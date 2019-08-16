ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: глупый поступок на Тартуском шоссе, Белое море и день рождение Васильева
Читайте подборку самых интересных новостей за пятницу.
Читайте подборку самых интересных новостей за пятницу.
Вчера в Таллинне водитель стоявшего в пробке автомобиля напал на находившегося в другом автомобиле человека.
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На прошлой неделе в Белом море в России взорвался ядерный реактор. Может ли это как-то повлиять на Эстонию?
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Играющей легенде эстонского футбола Константину Васильеву сегодня, 16 августа, исполнилось 35 лет. Поздравляем!
RusDelfi встретился с маэстро и поговорил не о футболе, а о политике, серых паспортах и жизни вне поля.
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Лидер Партии реформ Кая Каллас считает, что нынешнее правительство во имя популизма дает много дорогих обещаний, которые приведут государство к кризису.
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Акция "правительство в отставку" (подписано дигитально) набирает обороты.
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"Одобрение правительством законопроекта о внесении изменений в Закон о гражданстве, на мой взгляд, является важным шагом в направлении к нашей основной цели — сокращению числа неграждан за счет выдачи им эстонских паспортов. Подчеркну, что наша позиция по вопросу неграждан остается неизменной — мы придерживаемся мнения, что гражданство необходимо дать всем обладателям серых паспортов", — говорит генеральный секретарь Центристской партии Михаила Корб.
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Вчера на горке Харью в центре Таллинна состоялся традиционный концерт в память о лидере группы "Кино" Викторе Цое.
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Бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили и обезвредили на территории так называемого "ледника" (ледяного погреба) на территории Московского Кремля, что стало причиной приостановки работы археологов и работников СМИ в Большом Кремлевском сквере. Об этом в четверг сообщил комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.
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Это интернет-конференция главного редактора русскоязычного портала RusDelfi Андрея Шумакова. Вы можете оставлять свои вопросы в комментариях.
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Супруга Марта Хельме Моника, которая является членом фракции EKRE в Рийгикогу, намекнула после всей вчерашней истории с гендиректором полиции Эльмаром Вахером, что глава правительства Юри Ратас должен сделать выбор между Вахером и EKRE.
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