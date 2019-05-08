08.05.2019, 21:36

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Глубинное государство Марта Хельме, приговор Кокорину и Мамаеву и запрет шествия на 9 мая в Нарве


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Narva Mai 9
Narva Mai 9Foto: Sergei Stepanov, NPA

Смотрите, как выглядит первая детальная карта Глубинного государства Марта Хельме. Меган Маркл и принц Гарри показали первенца. Кокорин и Мамаев приговорены к реальным срокам заключения в колонии. В Нарве официально запретили народное шествие 9 мая. Не пропустите проект Rus Delfi — свежие новости из Ливерпуля!

Министр внутренних дел Март Хельме верит в теорию заговора и Систему, которая управляет всем

Esimesed avalikud viited kaadritagustele niiditõmbajatele tekivad Mart Helme tekstidesse 2013. aastal. Foto: Ilmar Saabas

Новоиспеченный министр внутренних дел Март Хельме верит, что Эстония не по-настоящему независима и на самом деле все организует система, пишет Eesti Päevaleht.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Рассекречено! Первая детальная карта Глубинного государства Марта Хельме

Illustratsioon: Heiki Ernits

Издание Eesti Ekspress предлагает вниманию читателей шуточную ”первую детальную карту глубинного государства”, о котором так часто говорит лидер EKRE Март Хельме.
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Статистика от автовладельцев: какие подержанные авто быстро сломаются вероятнее всего?

фото иллюстративное

Подведена статистика самых проблемных использованных автомобилей.
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ФОТО: Меган Маркл и принц Гарри показали первенца

Scanpix

6 мая у Меган Маркл и принца Гарри родился первенец. Имя мальчика еще неизвестно. Сегодня же появились первые фотографии счастливой семьи.
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ФОТО │ Ресторан-корабль на продажу! Знаменитый Talleke ja Pullike с уникальной обстановкой в поиске владельца

Фото: Ober Haus

На рынке недвижимости появился интересный объект: на продажу выставлен ресторанный бизнес и недвижимость Talleke ja Pullike, расположенная в микрорайоне Какумяэ.
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”Я шел последним. За мной уже никого не было”. История мурманского предпринимателя: ему удалось выбраться из загоревшегося суперджета

5 мая в аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа. Самолет Sukhoi Superjet 100 компании ”Аэрофлот”, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся при приземлении. Погиб 41 человек — из 78 находившихся на борту. ”Медуза” поговорила с одним из выживших — 35-летним мурманским предпринимателем Олегом Молчановым, который находился в самолете вместе с женой (ей тоже удалось спастись).
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Ратас примет участие в международной конференции. Хельме считает, что она — часть Теории заговора

Jüri Ratas ja Mart Helme. Foto: Ekspress Meedia

ТОП

Премьер-министр Юри Ратас посетит Бильдербергская конференцию. По словам Хельме, там, помимо прочего, хотят создать Мировое правительство.
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Кокорин и Мамаев приговорены к реальным срокам заключения в колонии

Pavel Mamaev ja Aleksandr Kokorin Foto: Twitter

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в отношении бывших футболистов сборной России Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар"). Им назначены реальные сроки заключения — отбывать наказание они будут в колонии общего режима.
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Министр (центрист) признал: предвыборное обещание Центристской партии о внеочередном повышении пенсий — под вопросом

Tanel Kiik Foto: Priit Simson

Предвыборное обещание Центристской партии провести внеочередное повышение пенсий в 2020 году сомнительно, сказал министр социальных дел, центрист Танел Кийк.
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"Называл 14-летних шлюхами". Школьниц шокировали оскорбления со стороны охранника в New Yorker

Foto: erakogu

"Возможно, я сейчас реагирую чрезмерно, но все-таки расскажу, что случилось на прошлой неделе. А именно, охранник магазина New Yorker в задней комнате называл испуганных школьниц шлюхами, как будто это самое нормальное, как называть 14-летних".
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EKRE пытается выяснить, кто ”слил” прессе информацию о Марти Куузике. Одного осведомителя преследовал ”коренастый лысый мужчина на BMW”

ENNE AMETIVANNET: Marti Kuusik (keskel) jõudis olla väliskaubanduse- ja infotehnoloogia minister veidi üle ööpäeva. Foto: Ilmar Saabas

История про возможное домашнее насилие в семье Марти Куузика основывалась не на анонимных обвинениях. Журналисты Eesti Ekspress и Eesti Päevaleht знают, с кем они общались и о чем писали.
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В Нарве официально запретили народное шествие 9 мая

9 mai, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

Нарвская горуправа, опираясь на мнение полиции, не разрешила члену горсобрания Ларисе Олениной проводить традиционное народное шествие по центру Нарвы 9 мая, пишет "Северное побережье".
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ПРОЕКТ RUSDELFI | Автомобильное путешествие в Англию: страны, дороги и много футбола. Наш корреспондент был в Ливерпуле во время чуда!

Andrei Foto: Kristjan Järv

Корреспондент Delfi Андрей отправился на автомобиле из Таллинна в Англию, чтобы попасть на матч любимой футбольной команды. Предстоит преодолеть три тысячи километров дорог, пролив и другие преграды на пути в город на севере Англии, Ливерпуль.
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RUS DELFI В ЛИВЕРПУЛЕ | ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как Ливерпуль праздновал победу над "Барселоной"

Во вторник вечером, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов "Ливерпуль" отыгрался после 0:3. Во второй встрече команда из Англии забила 4 мяча "Барселоне". Смотрите фото и видео из Ливерпуля!
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ЭКСКЛЮЗИВ DELFI | Ливерпуль: город, который победил. Что происходило до и после невероятного матча с "Барселоной"?

Andrei Tsvetajev

В ответном матче Лиги чемпионов УЕФА во вторник "Ливерпуль" победил "Барселону" 4:0. Первый поединок английская команда проиграла 0:3, и никто уже в них не верил. Но они смогли. Читайте репортаж прямиком из Ливерпуля!
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