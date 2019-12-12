ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эхо тартуской трагедии, приглашение Лаврову и смелые услуги пластической хирургии



В Эстонии складывается критическая ситуация в отношении местного бюро российского информационного агентства ”Спутник”, которое подвергается беспрецедентному административному давлению со стороны эстонских властей, заявили в МИД России.

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Индустрия интимной пластики Эстонии: о таких услугах вы даже не слышали!

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Как известно, пластические операции делают не только те, кто недоволен своей внешностью. У хирургов, занимающихся интимной пластикой, тоже полно работы! Мы составили для вас рейтинг самых востребованных процедур, уверены, некоторые из них вы себе даже не представляли!

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Новый порядок уже с субботы: без сертификата в Эстонию не пропустят даже яблока



В субботу 14 декабря вступит в силу новое фитосанитарное законодательство, согласно которому из-за пределов ЕС нельзя будет ввезти даже одно яблоко без фитосанитарного сертификата.

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Охранники выставили знаменитого сумоиста Баруто из ночного клуба

KAIDO HÖÖVELSON (Baruto) Foto: Martin Ahven, Õhtuleht



Звезда мирового сумо Баруто (он же депутат Рийгикогу Кайдо Хевельсон) был выставлен охранниками из ночного клуба в Тарту.

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По сообщениям интернет-источников, Заворотнюк парализована навсегда

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Согласно некоторым данным, уже три месяца Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре, но прогресса якобы никакого нет. Более того, говорят, что прогнозы относительно здоровья популярной актрисы нерадужные, — пересказывают dni.ru.

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