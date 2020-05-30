ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Хельме про Кальюлайд, лотерея, пожар в Клоога и коронавирус в Ида-Вирумаа

Мартин Хельме: у нас есть президент, который не понимает правовых рамок

Foto: Priit Simson



Министр финансов Мартин Хельме дал изданию Eesti Ekspress большое интервью, в котором помимо прочего речь зашла о президенте Эстонии.

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В Ида-Вирумаа у 4 человек диагностировали коронавирус. Всего за день выявили 6 ковидпозитивных

Valga 3. piiripunkti piirivalve Foto: Argo Ingver



За последнюю ночь в Эстонии проанализировали 1034 теста на COVID-19, из них 6 оказались положительными.

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Счастливчик из Эстонии выиграл в лотерею 185 682 евро!

Lotopilet Foto: Margus Pahv



В пятничном розыгрыше Eurojackpot один игрок из Эстонии с попаданием 5+0 выиграл 185 682 евро. Билет был куплен в интернете.

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ФОТО и ВИДЕО | В Клоога горит большой участок леса



Спасательный департамент получил вызов их Клоога (Харьюмаа), где возле Ярве теэ горит большой участок леса.

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ВИДЕО | В США 20 городов охвачены протестами. Власти вводят режим ЧП, комендантский час и Нацгвардию



Не менее 20 городов США охвачены протестами после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), пишет NEWSRU.

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ВИДЕО | Читатель RusDelfi заподозрил в обыске сексуальное домогательство? Отвечает эстонская полиция



Читатель RusDelfi заметил в Ласнамяэ следующее: обыск мужчины проводила женщина, а сотрудник охранной фирмы помогал держать нарушителя. Недоумение у читателя вызвал тот факт, что обыск мужчины проводил сотрудник полиции женского пола. RusDefli попросил Департамент полиции и погранохраны разъяснить - что в данном случае произошло и было ли со стороны полиции нарушение?

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ВИДЕО | Как полиция задержала молодого наркоторговца, планировавшего стать наркобароном всея Эстонии



23 октября полицейские, словно в фильме, повалили 20-летнего Пауля Мартина Корпа на землю, когда он выходил из своего гаражного бокса в Кеск-Сыямяэ. В этом гараже он хранил наркотики, которыми торговал через Даркнет.

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