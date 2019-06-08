ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Двухмиллионное лечение маленькой девочки и жесткое задержание в центре Таллинна



Мировые фотографы запечатлели эмоциональную реакцию как нашего президента, так и остальной делегации, когда они поняли, что Эстония прошла в Совет безопасности ООН.

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ПРОЕКТ RUSDELFI | Путешествие на автомобиле: учимся на чужих ошибках

RusDelfi project. Suurbritannia Foto: Andrei Tsvetajev



Сезон отпусков и путешествий уже в полном разгаре, и многие уже начали планировать то, куда и как они отправятся этим летом. RusDelfi с удовольствием помогает вам с выбором и доказывает, что не только самолёт сможет доставить вас в Альпийские горы или на пляжи Адриатического моря.

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DELFI НА ПМЭФ | Популярный блогер Илья Варламов: Нарву и Ивангород надо накрыть куполом, будет классный музей



Популярный российский блогер и урбанист Илья Варламов считает, что эстонскую Нарву и российский Ивангород надо накрыть куполом и создать из этого музей. Об этом блогер рассказал в интервью Delfi на Петербургском международном экономическом форуме.

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Таллинн планирует запустить в этом году несколько новых автобусных маршрутов

ТОП ВИДЕО | В центре Таллинна группа быстрого реагирования скрутила двоих мужчин на глазах у прохожих ФОТО | Детей в Виймси спасло чудо: мощная молния разорвала дерево в клочья Кто из нас является “магнитом” для комаров, или Как стать непривлекательным для насекомых



Отвечая на запрос одного из депутатов горсобрания, вице-мэр Таллинна Андрей Новиков сообщил, что в планах горуправы открыть прямой автобусный маршрут между Вяйке-Ыйсмяэ и Юлемисте Сити, а также между Ласнамяэ и районом Пыхья-Таллинн.

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Бутылки из-под крепкого алкоголя скоро могут стать залоговой тарой

Alkoholi varjamise nõue asetab väikekauplused raskustesse. Foto: Ago Tammik



Законопроект о внесении поправок в Закон о таре, предусматривающий возможность добровольного присоединения производителей крепкого алкоголя к системе залоговой тары, может быть принят уже в 2019 году, сообщил в интервью ERR председатель правления OÜ Eesti Pandipakend Каупо Карба.

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ВИДЕО | Вы когда-нибудь видели, как печатают газеты? Смотрите, как создавался свежий объединенный номер LP и EPL



Со вчерашнего дня выходные с прессой начинаются уже в пятницу, потому что летом субботний еженедельник LP и ежедневная газета Eesti Päevaleht выходят в этот день вместе.

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ФОТО и ВИДЕО | В центре Пярну ночью полыхал дровяной сарай



В Пярну в начале улицы Пикк сегодня ночью в районе жилых домов горел дровяной сарай.

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Приключения эстонки в Венеции: романтика, августовский зной и побег от грузинского гангстера