ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Глубинное государство Марта Хельме, приговор Кокорину и Мамаеву и запрет шествия на 9 мая в Нарве

Издание Eesti Ekspress предлагает вниманию читателей шуточную ”первую детальную карту глубинного государства”, о котором так часто говорит лидер EKRE Март Хельме.

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Статистика от автовладельцев: какие подержанные авто быстро сломаются вероятнее всего?

фото иллюстративное

Подведена статистика самых проблемных использованных автомобилей.

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ФОТО: Меган Маркл и принц Гарри показали первенца

6 мая у Меган Маркл и принца Гарри родился первенец. Имя мальчика еще неизвестно. Сегодня же появились первые фотографии счастливой семьи.

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ФОТО │ Ресторан-корабль на продажу! Знаменитый Talleke ja Pullike с уникальной обстановкой в поиске владельца

Фото: Ober Haus

На рынке недвижимости появился интересный объект: на продажу выставлен ресторанный бизнес и недвижимость Talleke ja Pullike, расположенная в микрорайоне Какумяэ.

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”Я шел последним. За мной уже никого не было”. История мурманского предпринимателя: ему удалось выбраться из загоревшегося суперджета

5 мая в аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа. Самолет Sukhoi Superjet 100 компании ”Аэрофлот”, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся при приземлении. Погиб 41 человек — из 78 находившихся на борту. ”Медуза” поговорила с одним из выживших — 35-летним мурманским предпринимателем Олегом Молчановым, который находился в самолете вместе с женой (ей тоже удалось спастись).

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Ратас примет участие в международной конференции. Хельме считает, что она — часть Теории заговора

Jüri Ratas ja Mart Helme. Foto: Ekspress Meedia

ТОП Эстонская фирма внедряет для сотрудников 4-дневную рабочую неделю ИДЕИ │ Дизайн маленькой кухни: какой цвет выбрать Кокорин и Мамаев приговорены к реальным срокам заключения в колонии

Премьер-министр Юри Ратас посетит Бильдербергская конференцию. По словам Хельме, там, помимо прочего, хотят создать Мировое правительство.

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Кокорин и Мамаев приговорены к реальным срокам заключения в колонии

Pavel Mamaev ja Aleksandr Kokorin Foto: Twitter

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в отношении бывших футболистов сборной России Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар"). Им назначены реальные сроки заключения — отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

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Министр (центрист) признал: предвыборное обещание Центристской партии о внеочередном повышении пенсий — под вопросом

Tanel Kiik Foto: Priit Simson

Предвыборное обещание Центристской партии провести внеочередное повышение пенсий в 2020 году сомнительно, сказал министр социальных дел, центрист Танел Кийк.

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"Называл 14-летних шлюхами". Школьниц шокировали оскорбления со стороны охранника в New Yorker

Foto: erakogu

"Возможно, я сейчас реагирую чрезмерно, но все-таки расскажу, что случилось на прошлой неделе. А именно, охранник магазина New Yorker в задней комнате называл испуганных школьниц шлюхами, как будто это самое нормальное, как называть 14-летних".

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EKRE пытается выяснить, кто ”слил” прессе информацию о Марти Куузике. Одного осведомителя преследовал ”коренастый лысый мужчина на BMW”

ENNE AMETIVANNET: Marti Kuusik (keskel) jõudis olla väliskaubanduse- ja infotehnoloogia minister veidi üle ööpäeva. Foto: Ilmar Saabas

История про возможное домашнее насилие в семье Марти Куузика основывалась не на анонимных обвинениях. Журналисты Eesti Ekspress и Eesti Päevaleht знают, с кем они общались и о чем писали.

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В Нарве официально запретили народное шествие 9 мая