16.03.2019, 21:21

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Годовщина присоединения Крыма к РФ и смерть Юлии Началовой

 (32)
rus.delfi.ee
EST 1
Krimm
Foto on illustratiivne.Foto: Rauno Volmar

Сегодня, 16 марта, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер сделал заявление в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма, осудив деятельность России на Украине. Также в этот день в Москве в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова. Эти и другие новости — в нашей ежедневной подборке.

Умерла певица Юлия Началова

Foto: Sputnik/Scanpix

Певица Юлия Началова умерла в субботу в Москве возрасте 38 лет, сообщила официальный представитель артистки Анна Исаева, передает ТАСС.
Loe edasi...

Ушедшие из дома в Ласнамяэ 15-летняя Дарья и 14-летний Виктор найдены

Politseipildid Foto: Andres Putting

В пятницу Ида-Харьюское отделение полиции просило помощи в поисках 15-летней Дарьи и 14-летнего Виктора. Девушка и молодой человек — друзья, они ушли из своих домов в Ласнамяэ 13 марта и не вернулись. Сегодня стало известно, что подростки нашлись.
Loe edasi...

Пять лет с присоединения Крыма к России. Миксер: для Эстонии Крым остается частью Украины

Krimm Foto: Rauno Volmar

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер сделал заявление в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма, осудив деятельность России на Украине.
Loe edasi...

В пятницу вечером из торгового центра Solaris эвакуировали людей — что случилось?

Foto: Taavi Pukk

В пятницу вечером в 22:08 неизвестный мужчина позвонил в полицию и сказал, что в торговом центре Solaris бомба. Из здания эвакуировали всех людей. Час спустя выяснилось, что это была ложная тревога.
Loe edasi...

ФОТО: Не только Линиям цвести! В индустриальном сердце Копли зарождается творческий городок

Madis Veltman

Мне стыдно в этом признаться, но, кажется, придется: я не знала, что возле моего дома ”простаивают” 15 000 кв. м. невероятной индустриальной романтики! Хотя ”простаивают” — слово уже не совсем точное: там вовсю шумят камнедробилки и экскаваторы, а также живут четыре кота. На днях мне посчастливилось побывать на бывшем заводе резиновых изделий ”Пыхьяла”, что в индустриальной зоне столичного района Копли. Рассказываю и показываю.
Loe edasi...

С апреля зарплата президента повысится до 6168 евро

President Kersti Kaljulaid Foto: Jaanus Lensment

С учетом проходящей каждую весну индексации заработных плат высших государственных служащих впервые зарплата президента, спикера Рийгикогу, премьер-министра и председателя Госсуда превысит границу в 6000 евро и с апреля составит 6168,31 евро.
Loe edasi...

ТОП

Алексей Воронов: о причинах выражения недоверия мэру Нарвы, степени своего влияния, продолжении борьбы за титул Культурной столицы Европы

Umbusalduse avaldamine Narva linnapeale. Foto: Dmitri Fedotkin, Delfi

После сессии Нарвского горсобрания, на котором было выражено недоверие мэру города Тармо Таммисте, председатель фракции "Kodulinn Narva" Алексей Воронов сказал, что основная причина этого решения заключается в том, что до следующих выборов осталось два с половиной года, и в этот период нарвское самоуправление должно работать эффективно.
Loe edasi...

В странах Балтии все меньше поддерживают расширение санкций ЕС против России

Foto: Andres Putting

За четыре года значительно уменьшилась уверенность жителей стран Балтии в том, что санкции ЕС против России нужно расширять, свидетельствует исследование "Потенциал поляризации общества стран Балтии", пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
Loe edasi...

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: А ваш район — за какую партию? Как голосуют избиратели в разных регионах Эстонии

Kuvataõmmis

Последние выборы в Рийгикогу показали, что избирательские предпочтения эстоноземельцев показывают на карте страны четкие тенденции.В некоторых местах они отражают и различия по национальному признаку, так как русскоязычного населения больше в определенных городах и округах.
Loe edasi...

Повышение рождаемости и возвращение эстонцев на родину: будущие партнеры по коалиции обсудили, как способствовать росту численности народонаселения

Martin Helme ja Jüri Ratas Foto: Ilmar Saabas

Сегодня Центристская партия, Консервативная народная партия и партия "Отечество" продолжили консультации и темой обсуждения стало народонаселение и сплоченное общество. По оценке представителей трех партий, необходимо еще больше поддерживать семьи и детей, а также обсудили варианты помощи тем жителям Эстонии, которые решили и только хотят вернуться обратно в Эстонию, сообщает пресс-служба Центристской партии.
Loe edasi...

Читайте также: