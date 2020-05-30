ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Хельме про Кальюлайд, лотерея, пожар в Клоога и коронавирус в Ида-Вирумаа
Читайте главные новости за субботу от RusDelfi.
Читайте главные новости за субботу от RusDelfi.
Министр финансов Мартин Хельме дал изданию Eesti Ekspress большое интервью, в котором помимо прочего речь зашла о президенте Эстонии.
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За последнюю ночь в Эстонии проанализировали 1034 теста на COVID-19, из них 6 оказались положительными.
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В пятничном розыгрыше Eurojackpot один игрок из Эстонии с попаданием 5+0 выиграл 185 682 евро. Билет был куплен в интернете.
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Спасательный департамент получил вызов их Клоога (Харьюмаа), где возле Ярве теэ горит большой участок леса.
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Не менее 20 городов США охвачены протестами после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), пишет NEWSRU.
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Читатель RusDelfi заметил в Ласнамяэ следующее: обыск мужчины проводила женщина, а сотрудник охранной фирмы помогал держать нарушителя. Недоумение у читателя вызвал тот факт, что обыск мужчины проводил сотрудник полиции женского пола. RusDefli попросил Департамент полиции и погранохраны разъяснить - что в данном случае произошло и было ли со стороны полиции нарушение?
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23 октября полицейские, словно в фильме, повалили 20-летнего Пауля Мартина Корпа на землю, когда он выходил из своего гаражного бокса в Кеск-Сыямяэ. В этом гараже он хранил наркотики, которыми торговал через Даркнет.
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31 мая отмечает 70-летний юбилей легендарный политик Эдгар Сависаар. В историю эстонского спорта он вошел как руководитель сразу трех спортивных федераций.
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31 мая Эдгар Сависаар отмечает свое 70-летие. Накануне этого события Сависаар дал интервью изданию Maaleht, в котором рассказал о том, как пережил чрезвычайное положение и с какими мыслями встречает юбилей.
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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. Видеозапись юморист опубликовал на своей странице в Instagram, — пишет RBC.
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