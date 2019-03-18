ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью президента Кальюлайд Fox News и самая первая поездка на колесе обозрения торгового центра T1



Как показал инцидент в Солсбери, Россия становится угрозой не только для Прибалтики, но и для всего мира, однако Эстония верит, что США и НАТО не бросят их в случае агрессии, заявила в интервью Fox News эстонский президент Керсти Кальюлайд. По словам Кальюлайд, Вашингтон поддерживал Эстонию еще во времена ее ”оккупации” Советским Союзом, а теперь, когда страна стала частью свободного мира, они ”защищают друг друга как равные партнеры”.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Вот это высота! Самая первая поездка на колесе обозрения торгового центра T1 Mall of Tallinn



Сборка первых деталей колеса обозрения Super Skypark на крыше торгового центра T1 Mall of Tallinn началась на прошлой неделе. Несмотря на то, что монтажные работы еще продолжаются, фотографу Delfi удалось прокатиться на аттракционе.

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Мартин Хельме: кто хочет, тот соберет вещи и уедет в Канаду. Их меньше тех, кто вернется сюда из Финляндии

Koalitsioonikõneluste jätkamine 15.03.2019 Foto: Andres Putting



Вице-председатель EKRE Мартин Хельме сказал изданию Eesti Päevaleht, что в правительстве EKRE смягчит свою риторику.

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ВИДЕО МуПо | Проезжавший без билета в трамвае мужчина крикнул главному раввину: "Что ты тут смотришь, еврей, пойдешь в печь!"



Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) опровергла обвинения, согласно которым их патруль бездейственно наблюдал за оскорблениями главного раввина Эстонии Шмуэля Кота. В качестве доказательства МуПо представила видео.

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Полиция задержала мужчину, оскорбившего главного раввина Эстонии, и провела в его доме обыск



В субботу главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице, когда направлялся вместе с детьми в синагогу.

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Полиция: при расследовании преступлений на почве ненависти обыски — обычное дело

Pilt on illustreeriv Foto: Andres Putting



По заверению Департамента полиции и погранохраны, при расследовании преступлений на почве ненависти обыски являются обычной процедурой.

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Посольство США о вербальной атаке на главного раввина Эстонии: слова могут повлечь за собой опасные действия

Foto: TERJE LEPP



Мы самым решительным образом осуждаем вербальную атаку на раввина Шмуэля Кота, которая произошла в субботу в Таллинне, оворится в заявлении посольства США в Таллинне, распространенном 18 марта.

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Раввин Шмуэль Кот об оскорблениях: "Когда грязь всплывает на поверхность, у нас появляется возможность ее очистить и исправить... Я прощаю этого человека"

Laupäevane juhtum oli Shmuel Kotile esimene tõsisem intsident pärast 2000. aastal Eesti pearabiks saamist. Foto: TERJE LEPP



Главный раввин Эстонии Шмуэл Кот, который подвергся оскорблениям со стороны мужчины, задержанного контролерами за безбилетный проезд в трамвае, на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал произошедшее следующим образом:

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Детям нужна мама! 31-летней Екатерине необходима помощь в борьбе с раком кишечника