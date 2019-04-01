ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с блогерами Антоном и Анной, рост цен на топливо и новое преступление Устименко

Отправившиеся на заработки в Финляндию эстонки рассказали журналу Eesti Naine о том, что им бросилось в глаза в тамошнем образе жизни и какой урок мы бы могли из этого вынести.

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Российский "православный предприниматель" Герман Стерлигов открыл магазин для бедных

An employee cuts bread at German Sterligov s food store in central Moscow Sergei Karpukhin, Reuters / Scanpix

Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина ”Березка” для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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ВИДЕО DELFI: Состоит в секте и избивает жену? Известные эстонские блогеры Антон и Анна Овсянкины были вынуждены обратиться в полицию из-за клеветы от ”фанатов”

Популярные эстонские блогеры Антон и Анна Овсянкины (Estonianna, ANTONplusANNA) не понаслышке знают, что такое негативные комментарии в сети. Однако недавно это вышло на новый уровень — ”доброжелатели” распускают слухи, что Антон состоит в секте и избивает жену, а также хотят, чтобы из семьи изъяли ребенка. Антон и Анна рассказали Delfi, во что превратилась их жизнь и почему они решили обратиться в полицию.

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ФОТО: Полиция задержала двух мужчин, проникших в заброшенный дом на Коплиских линиях

Sissemurdjate kinnipidamine Kopli liinidel 01.04.2019 Foto: Andres Putting

Сегодня около 13:45 полиция получила вызов в здание, находящееся рядом с горевшим ночью на Коплиских линиях домом, в которое проникли двое мужчин.

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Пожертвование от США: ВВС Эстонии пополнятся двумя самолетами M-28 Skytruck

Foto: USA õhujõud

Военно-воздушные силы Эстонии получать от правительства США в качестве пожертвования два легких многоцелевых транспортных самолета M-28, один из которых уже передан эстонцам.

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ШОК: Ведущие SKY Радио прошлись по городу в чем мать родила

ГОЛЫШОМ ПО ГОРОДУ — СЛАБО? Согласно опросу в утреннем шоу ЗапуSKY!, слушатели SKY Радио посчитали, что ведущим Ольге Петровой и Валере Листопаду слабо пройтись без одежды в общественном месте. Петрова и Листопад приняли вызов и прошлись по Таллинну ”ню”.

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Репинский в ответ на критику Пыллуааса: его кумир — Адольф Гитлер, который занимался этнической чисткой

Ekspress Meedia

Мартин Репинский сказал о критиковавшем его Хенне Пыллуаасе, что, очевидно, кумиром экресца является Адольф Гитлер, который проводил этническую чистку.

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Цена на топливо подскочила и вновь побила рекорд этого года

Kütusetankimine Foto: Argo Ingver

Низкие цены на топливо начала года как ветром сдуло — сегодня 95 бензин стоит почти на 10 центов дороже, чем вчера.

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Полиция благодарит: в Тарту прохожая заметила блуждавшую по улицам 6-летнюю девочку, которая ушла из дома

Foto on illustreeriv Foto: Anni Õnneleid

Лыунаская префектура публикует на своей странице в Facebook благодарность Лауре, которая в субботу утром по пути на работу заметила гулявшую по улице 6-летнюю девочку. Девочка была одета в шорты и сказала Лауре, что идет в детский сад.

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Полиция разыскивает человека, разославшего письма с угрозами таллиннским торговым центрам и предприятиям