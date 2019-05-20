20.05.2019, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инаугурация Зеленского и продолжение истории бездомного диджея


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инаугурация Зеленского и продолжение истории бездомного диджея
Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского. Также в этот день мы писали о том, что у диджея из Эстонии Алексея Никонорова, который сейчас находится в петербургской палатке для бездомных, практически не осталось шансов вернуться на родину. Эти и другие новости этого понедельника читайте в нашей ежедневной подборке.

ВИДЕО: Зеленский официально вступил в должность президента Украины. И тут же распустил Раду!

Кадр из видео


В понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского. Торжественная церемония, на которую новоизбранный глава государства пришёл пешком, началась в 10:00.
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"В Украине — война, ему не до банкета". Шестой президент Украины и седьмая инаугурация

AFP


20 мая в 10:00 председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл торжественное заседание украинского парламента, традиционно прозвучит Гимн Украины и начнется церемония инаугурация шестого президента страны Владимира Зеленского. С парламентской трибуны он принес присягу на верность украинскому народу. После этого ему вручили удостоверение президента Украины и символы власти — булаву, печать, штандарт и колар (мужское украшение в виде колье — прим РС).
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Зеленский назвал свою первую задачу на посту президента Украины

EPA - Scanpix


Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что его первой задачей в новой должности станет прекращение огня в Донбассе. Трансляцию мероприятия вел телеканал ”112 Украина”.
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У диджея из Эстонии, который проживает в питерской палатке для бездомных, практически нет шансов вернуться на родину


У диджея из Эстонии Алексея Никонорова (45), который сейчас находится в петербургской палатке для бездомных, практически не осталось шансов вернуться на родину. Родственники в помощи отказали.
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Жестокое убийство в Риге: беременная девушка и ее друг убили приемную мать из-за квартиры

Läti politsei Foto: Delfi.lv


В Латвии, в суде Видземского предместья рассматривается дело об убийстве в Межциемсе (микрорайон в восточной части города Риги), в рамках которого на скамье подсудимых оказались 20-летние Алина и Кристиан. По информации газеты LA, мотивом преступления послужила квартира 61-летней приемной матери девушки, передает rus.delfi.lv.
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Керсти Кальюлайд: я бы солгала, если бы сказала, что это правительство не опасно для внешней политики

Päevalehe intervjuu Kersti Kaljulaidiga Foto: Madis Veltman

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала большое интервью изданию Eesti Päevaleht.
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Цахкна: договоренность о границах с соседом, особенно если это Россия, является одним из основных инструментов обеспечения безопасности

Foto: Siim Verner Teder, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond


Бывший министр обороны Маргус Цахкна (”Ээсти 200”) пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht, что согласен с президентом Керсти Кальюлайд, которая заявила, что соврала бы, если б сказала, что это правительство не опасно для внешней политики и безопасности Эстонии.
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Недолго музыка играла: на Эстонию надвигаются дожди, жара спадет

Vihm jõuab Tallinna Foto: Andres Putting


Из недельного прогноза погоды видно, что установившая жара в ближайшее время спадет, а области низкого давления станут причиной дождей.
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ФОТО: Новый эстонский банк предлагает повышенный процент и по краткосрочным вкладам

Holm Banki juht Indrek Julge tutvustas panga hoiusepakkumist Foto: Ilmar Saabas


Если на эстонском банковском рынке работают достаточно кредитных учреждений, предлагающих по долгосрочным вкладам интресс на уровне двух процентов, то для краткосрочных вкладов подобные проценты на платят.
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"Результаты опроса немедленно будут накручены в пользу храма". Уроженка Екатеринбурга рассказала о ситуации в городе в связи с протестами

Jekaterinburgi kiriku graafik Foto: Kuvatõmmis graafikust


На прошлой неделе российский Екатеринбург привлек внимание мировой прессы акциями протеста против строительства в сквере в центре города очередной православной церкви. Местные молодые активисты, несмотря на противодействие со стороны полиции и отрядов, составленных из отлично подготовленных спортсменов — бойцов рукопашных стилей, смогли временно отстоять любимое многими горожанами место проведения досуга.
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Пьяный молодой человек угнал автомобиль, заблудился в лесу и вызвал себе полицию

Mets Foto: Anni Õnneleid


В ночь на воскресенье в Центр тревоги позвонил 18-летний мужчина и сообщил, что не может самостоятельно выбраться из леса. Позже выяснилось, что до леса он добрался на угнанном автомобиле.
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Важно! С июня меняются вопросы теоретической части экзамена по вождению

Foto: Terje Lepp


Начиная с 3 июня Департамент шоссейных дорог начинает использовать в теоретической части экзамена на вождение новые вопросы. Если ранее у одного вопроса могло быть несколько правильных ответов, то теперь каждый вопрос имеет лишь один верный ответ.
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Марина Кальюранд: я – русская, мне было больно слушать, как нас называют “тибла”

Марина Кальюранд Foto: Madis Veltman


Главный редактор журнала JANA Дарья Саар на официальном сайте издания продолжает серию интервью женщин-политиков. Во втором выпуске социал-демократ Марина Кальюранд раскрывает, кто готовил для нее избирательную кампанию и признается, что сотрудничество с EKRE - предательство избирателей.
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ФОТО: Водитель Porsche перепутал педали и врезался в столб

Foto: Lugeja foto, Delfi


Сегодня в первой половине дня возле магазина Merimetsa Selver произошла авария: водитель Porsche перепутал педали тормоза и газа и врезался в столб.
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Не видели? В Тартумаа полиция объявила в розыск двоих мужчин

Kollaaž


Лыунаская префектура просит помощи в поисках двух разыскиваемых, которые уклоняются от разных судебных и уголовных делопроизводств.
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Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии: МИД ЭР вручил послу ноту

Vene saatkond Tallinnas Foto: Tiit Blaat


В минувшую субботу в районе острова Вайндлоо самолет российских ВМС Ту-154 нарушил воздушное пространство Эстонии.
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ГАЛЕРЕЯ: Группировка "Ленинград" зажгла в Таллинне — праздник удался!

Leningrad bänd Foto: Vitali Bestsastnõi, Delfi


19 мая на сцене "Тондираба" выступила группировка "Ленинград". Ее солист Сергей Шнуров пел, танцевал и заставлял зал повторять за ним. Смотрите фото и видео!
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ФОТО: До чего прогресс дошел! В магазине Rimi в торговом центре Lasnamäe Centrum ввели электронные ценники

Rimi Eesti AS


В качестве пилотного проекта в отделах косметики и средств по уходу за телом и в отделе овощей и фруктов в магазине Rimi в торговом центре Lasnamäe Centrum начали использовать электронные ценники, поскольку именно на эти товары чаще всего меняют цены.
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ВИДЕО: "Я не допущу в правительство тех, кто обзывает людей паразитами и тиблами". Кая Каллас заговорила по-русски

Kaja Kallas Foto: Jaanus Lensment


На днях на странице Партии реформ в Facebook появилось видеообращение Каи Каллас на русском языке.
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Близ озера Харку съехало с дороги и перевернулось такси, в машине был клиент

Delfi lugeja


Сегодня вечером в Хааберсти на Палдиском шоссе произошло ДТП — съехало с дороги такси.
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ШОКИРУЮЩИЕ ФОТО И ВИДЕО: В Соодла обнаружены останки забитых животных

Kuvataõmmis


Защитница природы Керту поделилась у себя на Facebook шокирующими снимками останков животных, обнаруженных ее семьей в лесу на тренировочной площадке Соодла. Женщина отмечает, что картина была ужасной и шокирующей.
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Информатора об отмывании денег в Danske bank ждет огромная премия?

Howard Wilkinson Reuters/Scanpix


Бывший работник Danske bank Говард Уилкинсон, разоблачивший отмывание при посредничестве банка значительных сумм, дал влиятельной американской новостной программе ”60 minutes” свое первое интервью, пишет Eesti Ekspress.
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