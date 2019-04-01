ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с блогерами Антоном и Анной, рост цен на топливо и новое преступление Устименко

Сегодня мы поговорили с популярные эстонскими блогерами Антоном и Анной (Estonianna, ANTONplusANNA), которые из-за хейтеров были вынуждены обратиться в полицию. Также сегодня произошел очередной скачок цен на бензин, а отбывающего пожизненный срок Юрия Устименко начали судить за попытку убить охранника. Что еще? Читайте нашу традиционную подборку!
В Эстонии ежегодно десятки мужчин и женщин уничтожают жизнь бывших супругов и даже своих детей
Ежегодно несколько десятков человек в Эстонии тратят всю свою энергию на то, чтобы из мести превратить жизнь своих бывших близких в ад. Loe edasi...
СКАЗКА О ЗОЛОТОМ КЛЮЧИКЕ | Аллар Йыкс: у EKRE не получится через референдум аннулировать закон о сожительстве
Жизнь у северных соседей: если финн покупает квартиру за 100 тысяч и машину за 20 тысяч евро, то эстонец часто делает наоборот
Отправившиеся на заработки в Финляндию эстонки рассказали журналу Eesti Naine о том, что им бросилось в глаза в тамошнем образе жизни и какой урок мы бы могли из этого вынести. Loe edasi...
Российский "православный предприниматель" Герман Стерлигов открыл магазин для бедных
Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина ”Березка” для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Состоит в секте и избивает жену? Известные эстонские блогеры Антон и Анна Овсянкины были вынуждены обратиться в полицию из-за клеветы от ”фанатов”
Популярные эстонские блогеры Антон и Анна Овсянкины (Estonianna, ANTONplusANNA) не понаслышке знают, что такое негативные комментарии в сети. Однако недавно это вышло на новый уровень — ”доброжелатели” распускают слухи, что Антон состоит в секте и избивает жену, а также хотят, чтобы из семьи изъяли ребенка. Антон и Анна рассказали Delfi, во что превратилась их жизнь и почему они решили обратиться в полицию. Loe edasi...
ФОТО: Полиция задержала двух мужчин, проникших в заброшенный дом на Коплиских линиях
Сегодня около 13:45 полиция получила вызов в здание, находящееся рядом с горевшим ночью на Коплиских линиях домом, в которое проникли двое мужчин. Loe edasi...
Пожертвование от США: ВВС Эстонии пополнятся двумя самолетами M-28 Skytruck
Военно-воздушные силы Эстонии получать от правительства США в качестве пожертвования два легких многоцелевых транспортных самолета M-28, один из которых уже передан эстонцам. Loe edasi...
ШОК: Ведущие SKY Радио прошлись по городу в чем мать родила
ГОЛЫШОМ ПО ГОРОДУ — СЛАБО? Согласно опросу в утреннем шоу ЗапуSKY!, слушатели SKY Радио посчитали, что ведущим Ольге Петровой и Валере Листопаду слабо пройтись без одежды в общественном месте. Петрова и Листопад приняли вызов и прошлись по Таллинну ”ню”. Loe edasi...
Репинский в ответ на критику Пыллуааса: его кумир — Адольф Гитлер, который занимался этнической чисткой
Цена на топливо подскочила и вновь побила рекорд этого года
Низкие цены на топливо начала года как ветром сдуло — сегодня 95 бензин стоит почти на 10 центов дороже, чем вчера. Loe edasi...
Полиция благодарит: в Тарту прохожая заметила блуждавшую по улицам 6-летнюю девочку, которая ушла из дома
Лыунаская префектура публикует на своей странице в Facebook благодарность Лауре, которая в субботу утром по пути на работу заметила гулявшую по улице 6-летнюю девочку. Девочка была одета в шорты и сказала Лауре, что идет в детский сад. Loe edasi...
Полиция разыскивает человека, разославшего письма с угрозами таллиннским торговым центрам и предприятиям
Разные торговые центры и предприятия получили в воскресенье и понедельник по э-почте письма похожего содержания с угрозами о бомбе. Полиция занимается поиском разославшего эти письма человека, чьи действия помешали многим предприятиям и людям. Loe edasi...
ВИДЕО И ФОТО: Баста выступил в Таллинне
В минувшие выходные на арене Tondiraba в Таллинне выступил российский исполнитель Баста. Таллиннская публика очень тепло встречала звезду. Смотри, как прошел концерт, на фото и видео ”Русского Радио”. Loe edasi...
КОЛОНКА РЕДАКЦИИ EPL | Мастер-класс выстраивания ”пищевой цепочки” в Йыхви
В то время как три партии ведут коалиционные переговоры в Доме Стенбока — в том числе под девизом уничтожения пищевых цепочек давно отстраненной от власти Партии реформ — в Ида-Вирумаа, в Йыхви под руководством центриста Мартина Репинского также происходят громкие события. Loe edasi...
Работавший в Eesti Post под чужим именем мошенник заполучил данные тысяч людей
Молодой человек от имени клиентов почтовой фирмы заказал товаров на тысячи евро, причем преступная схема затронула также его родителей, сожительницу, друзей и соседей. Loe edasi...
ФОТО: Отбывающего пожизненный срок Юрия Устименко начали судить за попытку убить охранника
Отбывающего длительный тюремный срок за стрельбу в полицейского Николая Лиличкина обвинили в том, что он подстрекал приговоренного к пожизненному заключению Юрия Устименко убить тюремного охранника. Это лишь один из эпизодов уголовного дела, к рассмотрению которого Тартуский уездный суд приступил сегодня. Loe edasi...