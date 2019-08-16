ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: глупый поступок на Тартуском шоссе, Белое море и день рождения Васильева

Лидер Партии реформ Кая Каллас считает, что нынешнее правительство во имя популизма дает много дорогих обещаний, которые приведут государство к кризису.

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В Facebook запустили очередную акцию: правительство в отставку!

Ekspress Meedia Kollaaž

Акция "правительство в отставку" (подписано дигитально) набирает обороты.

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Корб о поправках к закону о гражданстве: это важный шаг к основной цели — сокращению числа неграждан за счет выдачи им эстонских паспортов

"Одобрение правительством законопроекта о внесении изменений в Закон о гражданстве, на мой взгляд, является важным шагом в направлении к нашей основной цели — сокращению числа неграждан за счет выдачи им эстонских паспортов. Подчеркну, что наша позиция по вопросу неграждан остается неизменной — мы придерживаемся мнения, что гражданство необходимо дать всем обладателям серых паспортов", — говорит генеральный секретарь Центристской партии Михаила Корб.

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ФОТО: Живее всех живых! На концерте памяти Виктора Цоя на горке Харью традиционно было негде упасть яблоку и алюминиевому огурцу

Kontsert "Tsoi laulud" Harjumäel Foto: Madis Veltman

Вчера на горке Харью в центре Таллинна состоялся традиционный концерт в память о лидере группы "Кино" Викторе Цое.

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На территории Кремля нашли бомбу: была скрыта большим слоем земли

Kremlin Foto: Roman Starapopov

ТОП На Тартуском шоссе водитель выскочил из автомобиля и напал на человека В Белом море взорвался ядерный реактор. Может ли радиация дойти до Эстонии? ВИДЕО | "Виноват". Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам

Бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили и обезвредили на территории так называемого "ледника" (ледяного погреба) на территории Московского Кремля, что стало причиной приостановки работы археологов и работников СМИ в Большом Кремлевском сквере. Об этом в четверг сообщил комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

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Конференция главного редактора RusDelfi Андрея Шумакова. Задавайте вопросы в комментариях

Андрей Шумаков Foto: Tiit Blaat

Это интернет-конференция главного редактора русскоязычного портала RusDelfi Андрея Шумакова. Вы можете оставлять свои вопросы в комментариях.

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Моника Хельме: у Ратаса есть выбор — или очернивший правительство чиновник, или защищавшие кабинет министры

Helle-Moonika Helme Foto: Sven Arbet

Супруга Марта Хельме Моника, которая является членом фракции EKRE в Рийгикогу, намекнула после всей вчерашней истории с гендиректором полиции Эльмаром Вахером, что глава правительства Юри Ратас должен сделать выбор между Вахером и EKRE.

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