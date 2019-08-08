ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: История успеха эстонской модели, торнадо под Талллинном, белорусский безвиз и еще раз о мошенниках

Невероятная история успеха: как эстонская модель стала сначала стюардессой в Бахрейне, а потом пилотом пассажирского самолета в США

Foto: Eesti Ekspress. Angel DiBilio / Shutterstock.com, erakogu, Alex Calegar

Эстонка Кади Карусаар-Макклоски (36 лет) в начале 2000-ых отправилась в далекий Бахрейн работать стюардессой. Тогда ее главной мечтой было посмотреть мир. Этой осенью Кади станет пилотом большого пассажирского самолета авиакомпании American Airways.

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В 55 км от побережья Эстонии: Россия построила вертолетную базу на острове в Финском заливе

Foto: Sputnik

Пять вертолётных площадок оборудовали на острове Гогланд в Финском заливе военнослужащие инженерно-аэродромной службы Ленинградской армии ВВС и ПВО, вертодром может принимать все типы боевых и транспортных винтокрылых машин, сообщил в среду Западный военный округ (ЗВО).

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Известный эстонский криминальный авторитет и члены его ОПГ предстанут перед судом

фото иллюстративное Foto: Ago Tammik

Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором один человек обвиняется в руководстве ОПГ и еще 11 человек — в участии в организованной преступной деятельности.

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