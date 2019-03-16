ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Годовщина присоединения Крыма к РФ и смерть Юлии Началовой

Сегодня, 16 марта, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер сделал заявление в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма, осудив деятельность России на Украине. Также в этот день в Москве в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова. Эти и другие новости — в нашей ежедневной подборке.
Ушедшие из дома в Ласнамяэ 15-летняя Дарья и 14-летний Виктор найдены
В пятницу Ида-Харьюское отделение полиции просило помощи в поисках 15-летней Дарьи и 14-летнего Виктора. Девушка и молодой человек — друзья, они ушли из своих домов в Ласнамяэ 13 марта и не вернулись. Сегодня стало известно, что подростки нашлись. Loe edasi...
Пять лет с присоединения Крыма к России. Миксер: для Эстонии Крым остается частью Украины
В пятницу вечером из торгового центра Solaris эвакуировали людей — что случилось?
В пятницу вечером в 22:08 неизвестный мужчина позвонил в полицию и сказал, что в торговом центре Solaris бомба. Из здания эвакуировали всех людей. Час спустя выяснилось, что это была ложная тревога. Loe edasi...
ФОТО: Не только Линиям цвести! В индустриальном сердце Копли зарождается творческий городок
Мне стыдно в этом признаться, но, кажется, придется: я не знала, что возле моего дома ”простаивают” 15 000 кв. м. невероятной индустриальной романтики! Хотя ”простаивают” — слово уже не совсем точное: там вовсю шумят камнедробилки и экскаваторы, а также живут четыре кота. На днях мне посчастливилось побывать на бывшем заводе резиновых изделий ”Пыхьяла”, что в индустриальной зоне столичного района Копли. Рассказываю и показываю. Loe edasi...
С апреля зарплата президента повысится до 6168 евро
С учетом проходящей каждую весну индексации заработных плат высших государственных служащих впервые зарплата президента, спикера Рийгикогу, премьер-министра и председателя Госсуда превысит границу в 6000 евро и с апреля составит 6168,31 евро. Loe edasi...
Алексей Воронов: о причинах выражения недоверия мэру Нарвы, степени своего влияния, продолжении борьбы за титул Культурной столицы Европы
После сессии Нарвского горсобрания, на котором было выражено недоверие мэру города Тармо Таммисте, председатель фракции "Kodulinn Narva" Алексей Воронов сказал, что основная причина этого решения заключается в том, что до следующих выборов осталось два с половиной года, и в этот период нарвское самоуправление должно работать эффективно. Loe edasi...
В странах Балтии все меньше поддерживают расширение санкций ЕС против России
За четыре года значительно уменьшилась уверенность жителей стран Балтии в том, что санкции ЕС против России нужно расширять, свидетельствует исследование "Потенциал поляризации общества стран Балтии", пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA. Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: А ваш район — за какую партию? Как голосуют избиратели в разных регионах Эстонии
Последние выборы в Рийгикогу показали, что избирательские предпочтения эстоноземельцев показывают на карте страны четкие тенденции.В некоторых местах они отражают и различия по национальному признаку, так как русскоязычного населения больше в определенных городах и округах. Loe edasi...
Повышение рождаемости и возвращение эстонцев на родину: будущие партнеры по коалиции обсудили, как способствовать росту численности народонаселения
Сегодня Центристская партия, Консервативная народная партия и партия "Отечество" продолжили консультации и темой обсуждения стало народонаселение и сплоченное общество. По оценке представителей трех партий, необходимо еще больше поддерживать семьи и детей, а также обсудили варианты помощи тем жителям Эстонии, которые решили и только хотят вернуться обратно в Эстонию, сообщает пресс-служба Центристской партии. Loe edasi...