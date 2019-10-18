ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: История украинки в Эстонии, эстонка-наркодилер и RusDelfi на неделе моды

Приехавшая в Эстонию украинка: я никогда не спрашивала на Украине у семьи, чего они хотят поесть. Не было смысла

Maire Aunaste



Антонина Тужук приехала с Украины к нашедшему в Йыгева работу мужу вместе с четырехлетним сыном год назад. И осталась. Теперь они живут здесь впятером: супруги, 20-летние близняшки и пятилетний младшенький. Муж Виктор работает в мебельном цехе, жена — поваром в кафе.

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Установленная в Ласнамяэ мобильная камера полиции фиксировала по 100 нарушений в час

Mobiilsete kiiruskaamerate testimine Foto: Facebook: Politsei- ja piirivalveamet



Мобильная камера контроля скорости, установленная в четверг на перекрестке Петербургского шоссе и улицы Смуули в Таллинне, за несколько часов зафиксировала сотни нарушений, сообщило 17 октября Ида-Харьюское отделение полиции.

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ВИДЕО | В Мексике задержали сына наркобарона Коротышки. Из-за этого начались бои



В городе Кулиакан на севере Мексики полиция со стрельбой задержала одного из сыновей осужденного в США наркоторговца Хоакина Гуcмана по прозвищу Коротышка. Однако потом Овидио Гуcмана отпустили, чтобы не подвергать опасности жизни людей, пишет Русская служба Би-би-си.

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Санкции в сторону России, а не президента: реформист Паэт и центрист Корб одобряют приглашение Владимира Путина в Тарту

Корб и Паэт

ТОП Приехавшая в Эстонию украинка: я никогда не спрашивала на Украине у семьи, чего они хотят поесть. Не было смысла Ученик Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея выпрыгнул из окна дополнено 18.10 в 12:44 ВИДЕО | В Йыхви ДТП с участием трех автомобилей и автобуса. Один из свидетелей почему-то танцует



Летом 2020 года в Тарту пройдет Всемирный конгресс финно-угорских народов. На него Керсти Кальюлайд пригласила президентов Финляндии, Венгрии и России. Депутат Европейского парламента Урмас Паэт и член Рийгикогу Михаил Корб рассказали RusDelfi, что они об этом думают.

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ВИДЕО | В Йыхви ДТП с участием трех автомобилей и автобуса. Один из свидетелей почему-то танцует



Утром в пятницу в Йыхви произошло ДТП с участием четырех транспортных средств — трех легковых автомобилей и пригородного автобуса.

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ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись BMW и Honda: пострадали два человека

Foto: Tiit Blaat



Незадолго до полудня на 12 километре шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

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Европол считает эстонку одним из самых опасных наркодилеров Европы