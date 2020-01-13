ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эхо ужасной аварии, спасение собаки и создание Языкового департамента

В Раквере хозяйка попыталась утопить собаку, но мужчина бросился в воду и спас животное

Pikalt ei oleks Jack külmas vees vastu pidanud.

В Раквере мужчина кинулся в пруд и спал собаку, которую предположительно хотела утопить хозяйка.

Loe edasi...

Языковому департаменту — быть! Он приступит к работе 1 сентября

Eesti keele riigieksam Foto: Tiit Blaat

Министерство образования и науки составило для правительства план создания Департамента образования и по делам молодежи и реорганизации Языковой инспекции в Языковой департамент.

Loe edasi...

Что вы делали вчера вечером? Водителей могут начать задним числом наказывать за вождение в нетрезвом виде

Viljandis sõitis roolijoodik politsei eest ära Foto: Kenno Soo

Очень часто полицейские, поймав совершившего в пьяном состоянии аварию водителя, слышат: ”Я был трезв, но после аварии с горя выпил”. Теперь же может случиться так, что полиция начнет выявлять состояние алкогольного опьянения задним числом — при помощи экспертизы. И отправлять нарушителей под суд, пишет "МК-Эстония".

Loe edasi...

"Родители в шоке": мальчик застрял в джакузи и умер

Фото: Pixabay

В больнице Новосибирска скончался подросток — он попал туда после того, как его рука застряла в джакузи в аквапарке. По словам очевидцев, мальчик не мог выбраться на поверхность более четырех минут. Прибывшие на место ЧП врачи зафиксировали у него клиническую смерть, однако все же смогли запустить дыхание и доставить пострадавшего в реанимацию. На протяжении шести дней медики боролись за жизнь школьника, однако спасти его не удалось.

Loe edasi...

И вновь! Брюки с низкой талией, длинные платья и винтаж. Что модно носить в 2020?