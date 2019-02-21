21.02.2019, 21:25

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: История порядочного человека, ставшего наркобароном, и поздравление Трампа


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: История порядочного человека, ставшего наркобароном, и поздравление Трампа
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Сегодня мы опубликовали поучительную историю о том, как порядочный и доброжелательный молодой человек превратился в крупного наркобизнесмена, который совратил и других молодых людей на преступный путь. А Дональд Трамп поздравил Эстонию с наступающим Днем независимости. Все самые интересные новости дня — в нашей подборке!

"Наше близкое и плодотворное сотрудничество продолжится". Трамп поздравил Эстонию с Днем независимости

Kersti Kaljulaid kohtus Donald Trumpiga Foto: Presidendi Kantselei

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Керсти Кальюлайд и жителей Эстонии с Днем независимости ЭР.
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Безудержные вечеринки, экстази и амфетамин: как ”порядочный” молодой человек накачал всю Эстонию наркотиками

Fotomontaaž

Это поучительная история о том, как порядочный и доброжелательный молодой человек Тайвар Партс превратился в крупного наркобизнесмена, который совратил и других молодых людей на преступный путь. Партс задержан, якобы раскаялся и теперь заверяет, что хотел только хорошего, пишет Eesti Ekspress.
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ФОТО: "Я здесь паркуюсь". В Вильяндимаа пьяный украинец на Audi съехал в кювет и заснул

Foto: Kenno Soo

В среду вечером в 22:30 полиция получила сообщение, что на первом километре шоссе Валма-Вялусте в волости Вильянди съехал в кювет автомобиль Audi с иностранными номерами, а водитель спит внутри него.
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ВИДЕО: Samsung представила Galaxy Fold — смартфон со сгибаемым экраном и шестью камерами

Смартфон Samsung Galaxy Fold с шестью камерами оснащен сгибающимся безрамочным экраном. Диагональ телефона — 7,3 дюйма, передает РБК.
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К врачу в Латвию или Люксембург? Почему бы и нет?! О медицинской помощи за рубежом

Gints Ivuskans / Shutterstock.com

Приятно осознавать, что если имеющий эстонскую медстраховку человек в другой стране ЕС или Лихтенштейне, Норвегии, Исландии или Швейцарии неожиданно получит травму или у него возникнут другие проблемы со здоровьем, то он, как лицо с европейской страховкой, будет иметь право на получение медицинской помощи наравне с местными, пишет Eesti Ekspress.
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ВИДЕО: "Путукавяйл" в Пыхья-Таллинне. Смотрите, как хотят застроить заброшенный пустырь

ТОП

От начавшегося сегодня сбора идей планирующие город специалисты ждут предложений, которые поступят в течение месяца и касаются преобразования заброшенной территории, граничащей с Пельгулинном и Пельгурандом.
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ВИДЕО: Во время дебатов на Delfi Кылварт заявил о трехсотлетней истории русской школы в Эстонии. Так ли это на самом деле?

Во время дебатов на Delfi кандидат в депутаты Рийгикогу от Центристской партии Михаил Кылварт сказал, что история русской школы в Эстонии насчитывает 300 лет, и только в последние двадцать лет встал вопрос о том, чтобы ее закрыть. Проект редактора ETV+ Юлии Тислер "Откуда вы знаете?" подверг проверке это заявление, пишет rus.err.ee.
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ЭКСПЕРИМЕНТ: Мы в будущем? Журналист Delfi неделю питалась только порошками, призванными полностью заменить обычную пищу

Беспилотные автомобили, компьютеры, говорящие человеческим языком — это уже не будущее, а вполне себе настоящее. И вот на подходе околофантастические времена, когда весь обед помещается… в одном маленькой таблеточке.
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Министр Майлис Репс предложила два решения для будущей государственной гимназии Кохтла-Ярве

Mailis Reps Foto: Jaanus Lensment

Сегодня министр образования и науки Майлис Репс предложила для обсуждения кабинету министров два варианта будущего государственной гимназии Кохтла-Ярве.
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ФОТО: В приграничных магазинах Латвии уже выбивают чеки на эстонском языке. Центр госязыка в шоке

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Приграничные с Эстонией латвийские магазины не только приобрели постоянных покупателей в виде северных соседей, но и приспособились под них, выбивая чеки на эстонском языке. Однако это является нарушением местного Закона о языке, за что торговцам грозит штраф, пишет Mixnews.lv.
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В Пылвамаа при взрыве снаряда погиб человек

Leinaküünal Foto: Anna Aurelia Minev

В среду в Пылвамаа произошел инцидент со снарядом, в результате которого погиб человек.
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ФОТО: На карьере Мяннику автомобиль провалился под лед. Владелец с товарищами пошел его вытаскивать

Foto: Andres Putting

Вчера вечером на карьере Мяннику автомобиль провалился под лед.
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В топку! В России сожгли 180 кг санкционки из Эстонии: сыр, масло, творог, колбасу, паштеты

Фото: Россельхознадзор

Управлением Россельхознадзора уничтожено около 180 килограммов пищевой продукции, ввезенной в РФ из Эстонии, несмотря на санкции.
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"Дильдодилер" из Лапландии торгует деревянными членами по 200 с лишним евро за штуку. Как назвать эту кудесницу по-русски?

фото иллюстративное Instagram

Eesti Ekspress традиционно выбирает слово недели. В этот раз это — dildodiiler. О ком и чем речь?
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ВИДЕО: Скандал на Кубке ФНЛ: "Левадия" отказалась играть с российским клубом

FC Levadia vs FC Flora Foto: Jaanus Lensment

На Кипре завершился Кубок ФНЛ. Заключительный матч турнира с участием серебряного призера чемпионата Эстонии по футболу "Левадии" завершился скандалом. Бело-зеленым было засчитано техническое поражение в матче за 13-е место против "Чертаново".
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ФОТО | Путаница в Пярнумаа: спасенная из реки собака оказалась волком

Päästetud hunt veterinaari juures Foto: Kaspar Pokk

Pärnu Postimees пишет, что в Пярнумаа в Синди трое работавших на плотине молодых людей заметили на реке попавшее в беду животное.
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ФОТО: Причиной инцидента с выпущенной с испанского истребителя ракетой стала "необычная ошибка пилота"

Raketiotsingud Endlas Foto: Argo Ingver

Межведомственная следственная группа, созванная министром обороны Юри Луйком, завершила расследование инцидента, произошедшего 7 августа прошлого года с выпущенной в ходе выполнения учебных маневров с борта испанского истребителя ракетой AMRAAM класса ”воздух-воздух”, сообщает Министерство обороны.
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ВИДЕО: Клэбо подрезал Устюгова и выиграл золото чемпионата мира

Ustjugov patustab Kläbot põsele Foto: Lisi Niesner, Reuters/Scanpix

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде разыграны первые медали в спринте. Победителем стал норвежец Йоханнес Клэбо, опередивший итальянца Федерико Пеллегрини и россиянина Глеба Ретивых.
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ФОТОНОВОСТЬ: Популярный антивирус считает приложение для голосования на выборах в Рийгикогу вирусом

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

Читатель Delfi прислал в редакцию скриншот, на котором видно, что популярная антивирусная программа AVG посчитала приложение для голосования от Рийгикогу вирусом и отправила в качестве потенциально опасного в карантин.
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ФОТО: Вот это да! В Таллинне заработал сине-черно-белый светофор

Sinimustvalge foor Tallinnas Foto: Andres Putting

В Таллинне возле торгового центра Viru — скорее всего, в честь Дня независимости Эстонии — заработал сине-черно-белый светофор.
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