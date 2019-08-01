ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Игрушка-убийца, скандальная вечеринка центристов и неизвестные подробности стрельбы в школе Паалалинна

Игрушка-убийца: 12-летняя девочка из Таллинна попала в больницу после изготовления слаймов

”Моя дочь занималась тем, что делала популярную среди детей слизь или, как их еще называют, слаймы, — рассказывает жительница Таллинна, Кристина, изданию "МК-Эстония". — Ее экстренно госпитализировали с отеком гортани и слизистой, кисти рук не сгибались вообще. Благодаря врачам, ее спасли от полного отказа пальцев. Так что, родители, будьте бдительны и смотрите внимательнее, с чем играет ваш ребенок! Мне это был урок на всю жизнь…”

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ВИДЕО: ”Давай, прижимай ноздрю!” Фрагмент скандальной вечеринки в офисе Центристской партии

Сегодня Delfi и EPL написали о том, что советник Центристской партии, кавалер ордена за заслуги перед Таллинном Андрес Хийе зазывал чужих людей на вечеринку в офис партии.

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Взрыв автомобиля главы литовской Maximа: преступление поражает наглостью и глупостью