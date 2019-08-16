16.08.2019, 21:36

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: глупый поступок на Тартуском шоссе, Белое море и день рождение Васильева


rus.delfi.ee
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Narva mnt, Viru ring, Hobujaama
Narva mnt, Viru ring, HobujaamaFoto: Jaanus Lensment

Читайте подборку самых интересных новостей за пятницу.

На Тартуском шоссе водитель выскочил из автомобиля и напал на человека

Ummik longread vol 2 Foto: Jaanus Lensment


Вчера в Таллинне водитель стоявшего в пробке автомобиля напал на находившегося в другом автомобиле человека.
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В Белом море взорвался ядерный реактор. Может ли радиация дойти до Эстонии?

Foto: Maxim Polyshuk, Sputnik


На прошлой неделе в Белом море в России взорвался ядерный реактор. Может ли это как-то повлиять на Эстонию?
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Константину Васильеву — 35! Интервью с маэстро об эстонском языке, сером паспорте и перспективах в политике (предложения есть)

Konstatin Vassiljev Foto: Risto Pirnpuu


Играющей легенде эстонского футбола Константину Васильеву сегодня, 16 августа, исполнилось 35 лет. Поздравляем!

RusDelfi встретился с маэстро и поговорил не о футболе, а о политике, серых паспортах и жизни вне поля.
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Каллас: кнопка самоуничтожения этого правительства сработает накануне местных выборов

Kaja Kallas ei annaks koalitsioonis peaministri tooli Jüri Rattale, kuna teeks sedasi karuteene kõikidele naistele. Foto: Ilmar Saabas


Лидер Партии реформ Кая Каллас считает, что нынешнее правительство во имя популизма дает много дорогих обещаний, которые приведут государство к кризису.
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В Facebook запустили очередную акцию: правительство в отставку!

Ekspress Meedia Kollaaž


Акция "правительство в отставку" (подписано дигитально) набирает обороты.
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Корб о поправках к закону о гражданстве: это важный шаг к основной цели — сокращению числа неграждан за счет выдачи им эстонских паспортов

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas


"Одобрение правительством законопроекта о внесении изменений в Закон о гражданстве, на мой взгляд, является важным шагом в направлении к нашей основной цели — сокращению числа неграждан за счет выдачи им эстонских паспортов. Подчеркну, что наша позиция по вопросу неграждан остается неизменной — мы придерживаемся мнения, что гражданство необходимо дать всем обладателям серых паспортов", — говорит генеральный секретарь Центристской партии Михаила Корб.
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ФОТО: Живее всех живых! На концерте памяти Виктора Цоя на горке Харью традиционно было негде упасть яблоку и алюминиевому огурцу

Kontsert "Tsoi laulud" Harjumäel Foto: Madis Veltman


Вчера на горке Харью в центре Таллинна состоялся традиционный концерт в память о лидере группы "Кино" Викторе Цое.
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На территории Кремля нашли бомбу: была скрыта большим слоем земли

Kremlin Foto: Roman Starapopov

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Бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили и обезвредили на территории так называемого "ледника" (ледяного погреба) на территории Московского Кремля, что стало причиной приостановки работы археологов и работников СМИ в Большом Кремлевском сквере. Об этом в четверг сообщил комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.
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Конференция главного редактора RusDelfi Андрея Шумакова. Задавайте вопросы в комментариях

Андрей Шумаков Foto: Tiit Blaat


Это интернет-конференция главного редактора русскоязычного портала RusDelfi Андрея Шумакова. Вы можете оставлять свои вопросы в комментариях.
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Моника Хельме: у Ратаса есть выбор — или очернивший правительство чиновник, или защищавшие кабинет министры

Helle-Moonika Helme Foto: Sven Arbet


Супруга Марта Хельме Моника, которая является членом фракции EKRE в Рийгикогу, намекнула после всей вчерашней истории с гендиректором полиции Эльмаром Вахером, что глава правительства Юри Ратас должен сделать выбор между Вахером и EKRE.
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