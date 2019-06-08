ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Двухмиллионное лечение маленькой девочки и жесткое задержание в центре Таллинна
Самые важные новости этой субботы, 8 июня, читайте в нашей традиционной подборке.
Самые важные новости этой субботы, 8 июня, читайте в нашей традиционной подборке.
Вчера вечером на перекрестке у площади Вабадузе открылась известная из боевиков картина, когда сотрудники группы быстрого реагирования заломали подозреваемых в преступлении против имущества мужчин.
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По словам министра социальных дел Танеля Кийка, как он, так и Больничная касса, в курсе случая маленькой Аннабель и исследовали возможности, как профинансировать ее лечение, которое стоит более 2 миллионов долларов.
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Мировые фотографы запечатлели эмоциональную реакцию как нашего президента, так и остальной делегации, когда они поняли, что Эстония прошла в Совет безопасности ООН.
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Сезон отпусков и путешествий уже в полном разгаре, и многие уже начали планировать то, куда и как они отправятся этим летом. RusDelfi с удовольствием помогает вам с выбором и доказывает, что не только самолёт сможет доставить вас в Альпийские горы или на пляжи Адриатического моря.
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Популярный российский блогер и урбанист Илья Варламов считает, что эстонскую Нарву и российский Ивангород надо накрыть куполом и создать из этого музей. Об этом блогер рассказал в интервью Delfi на Петербургском международном экономическом форуме.
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Отвечая на запрос одного из депутатов горсобрания, вице-мэр Таллинна Андрей Новиков сообщил, что в планах горуправы открыть прямой автобусный маршрут между Вяйке-Ыйсмяэ и Юлемисте Сити, а также между Ласнамяэ и районом Пыхья-Таллинн.
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Законопроект о внесении поправок в Закон о таре, предусматривающий возможность добровольного присоединения производителей крепкого алкоголя к системе залоговой тары, может быть принят уже в 2019 году, сообщил в интервью ERR председатель правления OÜ Eesti Pandipakend Каупо Карба.
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Со вчерашнего дня выходные с прессой начинаются уже в пятницу, потому что летом субботний еженедельник LP и ежедневная газета Eesti Päevaleht выходят в этот день вместе.
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В Пярну в начале улицы Пикк сегодня ночью в районе жилых домов горел дровяной сарай.
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Портал Naistekas приводит небольшой отрывок из книги Кярты Вилди "Моя Италия".
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В полдень в Кадриорге началось "Утиное ралли", где в этот раз соревновались целых 15 000 уточек для ванны.
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Президент Керсти Кальюлайд дала в Берлине интервью одной из крупнейших немецких газет — выходящей в Мюнхене Süddeutsche Zeitung, в котором затронула тему дигитализации Германии, речь зашла также о внутренней политике Эстонии.
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В воскресенье за стол элитарного клуба "Что? Где? Когда?" впервые в 2019 году сядет команда Елены Потаниной. А в её составе — единственный в клубе игрок, представляющий Эстонию — Андрей Коробейник.
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Сегодня вечером по Эстонии прокатится грозовая воздушная масса, с завтрашнего дня можно попрощаться с чудесными летними знойными деньками.
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В Таллиннском аэропорту люди ждут вылета на отдых на остров Крит и в аэропорту Ираклиона — отлета домой. А у самолета авиакомпании SmartLynx техническая неисправность.
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Накануне своего жаркого концерта в жарком Таллинне Светлана Сурганова рассказала "Бублику", чем ей интересен Oxxxymiron, и какими бы были "Ночные снайперы" образца 2019 года.
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