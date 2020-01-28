28.01.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гражданство для детей неграждан, коронавирус и награды от президента


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PassFoto: Ilmar Saabas

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 28 января.

Закон принят: дети неграждан смогут получить эстонское гражданство

Foto on illustreeriv. Foto: Priit Simson

Сегодня, 28 января, парламент в третьем чтении принял законопроект о предоставлении в упрощенном порядке гражданства детям серопаспортников и граждан третьих стран. На данный момент это самый значимый шаг в направлении решения проблемы безгражданства в Эстонии, считает фракция Центристской партии.
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Вместе с посылкой — коронавирус? Omniva ответила, можно ли заразиться, заказывая товар из Китая

Aliexpressist asjade tellimine Foto: Hendrik Osula

Ежедневно жители Эстонии покупают товары на китайских сайтах. Какова вероятность, что вместе с чайником Made in China в посылке будет опасный коронавирус? Отвечают Omniva и врач.
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"Причина — тесные контакты с россиянами". Репинский не получил доступ к важнейшим государственным тайнам

Martin Repinski pole luba taotlema hakanudki. Foto: Priit Simson

Сегодня днем парламентская пресс-служба распространила лаконичное сообщение: "Руководство Рийгикогу изменила состав двух комиссий. Утвержден переход Оудекки Лооне из Конституционной комиссии в Комиссию по гособороне, и переход Мартина Репинского из Комиссии по гособороне в конституционную комиссию".
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Полицейский Игорь Миловидов о президентской награде: меня разыграл прокурор, сообщив, что "я попался"

Eesti Vabariigi teenetemärgid Foto: Vallo Kruuser

Сегодня стало известно, что президент Керсти Кальюлайд вручит Орден Орлиного креста V степени капитану полиции Игорю Миловидову. RusDelfi связался с ним и попросил поделиться эмоциями от происходящего.
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Русскоязычные жители Эстонии все чаще выбирают экзотические имена для своих детей

Jõuluööl sündinud beebid Foto: Rauno Volmar

Русскоязычные жители Эстонии все чаще выбирают для своих детей не привычные традиционные, а универсальные для всего мира или даже экзотические имена, что связывают, с одной стороны, с мировой модой, с другой — с желанием адаптироваться в эстонском обществе, пишет rus.err.ee.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | В режиме реального времени! Все страны, где обнаружен новый коронавирус

Kuvatõmmis

Начавший распространяться в Китае новый коронавирус 2019-nCoV к настоящему времени добрался и до многих других стран. Ситуация меняется быстро, и ежедневно сообщают о новых случаях в новых странах.
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Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Foto: TOMS KALNINS, EPA

Обвинения Зеленского в адрес СССР оскорбительны не только для россиян, но и для всех жителей СНГ, считают в Кремле. Президент Украины накануне заявил, что к началу Второй мировой войны привел ”сговор тоталитарных режимов”, пишет РБК.
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