11.08.2019, 21:39

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ДТП, аварии, столкновения — ужасные сутки на эстонских дорогах

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Auto veeres tehnilise rikke tõttu vastu puud, juht ja kaasreisija hüppasid autost välja
Auto veeres tehnilise rikke tõttu vastu puud, juht ja kaasreisija hüppasid autost väljaFoto: Kenno Soo

В воскресенье стали известны подробности аварии под Тарту, также в ночь с субботы на воскресенье произошло ДТП со смертельным исходом на шоссе Таллинн-Нарва. Читайте об этом и другие новости за 11 августа в подборке RusDelfi.

ФОТО | Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: Есть погибший, двух мужчин доставили в больницу

PPA


Как сообщила полиция, ночью в 1:33 на шоссе Таллинн-Нарва возле деревни Солдина произошло тяжелое ДТП. В аварии погибла молодая женщина, двое мужчины были доставлены в больницу.
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ФОТО: Ночью в центре Таллинна произошла серьезная авария, пострадали три человека

Avarii Stockmanni ees Foto: Delfi lugeja


В субботу в 22:32 возле магазина Stockmann столкнулись два автомобиля. Пострадали три человека.
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Пятикратный чемпион Финляндии погиб в ДТП в Эстонии

Саид-Магомед Тасуханов Фото: Helsingin Paini-Miehet


Борец Саид-Магомед Тасуханов скончался от полученных травм в субботу. О трагическом событии сообщил на своей странице в Facebook борцовский клуб, в котором занимался молодой человек.
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Семейные врачи недовольны: мы выдаем слишком много справок. Это ни к чему!

Foto: Tanel Meos


В начале июля Союз семейных врачей Эстонии написал Министерству социальных дел письмо, в котором выразил обеспокоенность тем, что высшие учебные заведения направляют студентов, у которых возникли проблемы с учебой, к семейному врачу за справкой для академического отпуска, пишет Eesti Päevaleht.
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Палдиски слезам не верит: пенсионерка без ноги не имеет возможности помыться

МК-Эстония


88-летняя женщина без ноги живет в социальной квартире, не имея возможности проветрить окно и помыться, пишет "МК-Эстония".
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На акции протеста полицейский ударил женщину в живот. За информацию о нем пообещали больше 1000 евро

10 августа в Москве состоится митинг Фото: фэйсбук Любови Соболь


После многотысячного митинга на проспекте Сахарова 10 августа часть участников акции решили устроить шествие в центре Москвы. Многие из них были задержаны в районе Китай-города — всего в отделах полиции оказались 256 человек, пишет "Медуза".
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Мужчина не понимает, почему он должен судебным исполнителям в 10 раз больше положенного?

Euro Foto: Ilmar Saabas


”У меня есть долги, — рассказывает Анатолий (имя изменено). — Причем по одним бумагам я должен 8862,36 евро, а по другим — аж 17 905,79 евро! Неужели судебные исполнители хотят получить за свою работу 9426,04 евро? Но это же существенно больше суммы всего долга! И к тому же, если сумма требования меньше 10 000 евро, то судебный исполнитель может требовать за свою работу только 870 евро. А с меня требуют в 10 раз больше!” В этой непростой истории и разбиралась ”МК-Эстония”
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Русский судья может помочь "Нымме Калью" пройти дальше

Сергей Лапочкин Фото: tass.ru

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Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным обслужит ответный матч Лиги Европы между эстонским "Нымме Калью" и люксембургским "Дюделанжем".
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ПОДКАСТ "Халтура" — все | Самый нераскрытый герой в финальном эпизоде. Телешоу "Последний герой", море, ПБК, ETV+ и песня AveNue

Delfi


Слушайте последний выпуск подкаста "Халтура" вместе с Дмитрием Кукушкиным и Виталием Бесчастным.
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"Думали, что начался град, а затем увидели куски железа": осколки двигателя упали на людей

Hävitajad linna kohal 11.07.2019 Foto: Andres Putting


Осколки взорвавшегося двигателя самолета Boeing 787 авиакомпании Norwegian Air, который летел в Лос-Анджелес, обрушились на римский пригород Фьюмичино. Об этом сообщает Ruptly.
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