ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Электронные визы, выигрышный билет и поиски женщины

Все плохо. Онколог оценил состояние Анастасии Заворотнюк по имеющиеся информации

instagram / @ a_zavorotnyuk

По последним данным, Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она боролась с раком мозга. Но похоже, слухи были не совсем верны. Заворотнюк не вернулась домой, а лишь сменила клинику.

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Возможно, мужчина поджег человека. Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемого

Пыхьяская префектура просит помощи в установлении личности мужчины, которого есть основание подозревать в том, что он мог совершить тяжкое преступление против личности в Таллинне осенью 2017 года.

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ВИДЕО: Возможно, мужчина поджег человека. Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемого

Пыхьяская префектура просит помощи в установлении личности мужчины, которого есть основание подозревать в том, что он мог совершить тяжкое преступление против личности в Таллинне осенью 2017 года.

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”Человек с разбитым лицом машет кулаками и требует отдать стакан”. Самое напряженное время для полиции в Старом городе — раннее утро

Foto: Taavi Sepp

Власти Таллинна хотят ввести ограничение на продажу алкогольных напитков в барах. Статистика полиции показывает, что именно ранним утром в Старом городе, считающемся Меккой ночных возлияний, больше всего вызовов и, как правило, связаны они с применением насилия.

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Строитель из Рапламаа выиграл в Bingo Loto почти полмиллиона евро и уже знает, на что их потратит

Foto: Madis Veltman

Выигравший в Bingo Loto 462 334 евро мужчина уже оформил свой выигрыш и рассказал, на что планирует его потратить.

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