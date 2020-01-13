13.01.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эхо ужасной аварии, спасение собаки и создание Языкового департамента


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Politseioperatsioon Suurupis
Politseibuss maanteel (foto on illustratiivne).Foto: Taavi Sepp

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 13 января.

Страшная авария на Сааремаа разрушила жизнь целой семьи. Женщина, которая сейчас находится в больнице, беременна

Liiklusõnnetus Saaremaal Foto: Priit Simson

Страшная авария на Сааремаа разрушила жизнь целой семьи, пишет Eesti Päevaleht. В результате ДТП погибли мать (Кати, 27 лет), ребенок (девять месяцев) и его бабушка (Эве, 58 лет). Также пострадала беременная 37-летняя сестра Кати (Мэрли). Она сейчас находится в больнице тяжелом состоянии.
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Состояние выжившей в тяжелой аварии на Сааремаа женщины по-прежнему тяжелое

Kolme hukkunuga liiklusõnnetus Saaremaal Foto: Irina Mägi

Состояние выжившей в трагедии на Сааремаа женщины по-прежнему оценивается как тяжелое.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ | Как произошла авария, унесшая жизни двух женщин и младенца

Foto Delfi

В субботу на 128 км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре на Сааремаа произошла тяжелая авария, в которой погибли две женщины и маленький ребенок.
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В Раквере хозяйка попыталась утопить собаку, но мужчина бросился в воду и спас животное

Pikalt ei oleks Jack külmas vees vastu pidanud.

В Раквере мужчина кинулся в пруд и спал собаку, которую предположительно хотела утопить хозяйка.
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Языковому департаменту — быть! Он приступит к работе 1 сентября

Eesti keele riigieksam Foto: Tiit Blaat

Министерство образования и науки составило для правительства план создания Департамента образования и по делам молодежи и реорганизации Языковой инспекции в Языковой департамент.
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Что вы делали вчера вечером? Водителей могут начать задним числом наказывать за вождение в нетрезвом виде

Viljandis sõitis roolijoodik politsei eest ära Foto: Kenno Soo

Очень часто полицейские, поймав совершившего в пьяном состоянии аварию водителя, слышат: ”Я был трезв, но после аварии с горя выпил”. Теперь же может случиться так, что полиция начнет выявлять состояние алкогольного опьянения задним числом — при помощи экспертизы. И отправлять нарушителей под суд, пишет "МК-Эстония".
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"Родители в шоке": мальчик застрял в джакузи и умер

Фото: Pixabay

В больнице Новосибирска скончался подросток — он попал туда после того, как его рука застряла в джакузи в аквапарке. По словам очевидцев, мальчик не мог выбраться на поверхность более четырех минут. Прибывшие на место ЧП врачи зафиксировали у него клиническую смерть, однако все же смогли запустить дыхание и доставить пострадавшего в реанимацию. На протяжении шести дней медики боролись за жизнь школьника, однако спасти его не удалось.
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И вновь! Брюки с низкой талией, длинные платья и винтаж. Что модно носить в 2020?

Фото автора Jill Wellington : Pexels

Ну что, новый год принес и новые тенденции, к которым нас активно готовили еще в 2019-м. Итак, встречайте, радуйтесь или возмущайтесь: некоторые тенденции, от которых мы долго уходили, вновь возвращаются.
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