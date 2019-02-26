ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с генконсулом ЭР в Санкт-Петербурге и откровения журналиста о президентском приеме

Сегодня, 26 февраля, мы опубликовали интервью с генеральным консулом Эстонии в Санкт-Петербурге Карлом Эриком Лаантеэ Рейнтаммом и мнение журналистки, освещавшей президентский прием четвертый раз подряд. Эти и другие интересные материалы, а также новости этого вторника читайте в нашей ежедневной подборке.
ПРИЗЫВ: “Спасибо за миллион”, например. При возврате налогов что-то пошло не так? Расскажите нам
Сегодня Налогово-таможенный департамент (MTA) начал возвращать переплаченный подоходный налог людям, декларация которых не нуждается в дополнительной проверке. В первый день будет возвращено 12, 7 млн евро. Loe edasi...
Магазин отказался принимать обратно неисправный телефон. Аргументация была более чем странной
29 января 2018 года потребитель приобрел у продавца (Knaitecom OÜ, новое название - SomeronX OÜ) телефон LG G6 за 424 евро. В июле экран телефона перестал реагировать. По совету продавца клиент обратился к договорному партнеру фирмы по ремонту. Информация о том, что в гарантийных случаях следует обращаться напрямую к парнтеру, была написана и на счете, и на сайте продавца. Loe edasi...
У нарвского пограничника с 10-летним стажем нашлось российское гражданство. Он уволен
Около десяти лет на Нарвском погранпункте трудился пограничник, у которого, помимо эстонского, было еще и гражданство РФ. В понедельник чиновник был вынужден покинуть свою службу — ввиду подорванного доверия. Loe edasi...
Слабые сходят с ума, выдерживают лишь самые сильные. Что происходит с теми, кто остается один на один с лежачим близким?
20 апреля 2013 года в LP вышла статья Андрея Хвостова”Моя жизнь с Аннлеэной” (тяжело больной матерью спутницы жизни Хвостова — прим.ред.). Материал наделал много шума и стал лучшей статьей-мнением года по версии Союза журналистов. Лийс, дочь Аннлеэны, рассказала Eesti Päevaleht, как четыре с половиной года ухаживала за своей обездвиженной мамой. Loe edasi...
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм: я сам хотел работать в Петербурге и надеюсь, что останусь здесь надолго
Генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм рассказал о своих впечатлениях о культурной столице России, любимых театрах, ресторанах в городе на Неве и о том, чем русские в Эстонии отличаются от русских в России. Loe edasi...
Веселая полиция, дикие свистопляски и отсутствие пельменей. Откровения журналиста Delfi, освещавшей президентский прием изнутри
24 февраля состоялся очередной торжественный прием президента по случаю Дня независимости Эстонии. В этот раз он проходил в театре ”Эстония”. Я, корреспондент Ольга Привалова, освещала данное мероприятие четвертый раз подряд. Loe edasi...
ПОДКАСТ с Ладынской-Кубитс и Калласом: сколько работают, что делают и как отдыхают. Что общего у двух разных политиков?
У читателей портала rusDelfi есть отличная возможность узнать, как прошел день депутата Рийгикогу Виктории Ладынской-Кубитс ("Отечество") и бывшего старейшины ВиймсиСийма Калласа (Партия реформ). Для этого не нужно читать длинных текстов. Нужно всего лишь нажать на кнопку "плей" и послушать подкаст "Портрет политика". Loe edasi...
ФОТО: В Нарве спасатели пришли на помощь застрявшей в ограде агрессивной овчарке, а потом отпустили ее в чистом поле. По-другому никак
В Нарве с осени прошлого года никто не работает с бродячими собаками — никто не осуществляет их отлов, содержание, не оказывает ветеринарную помощь тем из них, кто попал в беду. В результате бродячие животные остаются бродячими, и поделать с этим ничего нельзя. Даже работники государственной структуры, Спасательного департамента, сегодня утром были вынуждены просто отпустить на все четыре стороны крупную агрессивную собаку, после того как спасли ее. Loe edasi...
Латвийский евродепутат требует запретить дочери пресс-секретаря Путина работать в Европарламенте
ЭКСПЕРИМЕНТ: Несовершеннолетний смог купить алкоголь через приложение Wolt. Представитель фирмы пообещала передать данные ребенка полиции
В ходе журналистского эксперимента, проведенного при помощи 14-летней девочки, выяснилось, что через мобильное приложение Wolt алкоголь могут заказать и несовершеннолетние. Вместо того, чтобы дать разъяснения, фирма передала данные девушки в полицию. Loe edasi...
Опять обворовывание честных граждан! Еще несколько фирм — в ”черном списке”
ФОТО DELFI | Спецкомиссия ТЛУ рассмотрела дело Райнера Вакра: подозрения в плагиате обоснованы
Сегодня в ТЛУ собрался академический совет, чтобы обсудить возможный плагиат в бакалаврской работе Райнера Вакра и вынести свое решение по данному вопросу. Совет пришел к выводу, что подозрения в плагиате обоснованы. Loe edasi...
Кто же будет формировать новое правительство? Дуэль Ратаса и Каллас не на жизнь, а на смерть
Юри Ратас по-прежнему остается самым желаемым кандидатом в премьер-министры, но уже проигрывает Кае Каллас в одном избирательном округе. Loe edasi...
ФОТО: По требованию обвиняемого в жестоком убийстве знакомой "Урмаса с битой" суд допросил Олега Гросса
В Харьюском уездном суде сегодня продолжился суд над Урмасом Эйнроозом, которого обвиняют в зверском убийстве знакомой женщины полтора года назад. Сегодня пришлось давать показания в суде и крупному бизнесмену Олегу Гроссу, который является двоюродным братом убитой. Loe edasi...
Ратас: мы не согласимся с налоговым изменением стоимостью сотни миллионов евро, и бесплатный общественный транспорт останется
Кая Каллас утром сказала, от чего Партия реформ точно не отступилась бы на коалиционных переговорах, у Центристской партии тоже есть свои пункты. Разногласий много. Loe edasi...
ФОТО: В Ласнамяэ вспыхнул пожар в девятиэтажном доме