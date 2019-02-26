ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с генконсулом ЭР в Санкт-Петербурге и откровения журналиста о президентском приеме



Около десяти лет на Нарвском погранпункте трудился пограничник, у которого, помимо эстонского, было еще и гражданство РФ. В понедельник чиновник был вынужден покинуть свою службу — ввиду подорванного доверия.

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Слабые сходят с ума, выдерживают лишь самые сильные. Что происходит с теми, кто остается один на один с лежачим близким?

Foto: Shutterstock, montaaž



20 апреля 2013 года в LP вышла статья Андрея Хвостова ”Моя жизнь с Аннлеэной” (тяжело больной матерью спутницы жизни Хвостова — прим.ред.). Материал наделал много шума и стал лучшей статьей-мнением года по версии Союза журналистов. Лийс, дочь Аннлеэны, рассказала Eesti Päevaleht, как четыре с половиной года ухаживала за своей обездвиженной мамой.

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Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм: я сам хотел работать в Петербурге и надеюсь, что останусь здесь надолго

Carl Eric Laantee Reintamm Foto: Roman Starapopov



Генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм рассказал о своих впечатлениях о культурной столице России, любимых театрах, ресторанах в городе на Неве и о том, чем русские в Эстонии отличаются от русских в России.

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Веселая полиция, дикие свистопляски и отсутствие пельменей. Откровения журналиста Delfi, освещавшей президентский прием изнутри

Журналист Delfi объедает гостей Ekraainitõmmis

ТОП 13 вещей, которые нельзя пылесосить ни при каких условиях Русская община как инородное тело Эстонии, или Открытое письмо Инргид Рюйтель ПРИЗЫВ: “Спасибо за миллион”, например. При возврате налогов что-то пошло не так? Расскажите нам journalist@delfi.ee



24 февраля состоялся очередной торжественный прием президента по случаю Дня независимости Эстонии. В этот раз он проходил в театре ”Эстония”. Я, корреспондент Ольга Привалова, освещала данное мероприятие четвертый раз подряд.

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ПОДКАСТ с Ладынской-Кубитс и Калласом: сколько работают, что делают и как отдыхают. Что общего у двух разных политиков?

Siim Kallas Foto: Jaanus Lensment



У читателей портала rusDelfi есть отличная возможность узнать, как прошел день депутата Рийгикогу Виктории Ладынской-Кубитс ("Отечество") и бывшего старейшины Виймси Сийма Калласа (Партия реформ). Для этого не нужно читать длинных текстов. Нужно всего лишь нажать на кнопку "плей" и послушать подкаст "Портрет политика".

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ФОТО: В Нарве спасатели пришли на помощь застрявшей в ограде агрессивной овчарке, а потом отпустили ее в чистом поле. По-другому никак

Päästeamet



В Нарве с осени прошлого года никто не работает с бродячими собаками — никто не осуществляет их отлов, содержание, не оказывает ветеринарную помощь тем из них, кто попал в беду. В результате бродячие животные остаются бродячими, и поделать с этим ничего нельзя. Даже работники государственной структуры, Спасательного департамента, сегодня утром были вынуждены просто отпустить на все четыре стороны крупную агрессивную собаку, после того как спасли ее.

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Латвийский евродепутат требует запретить дочери пресс-секретаря Путина работать в Европарламенте