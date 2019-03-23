ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инструкции на случай кризиса, протаранивший забор детского сада BMW и пропавшие Веэрпалу



В Эстонии проходит Неделя медийной грамотности, посвященная информированности и критичному отношению к сообщениям, распространяемым в интернете под видом новостей, так называемым фейкам. Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее громко прозвучавших и принятых за правду ложных новостей в Эстонии.

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ГРАФИКИ: Зажиточные выбирают Партию реформ, более бедные — центристов и EKRE

EKRE valimispidu 3. märtsi õhtul, keskel lööb klaase kokku Jaak Madisson. Andres Putting



Эстоноязычный электорат центристов стал предпочитать EKRE, а русскоязычный начал терять интерес к партии [Центристской], пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО и ВИДЕО: Рихо Террас вступает в Isamaa и идет от партии первым номером на выборы в Европарламент



Пресс-служба партии Isamaa подтвердила, что командующий Силами обороны генерал Рихо Террас решил присоединиться к партии и будет выдвигаться первым номером по ее списку на выборах в Европарламент.

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ВИДЕО: РФ дважды за сутки подняла Су-27 из-за американских бомбардировщиков над водами Балтики

Foto: Scanpix, Vladimir Smirnov/TASS

ТОП "Эта информация может спасти вашу жизнь и жизни ваших близких". МВД разослало жителям Эстонии инструкции на случай кризиса ФОТО и ВИДЕО: С круизного судна у берегов Норвегии эвакуируют около 1300 человек дополнено в 21:00 Жительницу Силламяэ сначала расстроил не работавший в автобусе Lux Ekspress кофейный аппарат, а потом возмутили ответы фирмы на ее претензии



Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтики. Об этом в субботу, 23 марта, сообщили в Национальном центре управления обороны России, передает ТАСС.

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"У нас если Лаврентий Игоревич что-то говорит, то его слово закон”. Заключенные о происходящем в эстонской политике

Viru vangla Foto: Tiit Blaat



”Политики совершенно отрешились от реальной жизни. Я слабо переставляю себе, что я заявляю, что с надзирателем Игорем сотрудничать не буду и хочу, чтобы моими тюремными охранниками были Ахмед и Артур. Это невозможно”, — передает Eesti Ekspress слова заключенного Вируской тюрьмы Владимира.

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ФОТО: В Таллинне BMW протаранил ограждение детского сада и вылетел на площадку

PPA



Сегодня утром на улице Вирмалисе в Таллинне автомобиль BMW въехал во двор детского сада.

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С круизного судна у берегов Норвегии эвакуируют около 1300 человек

Reuters



В субботу у попавшего в шторм у западного побережья Норвегии круизного судна Viking Sky отказал двигатель. С него эвакуируют приблизительно 1300 пассажиров.

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ФОТО и ВИДЕО: Сотни тысяч противников "Брекзита" съехались в Лондон и требуют повторного референдума

Reuters



Сотни тысяч противников "Брекзита" съехались в субботу, 23 марта, со всей страны в Лондон, чтобы принять участие в демонстрации с требованием повторного референдума.

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