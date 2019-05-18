ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Электроколлапс в Ида-Вирумаа, люксовая яхта в Таллинне, а также грядущая супержара!

БЛИЦ | Яна Тоом о нацистах, Крыме и ЕС. Обещает уйти из политики, если не пройдет в Европарламент
На вопросы журналиста rusDelfi отвечает евродепутат, член Центристской партии Яна Тоом.
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В Нарве — ”электроколлапс”: не работали банкоматы, в некоторых домах не было тока
Нарвский корреспондент Delfi сообщает, что в Нарве — "электроколлапс" начиная примерно с 7 утра субботу. ”Не работают банкоматы, в некоторых домах нет электричества”.
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ФОТО: В Таллинне остановилась шикарная яхта за 200 миллионов долларов
В субботу утром в Таллинне в порту у терминала Д причалила яхта Kismet. В данный момент она продается, стоимость – 200 миллионов долларов.
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На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись автомобиль и автобус: двое в больнице
В Аркна, на 96 км шоссе Таллинн-Нарва, рейсовый автобус врезался в Renault Megan.
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Немецкий парламентарий: центристов надо бы выкинуть из ALDE
Немецкий парламентарий Александер Граф Ламбсдорфф из рядов свободных демократов сказал, что лично он пожелал бы изгнать центристов из фракции ALDE в Европарламенте.
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Продукты питания с истекшим сроком годности для продажи со скидкой не годятся? Одна фирма считает иначе
Сети розничной торговли не хотят продавать продукты после указанной на товаре даты срока годности (parim enne), хотя в Эстонии есть маленькая компания, который именно на такой продукции специализируется.
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Зеленский намерен вернуть Крым Украине
Крымские татары теперь "снова стали жертвами репрессий — как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму", заявил избранный украинский президент.
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ВИДЕО DELFI: Раймонд Кальюлайд: бюджет моей кампании высок, но спонсоров не назову
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”У меня много друзей в гей-среде”, — поведал кандидат в Европарламент Раймонд Кальюлайд. По его словам, одна из причин разногласий в правящей коалицией — их стремление изменить конституцию относительно брака. ”Это бесчеловечная и глупая насмешка”, — считает он.
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Кальюлайд сравнила ситуацию в ЕС с положением в подводной лодке
"Хотя шум голосов в Европе может показаться приближением бури, поддержка Евросоюзу на сегодня достигает наивысшего за четверть века уровня и большинство жителей ЕС считает, что членство их стран в сообществе себя оправдвывает", - заявила на открытии конференции имени Леннарта Мери в Таллинне президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
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Пожар в Кохтла-Ярве: полыхает квартира
В редакцию прислала видео очевидец пожара в Кохтла-Ярве.
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Мадонна, Верка Сердючка и многие другие! Смотрите "Евровидение" вместе с Delfi и выигрывайте замечательные призы
Уже сегодня, 18 мая, в Тель-Авиве пройдет финал песенного конкурса "Евровидение". В финале выступит представитель Эстонии Виктор Крон, Сергей Лазарев, Верка Сердючка и сама Мадонна! Скучно не будет.
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Нарва, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ примерно на час остались без электричества
В субботу около 18:30 произошло отключение электричества в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, сообщил корреспондент ERR в Нарве. В 19:37 подача электричества в регионе была восстановлена.
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ВИДЕО DELFI: Дебаты кандидатов на пост председателя соцдемов. Кто как видит будущее партии?
Несмотря на то, что после выборов соцдемы стали самой маленькой парламентской партией, место председателя — теплое: сразу четыре кандидата хотели бы его занять.
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