18.10.2019, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: История украинки в Эстонии, эстонка-наркодилер и RusDelfi на неделе моды


rus.delfi.ee
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Tallinn Fashion Week 2019, Brand no 8
Tallinn Fashion Week 2019Foto: Karli Saul

Сегодня мы опубликовали историю приехавшей в Эстонию гражданке Украины, а также ряд материалов с Таллиннской недели моды. Что еще интересного было у нас на сайте сегодня, читайте в традиционной подборке!

ФОТО И ВИДЕО | Волки становятся наглее и не боятся людей: трое хищников заявились во двор жилого дома

Скриншот


В воскресенье во дворе одного из домов под Рапла камера видеонаблюдения зафиксировала трех волков, которые смело разгуливали по двору. На лай собак вышел хозяин, который прогнал серых хищников.
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ФОТО │ Место, где торжествует природа. В этом экологичном доме хотел бы жить каждый!

Foto: Villa Element


Villa Element — это экологичный деревянный дом, оснащенный солнечными панелями. В нем проживает молодая семья из трех человек.
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Помешательство жителей Эстонии на продукции IKEA перегрузило магазин. Клиенты недовольны задержками с доставкой

Foto: Wolfgang Rattay, Reuters


Интерес жителей Эстонии к продукции IKEA настолько большой, что открывшийся недавно в Таллинне пункт выдачи не справляется с нагрузкой. Месяц назад мебельный гигант обещал исправить ситуацию с задержкой доставки товаров, но клиенты по-прежнему жалуются.
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Приехавшая в Эстонию украинка: я никогда не спрашивала на Украине у семьи, чего они хотят поесть. Не было смысла

Maire Aunaste


Антонина Тужук приехала с Украины к нашедшему в Йыгева работу мужу вместе с четырехлетним сыном год назад. И осталась. Теперь они живут здесь впятером: супруги, 20-летние близняшки и пятилетний младшенький. Муж Виктор работает в мебельном цехе, жена — поваром в кафе.
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Установленная в Ласнамяэ мобильная камера полиции фиксировала по 100 нарушений в час

Mobiilsete kiiruskaamerate testimine Foto: Facebook: Politsei- ja piirivalveamet


Мобильная камера контроля скорости, установленная в четверг на перекрестке Петербургского шоссе и улицы Смуули в Таллинне, за несколько часов зафиксировала сотни нарушений, сообщило 17 октября Ида-Харьюское отделение полиции.
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ВИДЕО | В Мексике задержали сына наркобарона Коротышки. Из-за этого начались бои


В городе Кулиакан на севере Мексики полиция со стрельбой задержала одного из сыновей осужденного в США наркоторговца Хоакина Гуcмана по прозвищу Коротышка. Однако потом Овидио Гуcмана отпустили, чтобы не подвергать опасности жизни людей, пишет Русская служба Би-би-си.
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Санкции в сторону России, а не президента: реформист Паэт и центрист Корб одобряют приглашение Владимира Путина в Тарту

Корб и Паэт

ТОП


Летом 2020 года в Тарту пройдет Всемирный конгресс финно-угорских народов. На него Керсти Кальюлайд пригласила президентов Финляндии, Венгрии и России. Депутат Европейского парламента Урмас Паэт и член Рийгикогу Михаил Корб рассказали RusDelfi, что они об этом думают.
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ВИДЕО | В Йыхви ДТП с участием трех автомобилей и автобуса. Один из свидетелей почему-то танцует


Утром в пятницу в Йыхви произошло ДТП с участием четырех транспортных средств — трех легковых автомобилей и пригородного автобуса.
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ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись BMW и Honda: пострадали два человека

Foto: Tiit Blaat


Незадолго до полудня на 12 километре шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
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Европол считает эстонку одним из самых опасных наркодилеров Европы

Europol


Эстонка Кристи Амберг (30), которую полицейская служба Европейского союза считает крупным кокаиновым дилером, входит в число 21 самых опасных разыскиваемых преступниц.
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Скорее на заправку: Circle K снизила цены на бензин и дизель

Circle K Balti Jaamas Foto: Hendrik Osula


В пятницу в 15 часов топливная компания Circle K Eesti опустила цены на самые популярные виды моторного топлива ниже уровня в 1,3 евро за литр.
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ФОТО читателя Delfi: На Рейди теэ снова пробка!

Delfi lugeja


Читательница Delfi прислала в редакцию сделанные сегодня фотографии пробки на Рейди теэ в Таллинне.
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ФОТО и ВИДЕО: Впервые в истории! Две женщины вышли в открытый космос

AP - Scanpix


Сразу две женщины в пятницу впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Это американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), пишет "Интерфакс".
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В Эстонии осуждена женщина за ложное сообщение об изнасиловании

Foto: Eero Vabamägi


Суд наказал условным тюремным заключением женщину, которая дала полиции ложную информацию о том, что ее изнасиловали в центре Пярну, передает rus.err.ee.
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ФОТО | Весьма странно! Вывеска SEB выше всех конкурентов, а банкомата нет

Lugeja foto


Ситуация, когда информационная вывеска банкомата SEB висит выше всех конкурентов, а самого автомата под ней не видно, может показаться на первый взгляд странной. Если не знать, что доступ к банкомату находится внутри магазина.
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Пеэтер Эрнитс требует отставки руководства продовольственного департамента. По его словам, листерия обнаружена и в продукции других фирм

Foto: Ilmar Saabas


Сегодня депутат Пеэтер Эрнитс опубликовал в Facebook пост, в котором требует отставки руководителей Ветеринарно-продовольственного департамента, пишет Maaleht.
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Delfi на Таллиннской неделе моды 2019: Украинские картузы, шоу воздушных шаров и юбилей Ivo Nikkolo

Foto: Karli Saul, Scanpix


Таллиннская неделя моды продолжается и радует посетителей сюрпризами! Смотрите, что представили дизайнеры на втором дне Tallinn Fashion Week и как Ivo Nikkolo отпраздновал 25-летие!
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ФОТО и ВИДЕО | Волшебное зрелище! Сотня шаров вылетает из-под платья модели на Таллиннской неделе моды

Tallinn Fashion Week 2019, Mammu Couture Foto: Karli Saul


В четверг на втором неделе Tallinn Fashion Week состоялся показ Mammu Couture. В финале которого из-под пышного платья модели Инны Жук вылетели десятки шаров разного размера. Инна рассказала Delfi, как проходила подготовка к этому моменту.
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ФОТО | Какими нарядами радуют гости Tallinn Fashion Week?

Erlend Štaub


Сегодня вечером гости и участники Tallinn fashion week в третий раз соберутся в Kultuurikatel, чтобы полюбоваться новыми коллекциями дизайнеров Trenkan, Raili Nõlvak, August, Ketlin Bachmann, Riina Põldroos и Aldo Järvsoo. Стилист Светлана Агуреева продолжает следить за самыми стильными образами публики fashion-мероприятия.
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ФОТО | Таллиннскую неделю моды посетила супермодель Кармен Касс

Foto: Karli Saul


Эстонская супермодель с мировым именем посетила приуроченный к 25-летию показ Ivo Nikkolo во второй день Tallinn Fashion Week.
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