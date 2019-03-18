ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью президента Кальюлайд Fox News и самая первая поездка на колесе обозрения торгового центра T1

Как показал инцидент в Солсбери, Россия становится угрозой не только для Прибалтики, но и для всего мира, однако Эстония верит, что США и НАТО не бросят их в случае агрессии, заявила в интервью Fox News эстонский президент Керсти Кальюлайд. А фотографу Delfi удалось прокатиться на колесе обозрения Super Skypark на крыше торгового центра T1 Mall of Tallinn, несмотря на то, что монтажные работы еще продолжаются. Эти и другие новости этого понедельника, 18 марта, читайте в нашей традиционной подборке.
Керсти Кальюлайд: когда я росла в Советском Союзе, я знала, что есть США, где можно увидеть наш сине-черно-белый флаг
Как показал инцидент в Солсбери, Россия становится угрозой не только для Прибалтики, но и для всего мира, однако Эстония верит, что США и НАТО не бросят их в случае агрессии, заявила в интервью Fox News эстонский президент Керсти Кальюлайд. По словам Кальюлайд, Вашингтон поддерживал Эстонию еще во времена ее ”оккупации” Советским Союзом, а теперь, когда страна стала частью свободного мира, они ”защищают друг друга как равные партнеры”. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Вот это высота! Самая первая поездка на колесе обозрения торгового центра T1 Mall of Tallinn
Сборка первых деталей колеса обозрения Super Skypark на крыше торгового центра T1 Mall of Tallinn началась на прошлой неделе. Несмотря на то, что монтажные работы еще продолжаются, фотографу Delfi удалось прокатиться на аттракционе. Loe edasi...
Мартин Хельме: кто хочет, тот соберет вещи и уедет в Канаду. Их меньше тех, кто вернется сюда из Финляндии
Раввин Шмуэль Кот об оскорблениях: "Когда грязь всплывает на поверхность, у нас появляется возможность ее очистить и исправить... Я прощаю этого человека"
Главный раввин Эстонии Шмуэл Кот, который подвергся оскорблениям со стороны мужчины, задержанного контролерами за безбилетный проезд в трамвае, на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал произошедшее следующим образом: Loe edasi...
Детям нужна мама! 31-летней Екатерине необходима помощь в борьбе с раком кишечника
С осени Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” переживает за 31-летнюю Екатерину Аго, ведущую нелегкую борьбу с раком кишечника. Екатерина живет в Кейла-Йоа и имеет двух маленьких детей. Ее последняя надежда — лекарство Stivarga, которое Больничной кассой не финансируется и на которое в течение следующих двух месяцев нужно 5200 евро. Loe edasi...
ГРАФИКИ: В Эстонии подняли акциз на пиво, но в Европе мы давно лидируем по употреблению крепкого алкоголя
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала данные об употреблении алкоголя, согласно которым Эстонии занимает первое место в Европе по употреблению крепкого алкоголя, а что касается слабоалкогольных напитков, на которые правительство повысило акциз, то Эстония ближе к концу списка уже с 2010 года. Loe edasi...
Финансовые инспекции Эстонии и Латвии боятся, что шведские банки могут уйти из стран Балтии
В Утрехте неизвестный устроил стрельбу в трамвае: три человека погибли, несколько ранены
В голландском городе Утрехте неизвестный мужчина 18 марта открыл стрельбу в трамвае. "В результате инцидента три человека погибли и еще девять получили ранения", — сказал мэр Утрехта Ян ван Занен. Его обращение было опубликовано в Twitter. Loe edasi...
”Табличку ”мэрия” можно было бы повесить на дверях Narva Vesi”. Скелеты в шкафу и ежемесячный доход в 12 000 евро ”всемогущего” Алексея Воронова