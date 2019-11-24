ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью Олега Сенцова Delfi и побег заключенного из Тартуской тюрьмы
Читайте самые важные и интересные новости этого воскресенья, 24 ноября, в нашей ежедневной подборке.
Читайте самые важные и интересные новости этого воскресенья, 24 ноября, в нашей ежедневной подборке.
Сегодня из Тартуской тюрьмы открытого отделения самовольно ушел 28-летний Яанис Арро.
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"Он начал войну на Донбассе, убил 13 000 человек, моих сограждан. Для меня поворота обратно нет. Это мой враг. Единственный и самый главный враг на земле", — говорит о президенте России украинский режиссёр и бывший политзаключенный Олег Сенцов.
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Эстонская федерация мотоциклетного спорта назвала Анастасию Коваленко лучшей спортсменкой 2019 года.
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Три ассоциации, объединяющие производителей и переработчиков зерновых, мясной продукции и продукции из мяса птицы, официально обратились в правительство и парламент Литвы с просьбой защитить их интересы в борьбе с торговой сетью Lidl, пишет ru.delfi.lt.
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Финская журналистка Yle Ханна Клингенберг взяла интервью у эстонки Кристи Айнйерв, которая рассказала о своем детстве при советской власти.
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Уже на протяжении нескольких лет на начало сезона подготовки к Рождеству указывали, среди прочего, механические белые медведи и пингвины, которые в конце ноября появлялись на витринах торгового центра Kaubamaja в Таллинне. Однако в этом году на рождественских витринах появились другие животные - кошки, которые двигают головами и лапами.
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Три четверти работников Министерства образования и науки получат в этом году премии, в основном в размере от 1000 до 2000 евро, за хорошие результаты в работе, пишет rus.err.ee.
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Baltcom запрещенные Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) девять каналов заменит каналами аналогичного содержания, а Tet просто исключит их из вещания, выяснило агентство LETA.
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Самолет, вылетевший из Москвы в Анапу, экстренно сел в аэропорту в Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК.
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Корреспондент RusDelfi Алина Захарова позавтракала с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и задала ему несколько феминистских вопросов.
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