ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Еще один перевернувшийся грузовик, соревнования безумных летательных аппаратов и благополучный итог розысков пропавшей девушки

Сегодня утром на шоссе Таллинн-Пярну посредине дороги опрокинулся грузовик с электроникой. В результате ДТП, в котором никто не пострадал, было нарушено движение по трассе в обоих направлениях. Только вчера съехал в кювет и завалился грузовик с новыми автомобилями.
В Тарту молодежь провела традиционные соревнования по полетам на шуточных летательных аппаратах в реку Эмайыги.
Пропавшая в средине апреля 17-летняя девушка нашлась благодаря неравнодушному человеку.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Путин подумывает раздать паспорта РФ всем жаждущим украинцам. Расходы в 100 млрд "некритичны", а пенсионеры поймут
Президент РФ Владимир Путин допустил возможность предоставления российского гражданства по упрощенной схеме всем гражданам Украины, а не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он сообщил на пресс-конференции в субботу по итогам своего визита в Китай. Loe edasi…
Где находятся самые опасные участки дорог, и что делают для того, чтобы предотвратить ДТП
В среднем, по данным Эстонского фонда дорожного страхования, страховые фирмы ежедневно фиксируют по 92 страховых случая. В ходе состоявшейся на минувшей неделе дорожной толоки, где полиция проверяла соблюдение ПДД на участках дорог, указанных жителями страны, фиксировалось по 84 нарушения в час. Каждое из них так или иначе могло спровоцировать наступление очередного страхового случая — с 25 марта резко подскочило количество ДТП, в которых получали травмы пешеходы, рассказывает "МК-Эстония". Где чаще всего происходят аварии, кто в этом виноват и что делают власти? Loe edasi…
ФОТО: На шоссе Таллинн-Пярну опрокинулся перевозящий электронику грузовик
Сегодня утром на шоссе Таллинн-Пярну посредине дороги опрокинулся грузовик с электроникой. В результате ДТП, в котором никто не пострадал, было нарушено движение по трассе в обоих направлениях. Loe edasi…
ВИДЕО: В Финском заливе перевернулся катер: восемь человек спасли, поиски одного продолжаются
МЧС РФ сообщает о восьми спасённых с тонущего катера в Финском заливе, информирует "Интерфакс". Loe edasi…
Таллинн фонит? Мы умрем от рака? И другие вопросы эксперту о ”загадочном” газе радоне
В редакцию написал письмо читатель Александр. Он с коллегами столкнулся с вопросом, который мало где освещается. А именно: о радоне. Loe edasi…
ФОТО И ВИДЕО: Слетали в Эмайыги в гробу и на корове. В Тарту прошли соревнования безумных летательных аппаратов Karsumm
В рамках весенних Тартуских студенческих дней сегодня на берегу реки Эмайыги при большом стечении публики прошли соревнования самодельных летательных аппаратовKarsumm. Loe edasi…
ВИДЕО: Автомобиль читательницы Delfi чудом избежал столкновения на перекрестке
Читательница Delfi поделилась с нами видеороликом, запечатлевшим как она вчера вечером чудом избежала аварии на перекрестке в Вильяндимаа, когда другой автомобиль не снижая скорости выехал со второстепенной дороги на перекресток и чуть не столкнулся с машиной читательницы, которой управлял ее муж. Loe edasi…
Литовская полиция: новорожденный, обнаруженный в Клайпеде, мог появиться на свет на улице. В моче младенца — экстази
В субботу, 26 апреля, в Клайпеде, у детского сада на ул. Жардининку, случайный прохожий услышал странный звук, пошел на него и обнаружил новорожденного, рассказывает литовский Delfi. Loe edasi…
ВИДЕО: Контавейт проиграла финал третьей ракетке мира
Сборная Эстонии неудачно стартовала на чемпионате мира
В ледовом холле "Тондираба" стартовал чемпионат мира по хоккею (Дивизион 1В). В первом туре сборная Эстонии в серии буллитов уступила румынам — 3:4 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 0:1) Loe edasi…
Дышите — не дышите. Синдром больного здания: микроклимат дома, на работе или в школе сказывается на здоровье и работоспособности
Бывало ли у вас так, что на работе часто болит голова, беспричинно портится настроение, вы не можете справиться с простыми, казалось бы задачами, и ваша эффективность труда падает? Или начальник ждет от вас гениальных идей, а вы ими что-то не искрите? Или же ребенок после школы часто жалуется, что болит голова, а его успеваемость вдруг снизилась? Как выясняется, дело вполне может быть не в вас, а в окружающей обстановке. Есть такой термин ”Синдром больного здания”, и если вам не повезло учиться, жить или работать в таком помещении, то последствия могут быть весьма печальными для здоровья, рассказывает "МК-Эстония". Loe edasi…
Пропавшая в Таллинне в середине апреля 17-летняя София найдена. Девушку узнал неравнодушный мужчина