ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инструкции на случай кризиса, протаранивший забор детского сада BMW и пропавшие Веэрпалу

Министерство внутренних дел Эстонии разослало жителям страны электронные письма с инструкциями на случай кризиса. В Таллинне BMW протаранил ограждение детского сада и вылетел на площадку. А отец и сын Веэрпалу словно в воду канули. Эти и другие интересные новости — читайте в нашей в традиционной подборке!
"Эта информация может спасти вашу жизнь и жизни ваших близких". МВД разослало жителям Эстонии инструкции на случай кризиса
Игра в прятки продолжается. Куда пропали отец и сын Веэрпалу?
С момента начала допинг-скандала на чемпионате мира по лыжному спорту в Зеефельде прошло уже 25 дней, но замешанный в этой темной истории двукратный олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу и его сын Андреас пропали из поля зрения спортивной общественности. Loe edasi...
Столица Казахастана Астана официально переименована в Нурсултан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 марта подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нурсултан. Loe edasi...
7 наиболее известных фейковых новостей из истории Эстонии последних десятилетий
В Эстонии проходит Неделя медийной грамотности, посвященная информированности и критичному отношению к сообщениям, распространяемым в интернете под видом новостей, так называемым фейкам. Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее громко прозвучавших и принятых за правду ложных новостей в Эстонии. Loe edasi...
ГРАФИКИ: Зажиточные выбирают Партию реформ, более бедные — центристов и EKRE
Эстоноязычный электорат центристов стал предпочитать EKRE, а русскоязычный начал терять интерес к партии [Центристской], пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Рихо Террас вступает в Isamaa и идет от партии первым номером на выборы в Европарламент
Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтики. Об этом в субботу, 23 марта, сообщили в Национальном центре управления обороны России, передает ТАСС. Loe edasi...
"У нас если Лаврентий Игоревич что-то говорит, то его слово закон”. Заключенные о происходящем в эстонской политике
”Политики совершенно отрешились от реальной жизни. Я слабо переставляю себе, что я заявляю, что с надзирателем Игорем сотрудничать не буду и хочу, чтобы моими тюремными охранниками были Ахмед и Артур. Это невозможно”, — передает Eesti Ekspress слова заключенного Вируской тюрьмы Владимира. Loe edasi...
ФОТО: В Таллинне BMW протаранил ограждение детского сада и вылетел на площадку