ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гражданство для детей неграждан, коронавирус и награды от президента

Сегодня днем парламентская пресс-служба распространила лаконичное сообщение: "Руководство Рийгикогу изменила состав двух комиссий. Утвержден переход Оудекки Лооне из Конституционной комиссии в Комиссию по гособороне, и переход Мартина Репинского из Комиссии по гособороне в конституционную комиссию".

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Полицейский Игорь Миловидов о президентской награде: меня разыграл прокурор, сообщив, что "я попался"

Eesti Vabariigi teenetemärgid Foto: Vallo Kruuser

Сегодня стало известно, что президент Керсти Кальюлайд вручит Орден Орлиного креста V степени капитану полиции Игорю Миловидову. RusDelfi связался с ним и попросил поделиться эмоциями от происходящего.

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Русскоязычные жители Эстонии все чаще выбирают экзотические имена для своих детей

Jõuluööl sündinud beebid Foto: Rauno Volmar

Русскоязычные жители Эстонии все чаще выбирают для своих детей не привычные традиционные, а универсальные для всего мира или даже экзотические имена, что связывают, с одной стороны, с мировой модой, с другой — с желанием адаптироваться в эстонском обществе, пишет rus.err.ee.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | В режиме реального времени! Все страны, где обнаружен новый коронавирус

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Начавший распространяться в Китае новый коронавирус 2019-nCoV к настоящему времени добрался и до многих других стран. Ситуация меняется быстро, и ежедневно сообщают о новых случаях в новых странах.

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Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой