ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эхо ужасной аварии, спасение собаки и создание Языкового департамента
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 13 января.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 13 января.
Страшная авария на Сааремаа разрушила жизнь целой семьи, пишет Eesti Päevaleht. В результате ДТП погибли мать (Кати, 27 лет), ребенок (девять месяцев) и его бабушка (Эве, 58 лет). Также пострадала беременная 37-летняя сестра Кати (Мэрли). Она сейчас находится в больнице тяжелом состоянии.
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Состояние выжившей в трагедии на Сааремаа женщины по-прежнему оценивается как тяжелое.
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В субботу на 128 км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре на Сааремаа произошла тяжелая авария, в которой погибли две женщины и маленький ребенок.
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В Раквере мужчина кинулся в пруд и спал собаку, которую предположительно хотела утопить хозяйка.
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Министерство образования и науки составило для правительства план создания Департамента образования и по делам молодежи и реорганизации Языковой инспекции в Языковой департамент.
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Очень часто полицейские, поймав совершившего в пьяном состоянии аварию водителя, слышат: ”Я был трезв, но после аварии с горя выпил”. Теперь же может случиться так, что полиция начнет выявлять состояние алкогольного опьянения задним числом — при помощи экспертизы. И отправлять нарушителей под суд, пишет "МК-Эстония".
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В больнице Новосибирска скончался подросток — он попал туда после того, как его рука застряла в джакузи в аквапарке. По словам очевидцев, мальчик не мог выбраться на поверхность более четырех минут. Прибывшие на место ЧП врачи зафиксировали у него клиническую смерть, однако все же смогли запустить дыхание и доставить пострадавшего в реанимацию. На протяжении шести дней медики боролись за жизнь школьника, однако спасти его не удалось.
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Ну что, новый год принес и новые тенденции, к которым нас активно готовили еще в 2019-м. Итак, встречайте, радуйтесь или возмущайтесь: некоторые тенденции, от которых мы долго уходили, вновь возвращаются.
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