfi приводит слова веб-констебля, как избежать таких ситуаций.
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”Ты здесь умрешь” | 13-летнего подростка избили до смерти. Что именно произошло и можно ли было избежать трагедии

„Sa sured siin!” on kirjutatud seinale, mille ees sai saatuslikuks osutunud hoobid 13-aastane Pärnu poiss. Foto: Andres Putting

”Ты здесь умрешь”, — гласит англоязычная надпись на заброшенном здании, возле которого получил смертельные удары 13-летний подросток, пишет Eesti Päevaleht.
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Белоруссия расширяет территорию безвизового режима для туристов из Эстонии

Scanpix, Vladimir Smirnov/TASS

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ, согласно которому в регион безвизового пребывания в Белоруссии в туристических целях добавятся пять новых районов.
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