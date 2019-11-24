ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью Олега Сенцова Delfi и побег заключенного из Тартуской тюрьмы



Три ассоциации, объединяющие производителей и переработчиков зерновых, мясной продукции и продукции из мяса птицы, официально обратились в правительство и парламент Литвы с просьбой защитить их интересы в борьбе с торговой сетью Lidl, пишет ru.delfi.lt.

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Эстонка в интервью Yle: при коммунизме праздновать Рождество было запрещено — могли сослать в Сибирь

Foto: Mary Evans / John Massey Stewart, Rights Managed



Финская журналистка Yle Ханна Клингенберг взяла интервью у эстонки Кристи Айнйерв, которая рассказала о своем детстве при советской власти.

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ФОТО | В этом году рождественские витрины Kaubamaja украсили черные коты. Куда делись традиционные белые медведи?

Kassid Kaubamaja vitriinil Foto: Tiit Blaat



Уже на протяжении нескольких лет на начало сезона подготовки к Рождеству указывали, среди прочего, механические белые медведи и пингвины, которые в конце ноября появлялись на витринах торгового центра Kaubamaja в Таллинне. Однако в этом году на рождественских витринах появились другие животные - кошки, которые двигают головами и лапами.

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Минобр выплатит сотрудникам премии за хорошую работу на сумму свыше 250 000 евро

Haridus- ja teadusministeerium Foto: Madis Veltman



Три четверти работников Министерства образования и науки получат в этом году премии, в основном в размере от 1000 до 2000 евро, за хорошие результаты в работе, пишет rus.err.ee.

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Телевизионные операторы рассказали, что будут делать в связи с запретом девяти российских каналов в Латвии