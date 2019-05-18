ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Электроколлапс в Ида-Вирумаа, люксовая яхта в Таллинне, а также грядущая супержара!



В Аркна, на 96 км шоссе Таллинн-Нарва, рейсовый автобус врезался в Renault Megan.

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Немецкий парламентарий: центристов надо бы выкинуть из ALDE

Foto: Krister Paris, Ekspress Meedia



Немецкий парламентарий Александер Граф Ламбсдорфф из рядов свободных демократов сказал, что лично он пожелал бы изгнать центристов из фракции ALDE в Европарламенте.

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Продукты питания с истекшим сроком годности для продажи со скидкой не годятся? Одна фирма считает иначе

Brit Selge, Kaubaring oü kauplus Foto: Tiit Blaat



Сети розничной торговли не хотят продавать продукты после указанной на товаре даты срока годности (parim enne), хотя в Эстонии есть маленькая компания, который именно на такой продукции специализируется.

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Зеленский намерен вернуть Крым Украине

AFP / Scanpix



Крымские татары теперь "снова стали жертвами репрессий — как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму", заявил избранный украинский президент.

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ВИДЕО DELFI: Раймонд Кальюлайд: бюджет моей кампании высок, но спонсоров не назову



”У меня много друзей в гей-среде”, — поведал кандидат в Европарламент Раймонд Кальюлайд. По его словам, одна из причин разногласий в правящей коалицией — их стремление изменить конституцию относительно брака. ”Это бесчеловечная и глупая насмешка”, — считает он.

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Кальюлайд сравнила ситуацию в ЕС с положением в подводной лодке

Päevalehe intervjuu Kersti Kaljulaidiga Foto: Madis Veltman



"Хотя шум голосов в Европе может показаться приближением бури, поддержка Евросоюзу на сегодня достигает наивысшего за четверть века уровня и большинство жителей ЕС считает, что членство их стран в сообществе себя оправдвывает", - заявила на открытии конференции имени Леннарта Мери в Таллинне президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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Пожар в Кохтла-Ярве: полыхает квартира



В редакцию прислала видео очевидец пожара в Кохтла-Ярве.

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