23.03.2019, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инструкции на случай кризиса, протаранивший забор детского сада BMW и пропавшие Веэрпалу


rus.delfi.ee
EST 1
Siseministeerium
SiseministeeriumFoto: Andres Putting

Министерство внутренних дел Эстонии разослало жителям страны электронные письма с инструкциями на случай кризиса. В Таллинне BMW протаранил ограждение детского сада и вылетел на площадку. А отец и сын Веэрпалу словно в воду канули. Эти и другие интересные новости — читайте в нашей в традиционной подборке!

"Эта информация может спасти вашу жизнь и жизни ваших близких". МВД разослало жителям Эстонии инструкции на случай кризиса

Toiduvarud foto: jaanus piirsalu


Министерство внутренних дел Эстонии разослало жителям страны электронные письма с инструкциями на случай кризиса:
Loe edasi...

Игра в прятки продолжается. Куда пропали отец и сын Веэрпалу?

Andrus Veerpalu Delfi eest põgenemas 28. veebruaril Seefeldis. Poeg Andreast kuulati siis veel politsei poolt üle. Foto: Andres Putting


С момента начала допинг-скандала на чемпионате мира по лыжному спорту в Зеефельде прошло уже 25 дней, но замешанный в этой темной истории двукратный олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу и его сын Андреас пропали из поля зрения спортивной общественности.
Loe edasi...

Столица Казахастана Астана официально переименована в Нурсултан

AP


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 марта подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нурсултан.
Loe edasi...

7 наиболее известных фейковых новостей из истории Эстонии последних десятилетий

Изображение: скриншот из видео


В Эстонии проходит Неделя медийной грамотности, посвященная информированности и критичному отношению к сообщениям, распространяемым в интернете под видом новостей, так называемым фейкам. Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее громко прозвучавших и принятых за правду ложных новостей в Эстонии.
Loe edasi...

ГРАФИКИ: Зажиточные выбирают Партию реформ, более бедные — центристов и EKRE

EKRE valimispidu 3. märtsi õhtul, keskel lööb klaase kokku Jaak Madisson. Andres Putting


Эстоноязычный электорат центристов стал предпочитать EKRE, а русскоязычный начал терять интерес к партии [Центристской], пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Рихо Террас вступает в Isamaa и идет от партии первым номером на выборы в Европарламент


Пресс-служба партии Isamaa подтвердила, что командующий Силами обороны генерал Рихо Террас решил присоединиться к партии и будет выдвигаться первым номером по ее списку на выборах в Европарламент.
Loe edasi...

ВИДЕО: РФ дважды за сутки подняла Су-27 из-за американских бомбардировщиков над водами Балтики

Foto: Scanpix, Vladimir Smirnov/TASS

ТОП


Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтики. Об этом в субботу, 23 марта, сообщили в Национальном центре управления обороны России, передает ТАСС.
Loe edasi...

"У нас если Лаврентий Игоревич что-то говорит, то его слово закон”. Заключенные о происходящем в эстонской политике

Viru vangla Foto: Tiit Blaat


”Политики совершенно отрешились от реальной жизни. Я слабо переставляю себе, что я заявляю, что с надзирателем Игорем сотрудничать не буду и хочу, чтобы моими тюремными охранниками были Ахмед и Артур. Это невозможно”, — передает Eesti Ekspress слова заключенного Вируской тюрьмы Владимира.
Loe edasi...

ФОТО: В Таллинне BMW протаранил ограждение детского сада и вылетел на площадку

PPA


Сегодня утром на улице Вирмалисе в Таллинне автомобиль BMW въехал во двор детского сада.
Loe edasi...

С круизного судна у берегов Норвегии эвакуируют около 1300 человек

Reuters


В субботу у попавшего в шторм у западного побережья Норвегии круизного судна Viking Sky отказал двигатель. С него эвакуируют приблизительно 1300 пассажиров.
Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Сотни тысяч противников "Брекзита" съехались в Лондон и требуют повторного референдума

Reuters


Сотни тысяч противников "Брекзита" съехались в субботу, 23 марта, со всей страны в Лондон, чтобы принять участие в демонстрации с требованием повторного референдума.
Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Родился в рубашке! Спасатели помогли заблудившемуся в Кадриорге бобру

Foto: Eesti Metsloomaühing


Союз диких животных рассказал на своей странице в Facebook, как вчера утром молодой бобр в поисках дома очутился в парке Кадриорг.
Loe edasi...

Кая Каллас на собрании АЛДЕ: некоторые в Эстонии вместо сотрудничества с либералами предпочитают ультраправых

Kaja Kallas Foto: Taavi Sepp


Вчера состоялась встреча руководства Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ). После встречи лидер Партии реформ Кая Каллас сказала Delfi, что европейские либералы в курсе того, что происходит в Эстонии.
Loe edasi...

ВИДЕО: Cartier, шапки "Урод" и вещи масс-маркет. Во что одеты гости второго дня Таллиннской недели моды


Модная полиция журнала JANA и Rus Delfi в лице спецкоров Андрея Данило и Светланы Агуреевой провели инспекцию гостей второго дня Таллиннской недели моды.
Loe edasi...

Модная полиция на Tallinn Fashion Week: самые стильные образы гостей (день 2)

Модная полиция на Tallinn Fashion Week: самые стильные образы гостей (день 2) Erlend Staub


Фэшн-редактор JANA Светлана Агуреева продолжает изучать самые стильные образы гостей на Tallinn Fashion Week.
Loe edasi...

Читайте также: