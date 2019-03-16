ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Годовщина присоединения Крыма к РФ и смерть Юлии Началовой

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер сделал заявление в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма, осудив деятельность России на Украине.

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В пятницу вечером из торгового центра Solaris эвакуировали людей — что случилось?

Foto: Taavi Pukk

В пятницу вечером в 22:08 неизвестный мужчина позвонил в полицию и сказал, что в торговом центре Solaris бомба. Из здания эвакуировали всех людей. Час спустя выяснилось, что это была ложная тревога.

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ФОТО: Не только Линиям цвести! В индустриальном сердце Копли зарождается творческий городок

Madis Veltman

Мне стыдно в этом признаться, но, кажется, придется: я не знала, что возле моего дома ”простаивают” 15 000 кв. м. невероятной индустриальной романтики! Хотя ”простаивают” — слово уже не совсем точное: там вовсю шумят камнедробилки и экскаваторы, а также живут четыре кота. На днях мне посчастливилось побывать на бывшем заводе резиновых изделий ”Пыхьяла”, что в индустриальной зоне столичного района Копли. Рассказываю и показываю.

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С апреля зарплата президента повысится до 6168 евро

President Kersti Kaljulaid Foto: Jaanus Lensment

С учетом проходящей каждую весну индексации заработных плат высших государственных служащих впервые зарплата президента, спикера Рийгикогу, премьер-министра и председателя Госсуда превысит границу в 6000 евро и с апреля составит 6168,31 евро.

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Алексей Воронов: о причинах выражения недоверия мэру Нарвы, степени своего влияния, продолжении борьбы за титул Культурной столицы Европы

Umbusalduse avaldamine Narva linnapeale. Foto: Dmitri Fedotkin, Delfi

После сессии Нарвского горсобрания, на котором было выражено недоверие мэру города Тармо Таммисте, председатель фракции "Kodulinn Narva" Алексей Воронов сказал, что основная причина этого решения заключается в том, что до следующих выборов осталось два с половиной года, и в этот период нарвское самоуправление должно работать эффективно.

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В странах Балтии все меньше поддерживают расширение санкций ЕС против России

Foto: Andres Putting

За четыре года значительно уменьшилась уверенность жителей стран Балтии в том, что санкции ЕС против России нужно расширять, свидетельствует исследование "Потенциал поляризации общества стран Балтии", пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: А ваш район — за какую партию? Как голосуют избиратели в разных регионах Эстонии

Kuvataõmmis

Последние выборы в Рийгикогу показали, что избирательские предпочтения эстоноземельцев показывают на карте страны четкие тенденции.В некоторых местах они отражают и различия по национальному признаку, так как русскоязычного населения больше в определенных городах и округах.

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