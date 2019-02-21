ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: История порядочного человека, ставшего наркобароном, и поздравление Трампа

Это поучительная история о том, как порядочный и доброжелательный молодой человек Тайвар Партс превратился в крупного наркобизнесмена, который совратил и других молодых людей на преступный путь. Партс задержан, якобы раскаялся и теперь заверяет, что хотел только хорошего, пишет Eesti Ekspress.

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ФОТО: "Я здесь паркуюсь". В Вильяндимаа пьяный украинец на Audi съехал в кювет и заснул

Foto: Kenno Soo

В среду вечером в 22:30 полиция получила сообщение, что на первом километре шоссе Валма-Вялусте в волости Вильянди съехал в кювет автомобиль Audi с иностранными номерами, а водитель спит внутри него.

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ВИДЕО: Samsung представила Galaxy Fold — смартфон со сгибаемым экраном и шестью камерами

Смартфон Samsung Galaxy Fold с шестью камерами оснащен сгибающимся безрамочным экраном. Диагональ телефона — 7,3 дюйма, передает РБК.

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К врачу в Латвию или Люксембург? Почему бы и нет?! О медицинской помощи за рубежом

Gints Ivuskans / Shutterstock.com

Приятно осознавать, что если имеющий эстонскую медстраховку человек в другой стране ЕС или Лихтенштейне, Норвегии, Исландии или Швейцарии неожиданно получит травму или у него возникнут другие проблемы со здоровьем, то он, как лицо с европейской страховкой, будет иметь право на получение медицинской помощи наравне с местными, пишет Eesti Ekspress.

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ВИДЕО: "Путукавяйл" в Пыхья-Таллинне. Смотрите, как хотят застроить заброшенный пустырь

От начавшегося сегодня сбора идей планирующие город специалисты ждут предложений, которые поступят в течение месяца и касаются преобразования заброшенной территории, граничащей с Пельгулинном и Пельгурандом.

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ВИДЕО: Во время дебатов на Delfi Кылварт заявил о трехсотлетней истории русской школы в Эстонии. Так ли это на самом деле?

Во время дебатов на Delfi кандидат в депутаты Рийгикогу от Центристской партии Михаил Кылварт сказал, что история русской школы в Эстонии насчитывает 300 лет, и только в последние двадцать лет встал вопрос о том, чтобы ее закрыть. Проект редактора ETV+ Юлии Тислер "Откуда вы знаете?" подверг проверке это заявление, пишет rus.err.ee.

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ЭКСПЕРИМЕНТ: Мы в будущем? Журналист Delfi неделю питалась только порошками, призванными полностью заменить обычную пищу

Беспилотные автомобили, компьютеры, говорящие человеческим языком — это уже не будущее, а вполне себе настоящее. И вот на подходе околофантастические времена, когда весь обед помещается… в одном маленькой таблеточке.

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Министр Майлис Репс предложила два решения для будущей государственной гимназии Кохтла-Ярве

Mailis Reps Foto: Jaanus Lensment

Сегодня министр образования и науки Майлис Репс предложила для обсуждения кабинету министров два варианта будущего государственной гимназии Кохтла-Ярве.

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