ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Еще один перевернувшийся грузовик, соревнования безумных летательных аппаратов и благополучный итог розысков пропавшей девушки

Президент РФ Владимир Путин допустил возможность предоставления российского гражданства по упрощенной схеме всем гражданам Украины, а не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он сообщил на пресс-конференции в субботу по итогам своего визита в Китай.

Loe edasi…

Где находятся самые опасные участки дорог, и что делают для того, чтобы предотвратить ДТП

Ummik Jõe, Narva ristmikul Foto: Priit Mürk

В среднем, по данным Эстонского фонда дорожного страхования, страховые фирмы ежедневно фиксируют по 92 страховых случая. В ходе состоявшейся на минувшей неделе дорожной толоки, где полиция проверяла соблюдение ПДД на участках дорог, указанных жителями страны, фиксировалось по 84 нарушения в час. Каждое из них так или иначе могло спровоцировать наступление очередного страхового случая — с 25 марта резко подскочило количество ДТП, в которых получали травмы пешеходы, рассказывает "МК-Эстония". Где чаще всего происходят аварии, кто в этом виноват и что делают власти?

Loe edasi…

ФОТО: На шоссе Таллинн-Пярну опрокинулся перевозящий электронику грузовик

Tallinna–Pärnu maanteel läks kummuli elektroonikakoormaga veok Foto: Delfi lugeja

Сегодня утром на шоссе Таллинн-Пярну посредине дороги опрокинулся грузовик с электроникой. В результате ДТП, в котором никто не пострадал, было нарушено движение по трассе в обоих направлениях.

Loe edasi…

ВИДЕО: В Финском заливе перевернулся катер: восемь человек спасли, поиски одного продолжаются

Foto: TASS

МЧС РФ сообщает о восьми спасённых с тонущего катера в Финском заливе, информирует "Интерфакс".

Loe edasi…

Таллинн фонит? Мы умрем от рака? И другие вопросы эксперту о ”загадочном” газе радоне

фото иллюстративное ITAR-TASS

В редакцию написал письмо читатель Александр. Он с коллегами столкнулся с вопросом, который мало где освещается. А именно: о радоне.

Loe edasi…

ВИДЕО: Смотрите, как проходила эвакуация перевернувшейся в субботу фуры с новыми автомобилями Mercedes

Вчера на расстоянии 400-500 метров от порта Палдиски на извилистом участке дороги произошло ДТП — перевернулась фура, перевозившая новые автомобили Mercedes.

Loe edasi…

Владимир Зеленский готов обсуждать новые "условия сосуществования" Украины и России

SIPA/00904676/000020 Foto: Gaelle Girbes/SIPA

Избранный президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать новые условия сосуществования его страны и России. Об этом он, как передает ТАСС, написал на своей странице в Facebook.

Loe edasi…

ФОТО И ВИДЕО: Слетали в Эмайыги в гробу и на корове. В Тарту прошли соревнования безумных летательных аппаратов Karsumm

В рамках весенних Тартуских студенческих дней сегодня на берегу реки Эмайыги при большом стечении публики прошли соревнования самодельных летательных аппаратов Karsumm.

Loe edasi…

ВИДЕО: Автомобиль читательницы Delfi чудом избежал столкновения на перекрестке