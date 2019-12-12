12.12.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эхо тартуской трагедии, приглашение Лаврову и смелые услуги пластической хирургии


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Valitsuse pressikonverents ja meeleavaldus
Valitsuse pressikonverents ja meeleavaldusFoto: Ilmar Saabas

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 12 декабря.

Соседи о погибшей в пожаре семье: Каролина и Сергей были так рады, когда переехали в этот дом

Erakogu


Трое маленьких мальчиков. Мать. Отец. Дом, который считали своим домом девять месяцев, и жизнь, которая, казалось, шла только в гору. Все вышеперечисленное было перечеркнуто лишь одним стечением обстоятельств, где слагаемыми выступили холодильник, насколько известно, отсутствующий датчик дыма и оказавшееся поздним время.
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Урмас Рейнсалу пригласил Сергея Лаврова посетить Эстонию

Urmas Reinsalu Foto: Ilmar Saabas


Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу направил своему российскому коллеге Сергею Лаврову приглашение посетить Эстонию 2 февраля в связи с отмечаемым в этот день в Тарту столетием Тартуского мирного договора.
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ВИДЕО | Мария Захарова об Эстонии: журналистами там занимается Полиция безопасности


В Эстонии складывается критическая ситуация в отношении местного бюро российского информационного агентства ”Спутник”, которое подвергается беспрецедентному административному давлению со стороны эстонских властей, заявили в МИД России.
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Индустрия интимной пластики Эстонии: о таких услугах вы даже не слышали!

Photo by Tofros.com from Pexels


Как известно, пластические операции делают не только те, кто недоволен своей внешностью. У хирургов, занимающихся интимной пластикой, тоже полно работы! Мы составили для вас рейтинг самых востребованных процедур, уверены, некоторые из них вы себе даже не представляли!
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Новый порядок уже с субботы: без сертификата в Эстонию не пропустят даже яблока

pixabay.com


В субботу 14 декабря вступит в силу новое фитосанитарное законодательство, согласно которому из-за пределов ЕС нельзя будет ввезти даже одно яблоко без фитосанитарного сертификата.
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Охранники выставили знаменитого сумоиста Баруто из ночного клуба

KAIDO HÖÖVELSON (Baruto) Foto: Martin Ahven, Õhtuleht


Звезда мирового сумо Баруто (он же депутат Рийгикогу Кайдо Хевельсон) был выставлен охранниками из ночного клуба в Тарту.
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По сообщениям интернет-источников, Заворотнюк парализована навсегда

screenshot - youtube


Согласно некоторым данным, уже три месяца Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре, но прогресса якобы никакого нет. Более того, говорят, что прогнозы относительно здоровья популярной актрисы нерадужные, — пересказывают dni.ru.
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