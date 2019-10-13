ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с Кержаковым, опасная одежда и мытарства немецкого врача в Эстонии

"В выпуске ”МК-Эстонии” под номером 32 было опубликовано письмо жителей дома на Лийкури, 20. Я тоже неоднократно писала и в газету, и в управу Ласнамяэ, получала такие же размытые ответы — опять непредвиденные ситуации! Поразительно, но дорогу возле дома номер 20 разрывали и зарывали четыре раза! В письме скромно умолчали, в каком аду жили люди", — пишет читательница "МК-Эстонии" Татьяна Дамгаард.

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”Неудивительно, что родители "издеваются" над учителями". Читательница вспоминает о горьком опыте школьных лет

Foto: Kenno Soo

Читательница Naistekas прочитала в прессе статью о том, что молодые преподаватели из-за унижений со стороны родителей учеников уходят с работы, и решила рассказать свою историю.

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ФОТО и ВИДЕО: Убийство, которое всколыхнуло Россию. В Саратове прощаются с девятилетней Лизой Киселевой

В Саратове прощаются с убитой девятилетней Лизой Киселевой, сообщает "Интерфакс". Саратовцы целыми семьями несут букеты цветов и игрушки к церкви. По данным представителя правоохранительных органов, туда уже пришли свыше трех тысяч человек.

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Бесполезная информация? Таллинн никак не использует данные валидации, хотя в уездах их анализ приносит свои плоды

Illustratsioon: Fotomontaaž, Andres Putting/EPL

В уездах на основании данных валидации меняли маршрутную сеть, добавляли рейсы и в некоторых районах заменяли автобусы поменьше на автобусы побольше, пишет Eesti Päevaleht.

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ВИДЕО: В Подмосковье в страшной аварии погибли пять человек. Еще пять пострадали, в том числе дети

Авария в Подмосковье унесла жизни пяти человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

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Дожди в Эстонии пока не прекратятся, а в понедельник и вовсе пойдет мокрый снег

Vihmane südalinn Foto: Andres Putting

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Эстонии ожидаются дожди, а в понедельник на севера страны и вовсе мокрый снег.

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Неожиданный поворот: купленная или просто примеренная в магазине одежда может быть опасна!

Foto: Vallo Kruuser

Одежду в магазине, особенно в период распродаж, примеряет множество людей — возле примерочных скапливаются горы вешалок с вещами. Что-то в итоге приобретают, а не подошедшая одежда отправляется обратно в торговый зал, где дожидается следующего потенциального покупателя. Что делать, если, поносив вещь, у вас появилось раздражение, может ли сертифицированная одежда быть вредной для здоровья и чем можно заразиться от белья — узнала ”МК-Эстония”.

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ФОТО: В тяжелой аварии на Таллиннском шоссе погибли два человека

Teeauk Foto: Raivo Tasso

В воскресенье утром, 13 октября, на Таллинском шоссе недалеко от Адажи в результате фронтального столкновения двух автомобилей погибли два человека, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA и данные Госполиции Латвии.

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Очередной боксер попал в реанимацию после боя