ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Хельме о продлении карантина и производство местного Хайзенберга

В Эстонии 1309 инфицированных коронавирусом — всего сделали 30349 тестов

PPA päästekopter tõi patsiendi PERHi Foto: Tanel Meos

Департамент здоровья сообщает, что за ночь в Эстонии стало на 5 зараженных коронавирусом больше.

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”Во все тяжкие” по-эстонски. Наркозависимый устроил дома фабрику по производству запрещенных веществ

Kaspar Käsperi kodunt avastatud narkolabor ei näinud küll kuigi uhke välja, ent seal oli olemas kõik, mis fenatanüüli ja amfetamiini valmistamiseks tarvis läheb. Foto: PPA

2 августа прошлого года в одном из частных домов Таллинна была обнаружена нарколаборатория. Выяснилось, что 34-летний накрозависимый по имени Каспар Кяспер не был доволен качеством предлагаемого на рынке ”товара” и решил изготавливать ”вещество” самостоятельно, пишет Eesti Päevaleht.

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Март и Мартин Хельме: скорее всего, чрезвычайное положение будет продлено

Mõlemad Helmed usuvad eriolukorra pikenemisse. Foto: Sven Arbet

Министр финансов Мартин Хельме и министр внутренних дел Март Хельме в воскресенье заявили в эфире радиостанции TRE Raadio, что объявленное правительством чрезвычайное положение не закончится в конце апреля, а будет продлено как минимум на пару недель, их слова передает rusERR.

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Владимир Свет: я вижу мало сходства между Кылвартом и Сависааром

Vladimir Svet Foto: Madis Veltman

Новый старейшина Ласнамяэ Владимир Свет считает, что ему зря досталось за строительство Рейди теэ и улицы Гонсиори, потому что эти проекты были утверждены до него. Из Ласнамяэ он хотел бы сделать огромный парк.

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В Москве за нарушение дистанции за сутки оштрафовали более 1300 человек

Foto: Tiit Blaat

Административные протоколы составили на тех, кто собирался группами или выходил на улицу без конкретных причин, разрешенных столичными властями, пишет РБК.

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Уфолог: во время чрезвычайного положения стало поступать больше сообщений об аномальных явлениях в Эстонии

Foto: Kalev Lilleorg, Alkeemia

По словам уфолога Игоря Волке, количество поступающих ему сообщений об аномальных явлениях в последнее время резко увеличилось, пишет Alkeemia.

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Папа римский призвал мир сплотиться на фоне пандемии