ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: История украинки в Эстонии, эстонка-наркодилер и RusDelfi на неделе моды

Сегодня мы опубликовали историю приехавшей в Эстонию гражданке Украины, а также ряд материалов с Таллиннской недели моды. Что еще интересного было у нас на сайте сегодня, читайте в традиционной подборке!
ФОТО И ВИДЕО | Волки становятся наглее и не боятся людей: трое хищников заявились во двор жилого дома
В воскресенье во дворе одного из домов под Рапла камера видеонаблюдения зафиксировала трех волков, которые смело разгуливали по двору. На лай собак вышел хозяин, который прогнал серых хищников. Loe edasi...
ФОТО │ Место, где торжествует природа. В этом экологичном доме хотел бы жить каждый!
Villa Element — это экологичный деревянный дом, оснащенный солнечными панелями. В нем проживает молодая семья из трех человек. Loe edasi...
Помешательство жителей Эстонии на продукции IKEA перегрузило магазин. Клиенты недовольны задержками с доставкой
Интерес жителей Эстонии к продукции IKEA настолько большой, что открывшийся недавно в Таллинне пункт выдачи не справляется с нагрузкой. Месяц назад мебельный гигант обещал исправить ситуацию с задержкой доставки товаров, но клиенты по-прежнему жалуются. Loe edasi...
Приехавшая в Эстонию украинка: я никогда не спрашивала на Украине у семьи, чего они хотят поесть. Не было смысла
Антонина Тужук приехала с Украины к нашедшему в Йыгева работу мужу вместе с четырехлетним сыном год назад. И осталась. Теперь они живут здесь впятером: супруги, 20-летние близняшки и пятилетний младшенький. Муж Виктор работает в мебельном цехе, жена — поваром в кафе. Loe edasi...
Установленная в Ласнамяэ мобильная камера полиции фиксировала по 100 нарушений в час
Мобильная камера контроля скорости, установленная в четверг на перекрестке Петербургского шоссе и улицы Смуули в Таллинне, за несколько часов зафиксировала сотни нарушений, сообщило 17 октября Ида-Харьюское отделение полиции. Loe edasi...
ВИДЕО | В Мексике задержали сына наркобарона Коротышки. Из-за этого начались бои
В городе Кулиакан на севере Мексики полиция со стрельбой задержала одного из сыновей осужденного в США наркоторговца Хоакина Гуcмана по прозвищу Коротышка. Однако потом Овидио Гуcмана отпустили, чтобы не подвергать опасности жизни людей, пишет Русская служба Би-би-си. Loe edasi...
Санкции в сторону России, а не президента: реформист Паэт и центрист Корб одобряют приглашение Владимира Путина в Тарту
Европол считает эстонку одним из самых опасных наркодилеров Европы
Эстонка Кристи Амберг (30), которую полицейская служба Европейского союза считает крупным кокаиновым дилером, входит в число 21 самых опасных разыскиваемых преступниц. Loe edasi...
Скорее на заправку: Circle K снизила цены на бензин и дизель
В пятницу в 15 часов топливная компания Circle KEesti опустила цены на самые популярные виды моторного топлива ниже уровня в 1,3 евро за литр. Loe edasi...
ФОТО читателя Delfi: На Рейди теэ снова пробка!
Читательница Delfi прислала в редакцию сделанные сегодня фотографии пробки на Рейди теэ в Таллинне. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Впервые в истории! Две женщины вышли в открытый космос
Сразу две женщины в пятницу впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Это американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), пишет "Интерфакс". Loe edasi...
В Эстонии осуждена женщина за ложное сообщение об изнасиловании
Суд наказал условным тюремным заключением женщину, которая дала полиции ложную информацию о том, что ее изнасиловали в центре Пярну, передает rus.err.ee. Loe edasi...
ФОТО | Весьма странно! Вывеска SEB выше всех конкурентов, а банкомата нет
Ситуация, когда информационная вывеска банкомата SEB висит выше всех конкурентов, а самого автомата под ней не видно, может показаться на первый взгляд странной. Если не знать, что доступ к банкомату находится внутри магазина. Loe edasi...
Пеэтер Эрнитс требует отставки руководства продовольственного департамента. По его словам, листерия обнаружена и в продукции других фирм
Сегодня депутат Пеэтер Эрнитс опубликовал в Facebook пост, в котором требует отставки руководителей Ветеринарно-продовольственного департамента, пишет Maaleht. Loe edasi...
Delfi на Таллиннской неделе моды 2019: Украинские картузы, шоу воздушных шаров и юбилей Ivo Nikkolo
ФОТО и ВИДЕО | Волшебное зрелище! Сотня шаров вылетает из-под платья модели на Таллиннской неделе моды
В четверг на втором неделе Tallinn Fashion Week состоялся показ Mammu Couture. В финале которого из-под пышного платья модели Инны Жук вылетели десятки шаров разного размера. Инна рассказала Delfi, как проходила подготовка к этому моменту. Loe edasi...
ФОТО | Какими нарядами радуют гости Tallinn Fashion Week?
Сегодня вечером гости и участники Tallinn fashion week в третий раз соберутся в Kultuurikatel, чтобы полюбоваться новыми коллекциями дизайнеров Trenkan, Raili Nõlvak, August, Ketlin Bachmann, Riina Põldroos и Aldo Järvsoo. Стилист Светлана Агуреева продолжает следить за самыми стильными образами публики fashion-мероприятия. Loe edasi...
ФОТО | Таллиннскую неделю моды посетила супермодель Кармен Касс
Ласицкене про постройку в Красногорске легкоатлетического манежа
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