ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инаугурация Зеленского и продолжение истории бездомного диджея

Сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского. Также в этот день мы писали о том, что у диджея из ЭстонииАлексея Никонорова, который сейчас находится в петербургской палатке для бездомных, практически не осталось шансов вернуться на родину. Эти и другие новости этого понедельника читайте в нашей ежедневной подборке.
ВИДЕО: Зеленский официально вступил в должность президента Украины. И тут же распустил Раду!
В понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского. Торжественная церемония, на которую новоизбранный глава государства пришёл пешком, началась в 10:00. Loe edasi...
"В Украине — война, ему не до банкета". Шестой президент Украины и седьмая инаугурация
20 мая в 10:00 председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл торжественное заседание украинского парламента, традиционно прозвучит Гимн Украины и начнется церемония инаугурация шестого президента страны Владимира Зеленского. С парламентской трибуны он принес присягу на верность украинскому народу. После этого ему вручили удостоверение президента Украины и символы власти — булаву, печать, штандарт и колар (мужское украшение в виде колье — прим РС). Loe edasi...
Зеленский назвал свою первую задачу на посту президента Украины
У диджея из Эстонии, который проживает в питерской палатке для бездомных, практически нет шансов вернуться на родину
У диджея из ЭстонииАлексея Никонорова (45), который сейчас находится в петербургской палатке для бездомных, практически не осталось шансов вернуться на родину. Родственники в помощи отказали. Loe edasi...
Жестокое убийство в Риге: беременная девушка и ее друг убили приемную мать из-за квартиры
В Латвии, в суде Видземского предместья рассматривается дело об убийстве в Межциемсе (микрорайон в восточной части города Риги), в рамках которого на скамье подсудимых оказались 20-летние Алина и Кристиан. По информации газеты LA, мотивом преступления послужила квартира 61-летней приемной матери девушки, передает rus.delfi.lv. Loe edasi...
Керсти Кальюлайд: я бы солгала, если бы сказала, что это правительство не опасно для внешней политики
Недолго музыка играла: на Эстонию надвигаются дожди, жара спадет
Из недельного прогноза погоды видно, что установившая жара в ближайшее время спадет, а области низкого давления станут причиной дождей. Loe edasi...
ФОТО: Новый эстонский банк предлагает повышенный процент и по краткосрочным вкладам
Если на эстонском банковском рынке работают достаточно кредитных учреждений, предлагающих по долгосрочным вкладам интресс на уровне двух процентов, то для краткосрочных вкладов подобные проценты на платят. Loe edasi...
"Результаты опроса немедленно будут накручены в пользу храма". Уроженка Екатеринбурга рассказала о ситуации в городе в связи с протестами
На прошлой неделе российский Екатеринбург привлек внимание мировой прессы акциями протеста против строительства в сквере в центре города очередной православной церкви. Местные молодые активисты, несмотря на противодействие со стороны полиции и отрядов, составленных из отлично подготовленных спортсменов — бойцов рукопашных стилей, смогли временно отстоять любимое многими горожанами место проведения досуга. Loe edasi...
Пьяный молодой человек угнал автомобиль, заблудился в лесу и вызвал себе полицию
В ночь на воскресенье в Центр тревоги позвонил 18-летний мужчина и сообщил, что не может самостоятельно выбраться из леса. Позже выяснилось, что до леса он добрался на угнанном автомобиле. Loe edasi...
Важно! С июня меняются вопросы теоретической части экзамена по вождению
Начиная с 3 июня Департамент шоссейных дорог начинает использовать в теоретической части экзамена на вождение новые вопросы. Если ранее у одного вопроса могло быть несколько правильных ответов, то теперь каждый вопрос имеет лишь один верный ответ. Loe edasi...
Марина Кальюранд: я – русская, мне было больно слушать, как нас называют “тибла”
Главный редактор журнала JANA Дарья Саар на официальном сайте издания продолжает серию интервью женщин-политиков. Во втором выпуске социал-демократ Марина Кальюранд раскрывает, кто готовил для нее избирательную кампанию и признается, что сотрудничество с EKRE - предательство избирателей. Loe edasi...
ФОТО: Водитель Porsche перепутал педали и врезался в столб
Сегодня в первой половине дня возле магазина Merimetsa Selver произошла авария: водитель Porsche перепутал педали тормоза и газа и врезался в столб. Loe edasi...
Не видели? В Тартумаа полиция объявила в розыск двоих мужчин
Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии: МИД ЭР вручил послу ноту
В минувшую субботу в районе острова Вайндлоо самолет российских ВМС Ту-154 нарушил воздушное пространство Эстонии. Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ: Группировка "Ленинград" зажгла в Таллинне — праздник удался!
19 мая на сцене "Тондираба" выступила группировка "Ленинград". Ее солист Сергей Шнуров пел, танцевал и заставлял зал повторять за ним. Смотрите фото и видео! Loe edasi...
ФОТО: До чего прогресс дошел! В магазине Rimi в торговом центре Lasnamäe Centrum ввели электронные ценники
В качестве пилотного проекта в отделах косметики и средств по уходу за телом и в отделе овощей и фруктов в магазине Rimi в торговом центре Lasnamäe Centrum начали использовать электронные ценники, поскольку именно на эти товары чаще всего меняют цены. Loe edasi...
ВИДЕО: "Я не допущу в правительство тех, кто обзывает людей паразитами и тиблами". Кая Каллас заговорила по-русски
ШОКИРУЮЩИЕ ФОТО И ВИДЕО: В Соодла обнаружены останки забитых животных
Защитница природы Керту поделилась у себя на Facebook шокирующими снимками останков животных, обнаруженных ее семьей в лесу на тренировочной площадке Соодла. Женщина отмечает, что картина была ужасной и шокирующей. Loe edasi...
Информатора об отмывании денег в Danske bank ждет огромная премия?
Бывший работник Danske bank Говард Уилкинсон, разоблачивший отмывание при посредничестве банка значительных сумм, дал влиятельной американской новостной программе ”60 minutes” свое первое интервью, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...