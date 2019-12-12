ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эхо тартуской трагедии, приглашение Лаврову и смелые услуги пластической хирургии
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 12 декабря.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 12 декабря.
Трое маленьких мальчиков. Мать. Отец. Дом, который считали своим домом девять месяцев, и жизнь, которая, казалось, шла только в гору. Все вышеперечисленное было перечеркнуто лишь одним стечением обстоятельств, где слагаемыми выступили холодильник, насколько известно, отсутствующий датчик дыма и оказавшееся поздним время.
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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу направил своему российскому коллеге Сергею Лаврову приглашение посетить Эстонию 2 февраля в связи с отмечаемым в этот день в Тарту столетием Тартуского мирного договора.
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В Эстонии складывается критическая ситуация в отношении местного бюро российского информационного агентства ”Спутник”, которое подвергается беспрецедентному административному давлению со стороны эстонских властей, заявили в МИД России.
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Как известно, пластические операции делают не только те, кто недоволен своей внешностью. У хирургов, занимающихся интимной пластикой, тоже полно работы! Мы составили для вас рейтинг самых востребованных процедур, уверены, некоторые из них вы себе даже не представляли!
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В субботу 14 декабря вступит в силу новое фитосанитарное законодательство, согласно которому из-за пределов ЕС нельзя будет ввезти даже одно яблоко без фитосанитарного сертификата.
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Звезда мирового сумо Баруто (он же депутат Рийгикогу Кайдо Хевельсон) был выставлен охранниками из ночного клуба в Тарту.
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Согласно некоторым данным, уже три месяца Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре, но прогресса якобы никакого нет. Более того, говорят, что прогнозы относительно здоровья популярной актрисы нерадужные, — пересказывают dni.ru.
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