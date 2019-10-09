ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Электронные визы, выигрышный билет и поиски женщины
Предлагаем вам подборку основных новостей за среду, 9 октября.
Предлагаем вам подборку основных новостей за среду, 9 октября.
Сейчас в тартуской галерее Noorus проходит выставка известного британского фотографа Мартина Парра о ”бедной и бесцветной Эстонии” 1992 года, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi...
С октября для поездок в Санкт-Петербург и Ленобласть действует электронная виза. Ею уже воспользовались многие иностранцы. DW узнала, с чем они столкнулись, и довольны ли нововведением.
Loe edasi...
Вчера стало известно, что актриса покинула «Европейский медицинский центр», в котором пробыла почти месяц. Родные Анастасии Заворотнюк пытались вывезти ее тайно из больницы, но многие успели увидеть артистку, которая борется с раком мозга.
Loe edasi...
По последним данным, Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она боролась с раком мозга. Но похоже, слухи были не совсем верны. Заворотнюк не вернулась домой, а лишь сменила клинику.
Loe edasi...
Пыхьяская префектура просит помощи в установлении личности мужчины, которого есть основание подозревать в том, что он мог совершить тяжкое преступление против личности в Таллинне осенью 2017 года.
Loe edasi...
Пыхьяская префектура просит помощи в установлении личности мужчины, которого есть основание подозревать в том, что он мог совершить тяжкое преступление против личности в Таллинне осенью 2017 года.
Loe edasi...
Власти Таллинна хотят ввести ограничение на продажу алкогольных напитков в барах. Статистика полиции показывает, что именно ранним утром в Старом городе, считающемся Меккой ночных возлияний, больше всего вызовов и, как правило, связаны они с применением насилия.
Loe edasi...
Выигравший в Bingo Loto 462 334 евро мужчина уже оформил свой выигрыш и рассказал, на что планирует его потратить.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Стало известно, кто увел в лес мальчика из машины под Омском
Почему в отеле нельзя заправлять кровать
Смерть на Поле Чудес: что известно о гибели девушки в Домодедове
Волк положил чумовой гол одному из лучших вратарей КХЛ