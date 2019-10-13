ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с Кержаковым, опасная одежда и мытарства немецкого врача в Эстонии

Сегодня мы опубликовали эксклюзивное интервью с Александром Кержаковым, а также историю немецкого врача, которым никак не удается начать бизнес в Эстонии. О чем еще мы писали сегодня — в нашей подборке!
ВИДЕО | Александр Кержаков: "во времена Советского Союза ездил в Нарву за продуктами". Легенда "Зенита" дал интервью RusDelfi!
"Мост в отвратительном состоянии, никакой дороги, нет магазинов!" Женщина из "красной деревни" рассказала, в каком "аду" живут местные
"В выпуске ”МК-Эстонии” под номером 32 было опубликовано письмо жителей дома на Лийкури, 20. Я тоже неоднократно писала и в газету, и в управу Ласнамяэ, получала такие же размытые ответы — опять непредвиденные ситуации! Поразительно, но дорогу возле дома номер 20 разрывали и зарывали четыре раза! В письме скромно умолчали, в каком аду жили люди", — пишет читательница "МК-Эстонии" Татьяна Дамгаард. Loe edasi...
”Неудивительно, что родители "издеваются" над учителями". Читательница вспоминает о горьком опыте школьных лет
Читательница Naistekas прочитала в прессе статью о том, что молодые преподаватели из-за унижений со стороны родителей учеников уходят с работы, и решила рассказать свою историю. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Убийство, которое всколыхнуло Россию. В Саратове прощаются с девятилетней Лизой Киселевой
В Саратове прощаются с убитой девятилетней Лизой Киселевой, сообщает "Интерфакс". Саратовцы целыми семьями несут букеты цветов и игрушки к церкви. По данным представителя правоохранительных органов, туда уже пришли свыше трех тысяч человек. Loe edasi...
Бесполезная информация? Таллинн никак не использует данные валидации, хотя в уездах их анализ приносит свои плоды
В уездах на основании данных валидации меняли маршрутную сеть, добавляли рейсы и в некоторых районах заменяли автобусы поменьше на автобусы побольше, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ВИДЕО: В Подмосковье в страшной аварии погибли пять человек. Еще пять пострадали, в том числе дети
Неожиданный поворот: купленная или просто примеренная в магазине одежда может быть опасна!
Одежду в магазине, особенно в период распродаж, примеряет множество людей — возле примерочных скапливаются горы вешалок с вещами. Что-то в итоге приобретают, а не подошедшая одежда отправляется обратно в торговый зал, где дожидается следующего потенциального покупателя. Что делать, если, поносив вещь, у вас появилось раздражение, может ли сертифицированная одежда быть вредной для здоровья и чем можно заразиться от белья — узнала ”МК-Эстония”. Loe edasi...
ФОТО: В тяжелой аварии на Таллиннском шоссе погибли два человека
В воскресенье утром, 13 октября, на Таллинском шоссе недалеко от Адажи в результате фронтального столкновения двух автомобилей погибли два человека, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA и данные Госполиции Латвии. Loe edasi...
Очередной боксер попал в реанимацию после боя
Боксер, выступающий в первом среднем весе, Патрик Дэй (на фото - слева) был доставлен в больницу сразу после боя с Чарльзом Конвеллом на турнире в Чикаго, сообщает Daily Express. Loe edasi...
ГРАФИК: В третьем квартале центристы получили намного больше пожертвований, чем остальные
В третьем квартале экономического года Центристская партия получила больше всего пожертвований. Общая сумма составила более 153 000 евро, из которых 100 000 пожертвовал предприниматель Ивар Венделин. Loe edasi...
ВИДЕО: Голый немецкий болельщик выскочил на поле в Ласнамяэ
Многие болельщики из Германии заранее приехали в столицу Эстонии и решили сходить на футбол в одной из низших лиг эстонского чемпионата. Loe edasi...
”Вы рекламируете себя как э-государство, но в реальности это не работает”. Немецкий врач пытается открыть в Эстонии бизнес, но тщетно
”Эстония рекламирует себя как инновативное э-государство. В рекламе все кажется очень красивым, но в реальности, к сожалению, это не работает”, — говорит владелец Wellness Group Оливер Фрей, который планирует открыть в Мустамяэ центр семейных врачей для англо- и немецкоязычных пациентов. Loe edasi...
Студентка выпала из самолета, выломав дверь на высоте
Убийца девочки в Саратове раскрыл ужасные детали преступления
Тайна смерти Александра Македонского разгадана
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии