30.05.2020, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Хельме про Кальюлайд, лотерея, пожар в Клоога и коронавирус в Ида-Вирумаа


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Põleng Kloogal
Põleng KloogalFoto: Priit Simson

Читайте главные новости за субботу от RusDelfi.

Мартин Хельме: у нас есть президент, который не понимает правовых рамок

Foto: Priit Simson


Министр финансов Мартин Хельме дал изданию Eesti Ekspress большое интервью, в котором помимо прочего речь зашла о президенте Эстонии.
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В Ида-Вирумаа у 4 человек диагностировали коронавирус. Всего за день выявили 6 ковидпозитивных

Valga 3. piiripunkti piirivalve Foto: Argo Ingver


За последнюю ночь в Эстонии проанализировали 1034 теста на COVID-19, из них 6 оказались положительными.
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Счастливчик из Эстонии выиграл в лотерею 185 682 евро!

Lotopilet Foto: Margus Pahv


В пятничном розыгрыше Eurojackpot один игрок из Эстонии с попаданием 5+0 выиграл 185 682 евро. Билет был куплен в интернете.
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ФОТО и ВИДЕО | В Клоога горит большой участок леса


Спасательный департамент получил вызов их Клоога (Харьюмаа), где возле Ярве теэ горит большой участок леса.
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ВИДЕО | В США 20 городов охвачены протестами. Власти вводят режим ЧП, комендантский час и Нацгвардию

Foto: AFP/SCANPIX


Не менее 20 городов США охвачены протестами после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), пишет NEWSRU.
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ВИДЕО | Читатель RusDelfi заподозрил в обыске сексуальное домогательство? Отвечает эстонская полиция


Читатель RusDelfi заметил в Ласнамяэ следующее: обыск мужчины проводила женщина, а сотрудник охранной фирмы помогал держать нарушителя. Недоумение у читателя вызвал тот факт, что обыск мужчины проводил сотрудник полиции женского пола. RusDefli попросил Департамент полиции и погранохраны разъяснить - что в данном случае произошло и было ли со стороны полиции нарушение?
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ВИДЕО | Как полиция задержала молодого наркоторговца, планировавшего стать наркобароном всея Эстонии


23 октября полицейские, словно в фильме, повалили 20-летнего Пауля Мартина Корпа на землю, когда он выходил из своего гаражного бокса в Кеск-Сыямяэ. В этом гараже он хранил наркотики, которыми торговал через Даркнет.
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Разогнал "Спорт", опекал Эрику и построил "Тондираба". Сависаар в спорте

JELENA GLEBOVA, EDGAR SAVISAAR Foto: Arno Saar, Õhtuleht


31 мая отмечает 70-летний юбилей легендарный политик Эдгар Сависаар. В историю эстонского спорта он вошел как руководитель сразу трех спортивных федераций.
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"Во время эпидемии коронавируса в определенном смысле я был особенно счастлив". Эдгару Сависаару исполняется 70 лет

TIINA KÕRTSINI


31 мая Эдгар Сависаар отмечает свое 70-летие. Накануне этого события Сависаар дал интервью изданию Maaleht, в котором рассказал о том, как пережил чрезвычайное положение и с какими мыслями встречает юбилей.
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ВИДЕО | Пародию Максима Галкина на Путина и Собянина начали удалять с сайтов российсих СМИ

screenshot - Instagram


Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. Видеозапись юморист опубликовал на своей странице в Instagram, — пишет RBC.
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