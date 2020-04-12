ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Хельме о продлении карантина и производство местного Хайзенберга
Читайте главные новости за воскресенье. К счастью, народ привыкает к коронакризису и спокойней реагирует на происходящее.
Читайте главные новости за воскресенье. К счастью, народ привыкает к коронакризису и спокойней реагирует на происходящее.
Департамент здоровья сообщает, что за ночь в Эстонии стало на 5 зараженных коронавирусом больше.
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2 августа прошлого года в одном из частных домов Таллинна была обнаружена нарколаборатория. Выяснилось, что 34-летний накрозависимый по имени Каспар Кяспер не был доволен качеством предлагаемого на рынке ”товара” и решил изготавливать ”вещество” самостоятельно, пишет Eesti Päevaleht.
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Министр финансов Мартин Хельме и министр внутренних дел Март Хельме в воскресенье заявили в эфире радиостанции TRE Raadio, что объявленное правительством чрезвычайное положение не закончится в конце апреля, а будет продлено как минимум на пару недель, их слова передает rusERR.
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Новый старейшина Ласнамяэ Владимир Свет считает, что ему зря досталось за строительство Рейди теэ и улицы Гонсиори, потому что эти проекты были утверждены до него. Из Ласнамяэ он хотел бы сделать огромный парк.
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Административные протоколы составили на тех, кто собирался группами или выходил на улицу без конкретных причин, разрешенных столичными властями, пишет РБК.
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По словам уфолога Игоря Волке, количество поступающих ему сообщений об аномальных явлениях в последнее время резко увеличилось, пишет Alkeemia.
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Выступая на пасхальной службе в Ватикане, папа римский Франциск почтил память жертв пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и пожелал много сил медработникам, пишет DW.
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12 апреля 1961 года советский летчик Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившимся в космос.
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Католики, протестанты и представители других ветвей христианства в воскресенье отмечают главный праздник – Пасху.
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