24.11.2019, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью Олега Сенцова Delfi и побег заключенного из Тартуской тюрьмы


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Tartu vangla ekskursioon
Foto: Argo Ingver

Читайте самые важные и интересные новости этого воскресенья, 24 ноября, в нашей ежедневной подборке.

Из Тартуской тюрьмы сбежал заключенный

Foto: Justiitsministeerium


Сегодня из Тартуской тюрьмы открытого отделения самовольно ушел 28-летний Яанис Арро.
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ВИДЕО DELFI | Олег Сенцов: Путин — мой враг, единственный и самый главный

Foto: ru.Delfi.lt


"Он начал войну на Донбассе, убил 13 000 человек, моих сограждан. Для меня поворота обратно нет. Это мой враг. Единственный и самый главный враг на земле", — говорит о президенте России украинский режиссёр и бывший политзаключенный Олег Сенцов.
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Анастасия Коваленко признана лучшей спортсменкой года по мотоспорту

Анастасия Коваленко Foto: Maksim Toome


Эстонская федерация мотоциклетного спорта назвала Анастасию Коваленко лучшей спортсменкой 2019 года.
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Крик переработчиков о помощи: защитите нас от Lidl

Foto: REUTERS, RUSSELL CHEYNE


Три ассоциации, объединяющие производителей и переработчиков зерновых, мясной продукции и продукции из мяса птицы, официально обратились в правительство и парламент Литвы с просьбой защитить их интересы в борьбе с торговой сетью Lidl, пишет ru.delfi.lt.
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Эстонка в интервью Yle: при коммунизме праздновать Рождество было запрещено — могли сослать в Сибирь

Foto: Mary Evans / John Massey Stewart, Rights Managed


Финская журналистка Yle Ханна Клингенберг взяла интервью у эстонки Кристи Айнйерв, которая рассказала о своем детстве при советской власти.
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ФОТО | В этом году рождественские витрины Kaubamaja украсили черные коты. Куда делись традиционные белые медведи?

Kassid Kaubamaja vitriinil Foto: Tiit Blaat


Уже на протяжении нескольких лет на начало сезона подготовки к Рождеству указывали, среди прочего, механические белые медведи и пингвины, которые в конце ноября появлялись на витринах торгового центра Kaubamaja в Таллинне. Однако в этом году на рождественских витринах появились другие животные - кошки, которые двигают головами и лапами.
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Минобр выплатит сотрудникам премии за хорошую работу на сумму свыше 250 000 евро

Haridus- ja teadusministeerium Foto: Madis Veltman


Три четверти работников Министерства образования и науки получат в этом году премии, в основном в размере от 1000 до 2000 евро, за хорошие результаты в работе, пишет rus.err.ee.
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Телевизионные операторы рассказали, что будут делать в связи с запретом девяти российских каналов в Латвии

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman


Baltcom запрещенные Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) девять каналов заменит каналами аналогичного содержания, а Tet просто исключит их из вещания, выяснило агентство LETA.
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Пилот рейса ”Москва — Анапа” умер после экстренной посадки

Foto: Andres Putting


Самолет, вылетевший из Москвы в Анапу, экстренно сел в аэропорту в Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК.
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Юри Ратас — RusDelfi: Я за то, чтобы женщин в нашем правительстве было больше


Корреспондент RusDelfi Алина Захарова позавтракала с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и задала ему несколько феминистских вопросов.
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