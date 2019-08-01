ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Игрушка-убийца, скандальная вечеринка центристов и неизвестные подробности стрельбы в школе Паалалинна(2)
Самые важные новости этого четверга, 1 августа, читайте в нашей ежедневной подборке.
Самые важные новости этого четверга, 1 августа, читайте в нашей ежедневной подборке.
”Моя дочь занималась тем, что делала популярную среди детей слизь или, как их еще называют, слаймы, — рассказывает жительница Таллинна, Кристина, изданию "МК-Эстония". — Ее экстренно госпитализировали с отеком гортани и слизистой, кисти рук не сгибались вообще. Благодаря врачам, ее спасли от полного отказа пальцев. Так что, родители, будьте бдительны и смотрите внимательнее, с чем играет ваш ребенок! Мне это был урок на всю жизнь…”
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Сегодня Delfi и EPL написали о том, что советник Центристской партии, кавалер ордена за заслуги перед Таллинном Андрес Хийе зазывал чужих людей на вечеринку в офис партии.
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Полиция Вильнюсского округа выяснила, кто и почему 16 апреля 2019 года, ночью, взорвал автомобиль VW Passat (2017 г.в.), принадлежащий Maximos grupė. Выяснилось, что сама сеть Maxima тут ни при чем, а преступление поражает своей наглостью и глупостью.
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Министерство экономики не спешит продавать воздух, хотя это спасло бы от сокращений, пишет Eesti Päevaleht.
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Общественности произошедший 27 октября 2014 года в школе Паалалинна случай известен примерно таким: 15-летний школьник случайно получил доступ к огнестрельному оружию отца и выстрелил в во время урока в учительницу немецкого языка, которая была к нему излишне требовательна и строга. Однако на основании представленных в трех судебных решениях материалов вырисовывается немного иная картина, пишет Eesti Ekspress.
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