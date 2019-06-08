08.06.2019, 21:26

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Двухмиллионное лечение маленькой девочки и жесткое задержание в центре Таллинна


rus.delfi.ee
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ImikFoto: Ilmar Saabas

Самые важные новости этой субботы, 8 июня, читайте в нашей традиционной подборке.

ВИДЕО | В центре Таллинна группа быстрого реагирования скрутила двоих мужчин на глазах у прохожих


Вчера вечером на перекрестке у площади Вабадузе открылась известная из боевиков картина, когда сотрудники группы быстрого реагирования заломали подозреваемых в преступлении против имущества мужчин.
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Два миллиона долларов за жизнь. Больничная касса обсудит поддержку лечения маленькой Аннабель

Foto: erakogu


По словам министра социальных дел Танеля Кийка, как он, так и Больничная касса, в курсе случая маленькой Аннабель и исследовали возможности, как профинансировать ее лечение, которое стоит более 2 миллионов долларов.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ФОТО | Сдержанный дипломатический корпус от души радовался, когда Эстония прошла в Совет безопасности ООН

epaselect USA UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY Foto: JASON SZENES, EPA


Мировые фотографы запечатлели эмоциональную реакцию как нашего президента, так и остальной делегации, когда они поняли, что Эстония прошла в Совет безопасности ООН.
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ПРОЕКТ RUSDELFI | Путешествие на автомобиле: учимся на чужих ошибках

RusDelfi project. Suurbritannia Foto: Andrei Tsvetajev


Сезон отпусков и путешествий уже в полном разгаре, и многие уже начали планировать то, куда и как они отправятся этим летом. RusDelfi с удовольствием помогает вам с выбором и доказывает, что не только самолёт сможет доставить вас в Альпийские горы или на пляжи Адриатического моря.
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DELFI НА ПМЭФ | Популярный блогер Илья Варламов: Нарву и Ивангород надо накрыть куполом, будет классный музей


Популярный российский блогер и урбанист Илья Варламов считает, что эстонскую Нарву и российский Ивангород надо накрыть куполом и создать из этого музей. Об этом блогер рассказал в интервью Delfi на Петербургском международном экономическом форуме.
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Таллинн планирует запустить в этом году несколько новых автобусных маршрутов

TLT buss Foto: Ilmar Saabas

ТОП


Отвечая на запрос одного из депутатов горсобрания, вице-мэр Таллинна Андрей Новиков сообщил, что в планах горуправы открыть прямой автобусный маршрут между Вяйке-Ыйсмяэ и Юлемисте Сити, а также между Ласнамяэ и районом Пыхья-Таллинн.
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Бутылки из-под крепкого алкоголя скоро могут стать залоговой тарой

Alkoholi varjamise nõue asetab väikekauplused raskustesse. Foto: Ago Tammik


Законопроект о внесении поправок в Закон о таре, предусматривающий возможность добровольного присоединения производителей крепкого алкоголя к системе залоговой тары, может быть принят уже в 2019 году, сообщил в интервью ERR председатель правления OÜ Eesti Pandipakend Каупо Карба.
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ВИДЕО | Вы когда-нибудь видели, как печатают газеты? Смотрите, как создавался свежий объединенный номер LP и EPL


Со вчерашнего дня выходные с прессой начинаются уже в пятницу, потому что летом субботний еженедельник LP и ежедневная газета Eesti Päevaleht выходят в этот день вместе.
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ФОТО и ВИДЕО | В центре Пярну ночью полыхал дровяной сарай


В Пярну в начале улицы Пикк сегодня ночью в районе жилых домов горел дровяной сарай.
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Приключения эстонки в Венеции: романтика, августовский зной и побег от грузинского гангстера

Scanpix, akg-images / Cameraphoto


Портал Naistekas приводит небольшой отрывок из книги Кярты Вилди "Моя Италия".
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ФОТО и ВИДЕО | "Утиное ралли" выиграла уточка Урмаса Паэта. Для больных раком детей собрали более 200 000 евро


В полдень в Кадриорге началось "Утиное ралли", где в этот раз соревновались целых 15 000 уточек для ванны.
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Президент Кальюлайд — немецкой газете: у EKRE такой лексикон, которого я в политике видеть не хочу

Madis Veltman


Президент Керсти Кальюлайд дала в Берлине интервью одной из крупнейших немецких газет — выходящей в Мюнхене Süddeutsche Zeitung, в котором затронула тему дигитализации Германии, речь зашла также о внутренней политике Эстонии.
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Андрей Коробейник: не исключаю, что Друзя, Аскерова и Новикова мы еще увидим за столом "Что? Где? Когда?"

Андрей Коробейник Фото: 1tv.ru


В воскресенье за стол элитарного клуба "Что? Где? Когда?" впервые в 2019 году сядет команда Елены Потаниной. А в её составе — единственный в клубе игрок, представляющий Эстонию — Андрей Коробейник.
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Жаре конец? С завтрашнего дня +30 больше не будет

Kuuma ilmaga Tallinnas Foto: Tiit Blaat


Сегодня вечером по Эстонии прокатится грозовая воздушная масса, с завтрашнего дня можно попрощаться с чудесными летними знойными деньками.
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У SmartLynx опять проблемы: самолет технически неисправен, люди в двух аэропортах ждут вылета

Tallinna Lennujaam Foto: Rauno_Volmar


В Таллиннском аэропорту люди ждут вылета на отдых на остров Крит и в аэропорту Ираклиона — отлета домой. А у самолета авиакомпании SmartLynx техническая неисправность.
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Светлана Сурганова: сотрудничество с Арбениной? Я была бы этому рада!


Накануне своего жаркого концерта в жарком Таллинне Светлана Сурганова рассказала "Бублику", чем ей интересен Oxxxymiron, и какими бы были "Ночные снайперы" образца 2019 года.
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