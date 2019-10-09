09.10.2019, 22:04

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Электронные визы, выигрышный билет и поиски женщины


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Eesti Loto
Eesti LotoFoto: Rauno Volmar

Предлагаем вам подборку основных новостей за среду, 9 октября.

ФОТО: Узнаете? Всемирно известный фотограф разыскивает женщину, которую заснял в Ласнамяэ в 1992 году

KES TUNNEB ÄRA? Martin Parr otsib 1992. aastal pildile jäänud Lasnamäe kaupluse kassiiri, et kinkida talle mälestuseks ja tänutäheks see raamitud foto. Ühendust võtta aadressil priithob@ekspress.ee. Foto: © Martin Parr/MAGNUM PHOTOS

Сейчас в тартуской галерее Noorus проходит выставка известного британского фотографа Мартина Парра о ”бедной и бесцветной Эстонии” 1992 года, пишет Eesti Ekspress.
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Бесплатно и быстро: в Санкт-Петербург по электронной визе — первые отзывы иностранцев

Foto: Vallo Kruuser

С октября для поездок в Санкт-Петербург и Ленобласть действует электронная виза. Ею уже воспользовались многие иностранцы. DW узнала, с чем они столкнулись, и довольны ли нововведением.
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ШОК! Как выглядит Анастасия Заворотнюк после выписки из больницы

instagram / @ a_zavorotnyuk

Вчера стало известно, что актриса покинула «Европейский медицинский центр», в котором пробыла почти месяц. Родные Анастасии Заворотнюк пытались вывезти ее тайно из больницы, но многие успели увидеть артистку, которая борется с раком мозга.
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Все плохо. Онколог оценил состояние Анастасии Заворотнюк по имеющиеся информации

instagram / @ a_zavorotnyuk

По последним данным, Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она боролась с раком мозга. Но похоже, слухи были не совсем верны. Заворотнюк не вернулась домой, а лишь сменила клинику.
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Возможно, мужчина поджег человека. Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемого

Пыхьяская префектура просит помощи в установлении личности мужчины, которого есть основание подозревать в том, что он мог совершить тяжкое преступление против личности в Таллинне осенью 2017 года.
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ВИДЕО: Возможно, мужчина поджег человека. Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемого

Пыхьяская префектура просит помощи в установлении личности мужчины, которого есть основание подозревать в том, что он мог совершить тяжкое преступление против личности в Таллинне осенью 2017 года.
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”Человек с разбитым лицом машет кулаками и требует отдать стакан”. Самое напряженное время для полиции в Старом городе — раннее утро

Foto: Taavi Sepp

Власти Таллинна хотят ввести ограничение на продажу алкогольных напитков в барах. Статистика полиции показывает, что именно ранним утром в Старом городе, считающемся Меккой ночных возлияний, больше всего вызовов и, как правило, связаны они с применением насилия.
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Строитель из Рапламаа выиграл в Bingo Loto почти полмиллиона евро и уже знает, на что их потратит

Foto: Madis Veltman

Выигравший в Bingo Loto 462 334 евро мужчина уже оформил свой выигрыш и рассказал, на что планирует его потратить.
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