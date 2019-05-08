ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Глубинное государство Марта Хельме, приговор Кокорину и Мамаеву и запрет шествия на 9 мая в Нарве

Смотрите, как выглядит первая детальная карта Глубинного государства Марта Хельме. Меган Маркл и принц Гарри показали первенца. Кокорин и Мамаев приговорены к реальным срокам заключения в колонии. В Нарве официально запретили народное шествие 9 мая. Не пропустите проект Rus Delfi — свежие новости из Ливерпуля!
Министр внутренних дел Март Хельме верит в теорию заговора и Систему, которая управляет всем
Статистика от автовладельцев: какие подержанные авто быстро сломаются вероятнее всего?
Подведена статистика самых проблемных использованных автомобилей. Loe edasi…
ФОТО: Меган Маркл и принц Гарри показали первенца
6 мая у Меган Маркл и принца Гарри родился первенец. Имя мальчика еще неизвестно. Сегодня же появились первые фотографии счастливой семьи. Loe edasi…
ФОТО │ Ресторан-корабль на продажу! Знаменитый Talleke ja Pullike с уникальной обстановкой в поиске владельца
На рынке недвижимости появился интересный объект: на продажу выставлен ресторанный бизнес и недвижимость Talleke ja Pullike, расположенная в микрорайоне Какумяэ. Loe edasi…
”Я шел последним. За мной уже никого не было”. История мурманского предпринимателя: ему удалось выбраться из загоревшегося суперджета
5 мая в аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа. Самолет Sukhoi Superjet 100 компании ”Аэрофлот”, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся при приземлении. Погиб 41 человек — из 78 находившихся на борту. ”Медуза” поговорила с одним из выживших — 35-летним мурманским предпринимателем Олегом Молчановым, который находился в самолете вместе с женой (ей тоже удалось спастись). Loe edasi…
Ратас примет участие в международной конференции. Хельме считает, что она — часть Теории заговора
Премьер-министр Юри Ратас посетит Бильдербергская конференцию. По словам Хельме, там, помимо прочего, хотят создать Мировое правительство. Loe edasi…
Кокорин и Мамаев приговорены к реальным срокам заключения в колонии
Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в отношении бывших футболистов сборной России Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар"). Им назначены реальные сроки заключения — отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Loe edasi…
Министр (центрист) признал: предвыборное обещание Центристской партии о внеочередном повышении пенсий — под вопросом
Предвыборное обещание Центристской партии провести внеочередное повышение пенсий в 2020 году сомнительно, сказал министр социальных дел, центрист Танел Кийк. Loe edasi…
"Называл 14-летних шлюхами". Школьниц шокировали оскорбления со стороны охранника в New Yorker
"Возможно, я сейчас реагирую чрезмерно, но все-таки расскажу, что случилось на прошлой неделе. А именно, охранник магазина New Yorker в задней комнате называл испуганных школьниц шлюхами, как будто это самое нормальное, как называть 14-летних". Loe edasi…
EKRE пытается выяснить, кто ”слил” прессе информацию о Марти Куузике. Одного осведомителя преследовал ”коренастый лысый мужчина на BMW”
История про возможное домашнее насилие в семье Марти Куузика основывалась не на анонимных обвинениях. Журналисты Eesti Ekspress и Eesti Päevaleht знают, с кем они общались и о чем писали. Loe edasi…
В Нарве официально запретили народное шествие 9 мая
Нарвская горуправа, опираясь на мнение полиции, не разрешила члену горсобрания Ларисе Олениной проводить традиционное народное шествие по центру Нарвы 9 мая, пишет "Северное побережье". Loe edasi…
ПРОЕКТ RUSDELFI | Автомобильное путешествие в Англию: страны, дороги и много футбола. Наш корреспондент был в Ливерпуле во время чуда!
Корреспондент Delfi Андрей отправился на автомобиле из Таллинна в Англию, чтобы попасть на матч любимой футбольной команды. Предстоит преодолеть три тысячи километров дорог, пролив и другие преграды на пути в город на севере Англии, Ливерпуль. Loe edasi…
RUS DELFI В ЛИВЕРПУЛЕ | ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как Ливерпуль праздновал победу над "Барселоной"
Во вторник вечером, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов "Ливерпуль" отыгрался после 0:3. Во второй встрече команда из Англии забила 4 мяча "Барселоне". Смотрите фото и видео из Ливерпуля! Loe edasi…
ЭКСКЛЮЗИВ DELFI | Ливерпуль: город, который победил. Что происходило до и после невероятного матча с "Барселоной"?
В ответном матче Лиги чемпионов УЕФА во вторник "Ливерпуль" победил "Барселону" 4:0. Первый поединок английская команда проиграла 0:3, и никто уже в них не верил. Но они смогли. Читайте репортаж прямиком из Ливерпуля! Loe edasi…