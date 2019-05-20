ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инаугурация Зеленского и продолжение истории бездомного диджея



Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что его первой задачей в новой должности станет прекращение огня в Донбассе. Трансляцию мероприятия вел телеканал ”112 Украина”.

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У диджея из Эстонии, который проживает в питерской палатке для бездомных, практически нет шансов вернуться на родину



У диджея из Эстонии Алексея Никонорова (45), который сейчас находится в петербургской палатке для бездомных, практически не осталось шансов вернуться на родину. Родственники в помощи отказали.

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Жестокое убийство в Риге: беременная девушка и ее друг убили приемную мать из-за квартиры

Läti politsei Foto: Delfi.lv



В Латвии, в суде Видземского предместья рассматривается дело об убийстве в Межциемсе (микрорайон в восточной части города Риги), в рамках которого на скамье подсудимых оказались 20-летние Алина и Кристиан. По информации газеты LA, мотивом преступления послужила квартира 61-летней приемной матери девушки, передает rus.delfi.lv.

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Керсти Кальюлайд: я бы солгала, если бы сказала, что это правительство не опасно для внешней политики

Päevalehe intervjuu Kersti Kaljulaidiga Foto: Madis Veltman

ТОП ВИДЕО: Зеленский официально вступил в должность президента Украины. И тут же распустил Раду! речь про Донбасс произнес по-русски Какие вещи в доме приносят удачу знакам Зодиака У диджея из Эстонии, который проживает в питерской палатке для бездомных, практически нет шансов вернуться на родину



Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала большое интервью изданию Eesti Päevaleht.

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Цахкна: договоренность о границах с соседом, особенно если это Россия, является одним из основных инструментов обеспечения безопасности

Foto: Siim Verner Teder, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond



Бывший министр обороны Маргус Цахкна (”Ээсти 200”) пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht, что согласен с президентом Керсти Кальюлайд, которая заявила, что соврала бы, если б сказала, что это правительство не опасно для внешней политики и безопасности Эстонии.

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Недолго музыка играла: на Эстонию надвигаются дожди, жара спадет

Vihm jõuab Tallinna Foto: Andres Putting



Из недельного прогноза погоды видно, что установившая жара в ближайшее время спадет, а области низкого давления станут причиной дождей.

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ФОТО: Новый эстонский банк предлагает повышенный процент и по краткосрочным вкладам

Holm Banki juht Indrek Julge tutvustas panga hoiusepakkumist Foto: Ilmar Saabas



Если на эстонском банковском рынке работают достаточно кредитных учреждений, предлагающих по долгосрочным вкладам интресс на уровне двух процентов, то для краткосрочных вкладов подобные проценты на платят.

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"Результаты опроса немедленно будут накручены в пользу храма". Уроженка Екатеринбурга рассказала о ситуации в городе в связи с протестами