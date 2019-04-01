01.04.2019, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с блогерами Антоном и Анной, рост цен на топливо и новое преступление Устименко


rus.delfi.ee
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Juri Ustimenko kohtus mõrvakatsega
Juri Ustimenko kohtus mõrvakatsegaFoto: Argo Ingver

Сегодня мы поговорили с популярные эстонскими блогерами Антоном и Анной (Estonianna, ANTONplusANNA), которые из-за хейтеров были вынуждены обратиться в полицию. Также сегодня произошел очередной скачок цен на бензин, а отбывающего пожизненный срок Юрия Устименко начали судить за попытку убить охранника. Что еще? Читайте нашу традиционную подборку!

В Эстонии ежегодно десятки мужчин и женщин уничтожают жизнь бывших супругов и даже своих детей

Möödunud aastal registreeriti Eestis 176 lähenemiskeelu rikkumist, millest 58% ehk 102 rikkumist pani toime üks ja sama mees. Foto: Shutterstock

Ежегодно несколько десятков человек в Эстонии тратят всю свою энергию на то, чтобы из мести превратить жизнь своих бывших близких в ад.
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СКАЗКА О ЗОЛОТОМ КЛЮЧИКЕ | Аллар Йыкс: у EKRE не получится через референдум аннулировать закон о сожительстве

Ekspress Meedia

Бывший канцлер права Аллар Йыкс написал у себя на Facebook, что план EKRE по аннулированию закона о сожительстве через референдум нереален.
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Жизнь у северных соседей: если финн покупает квартиру за 100 тысяч и машину за 20 тысяч евро, то эстонец часто делает наоборот

Tallink Foto: Madis Veltman

Отправившиеся на заработки в Финляндию эстонки рассказали журналу Eesti Naine о том, что им бросилось в глаза в тамошнем образе жизни и какой урок мы бы могли из этого вынести.
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Российский "православный предприниматель" Герман Стерлигов открыл магазин для бедных

An employee cuts bread at German Sterligov s food store in central Moscow Sergei Karpukhin, Reuters / Scanpix

Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина ”Березка” для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
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ВИДЕО DELFI: Состоит в секте и избивает жену? Известные эстонские блогеры Антон и Анна Овсянкины были вынуждены обратиться в полицию из-за клеветы от ”фанатов”

Популярные эстонские блогеры Антон и Анна Овсянкины (Estonianna, ANTONplusANNA) не понаслышке знают, что такое негативные комментарии в сети. Однако недавно это вышло на новый уровень — ”доброжелатели” распускают слухи, что Антон состоит в секте и избивает жену, а также хотят, чтобы из семьи изъяли ребенка. Антон и Анна рассказали Delfi, во что превратилась их жизнь и почему они решили обратиться в полицию.
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ФОТО: Полиция задержала двух мужчин, проникших в заброшенный дом на Коплиских линиях

Sissemurdjate kinnipidamine Kopli liinidel 01.04.2019 Foto: Andres Putting

Сегодня около 13:45 полиция получила вызов в здание, находящееся рядом с горевшим ночью на Коплиских линиях домом, в которое проникли двое мужчин.
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Пожертвование от США: ВВС Эстонии пополнятся двумя самолетами M-28 Skytruck

Foto: USA õhujõud

Военно-воздушные силы Эстонии получать от правительства США в качестве пожертвования два легких многоцелевых транспортных самолета M-28, один из которых уже передан эстонцам.
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ШОК: Ведущие SKY Радио прошлись по городу в чем мать родила

ГОЛЫШОМ ПО ГОРОДУ — СЛАБО? Согласно опросу в утреннем шоу ЗапуSKY!, слушатели SKY Радио посчитали, что ведущим Ольге Петровой и Валере Листопаду слабо пройтись без одежды в общественном месте. Петрова и Листопад приняли вызов и прошлись по Таллинну ”ню”.
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Репинский в ответ на критику Пыллуааса: его кумир — Адольф Гитлер, который занимался этнической чисткой

Ekspress Meedia

Мартин Репинский сказал о критиковавшем его Хенне Пыллуаасе, что, очевидно, кумиром экресца является Адольф Гитлер, который проводил этническую чистку.
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Цена на топливо подскочила и вновь побила рекорд этого года

Kütusetankimine Foto: Argo Ingver

Низкие цены на топливо начала года как ветром сдуло — сегодня 95 бензин стоит почти на 10 центов дороже, чем вчера.
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Полиция благодарит: в Тарту прохожая заметила блуждавшую по улицам 6-летнюю девочку, которая ушла из дома

Foto on illustreeriv Foto: Anni Õnneleid

Лыунаская префектура публикует на своей странице в Facebook благодарность Лауре, которая в субботу утром по пути на работу заметила гулявшую по улице 6-летнюю девочку. Девочка была одета в шорты и сказала Лауре, что идет в детский сад.
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Полиция разыскивает человека, разославшего письма с угрозами таллиннским торговым центрам и предприятиям

Foto: Rauno Volmar

Разные торговые центры и предприятия получили в воскресенье и понедельник по э-почте письма похожего содержания с угрозами о бомбе. Полиция занимается поиском разославшего эти письма человека, чьи действия помешали многим предприятиям и людям.
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ВИДЕО И ФОТО: Баста выступил в Таллинне

Vladislav Neykovich

В минувшие выходные на арене Tondiraba в Таллинне выступил российский исполнитель Баста. Таллиннская публика очень тепло встречала звезду. Смотри, как прошел концерт, на фото и видео ”Русского Радио”.
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ EPL | Мастер-класс выстраивания ”пищевой цепочки” в Йыхви

Martin Repinski Foto: Robin Roots/Õhtuleht

В то время как три партии ведут коалиционные переговоры в Доме Стенбока — в том числе под девизом уничтожения пищевых цепочек давно отстраненной от власти Партии реформ — в Ида-Вирумаа, в Йыхви под руководством центриста Мартина Репинского также происходят громкие события.
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Работавший в Eesti Post под чужим именем мошенник заполучил данные тысяч людей

ID-kaardid Foto: Tiit Blaat

Молодой человек от имени клиентов почтовой фирмы заказал товаров на тысячи евро, причем преступная схема затронула также его родителей, сожительницу, друзей и соседей.
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ФОТО: Отбывающего пожизненный срок Юрия Устименко начали судить за попытку убить охранника

Foto: Argo Ingver

Отбывающего длительный тюремный срок за стрельбу в полицейского Николая Лиличкина обвинили в том, что он подстрекал приговоренного к пожизненному заключению Юрия Устименко убить тюремного охранника. Это лишь один из эпизодов уголовного дела, к рассмотрению которого Тартуский уездный суд приступил сегодня.
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