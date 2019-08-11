ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ДТП, аварии, столкновения — ужасные сутки на эстонских дорогах

В воскресенье стали известны подробности аварии под Тарту, также в ночь с субботы на воскресенье произошло ДТП со смертельным исходом на шоссе Таллинн-Нарва. Читайте об этом и другие новости за 11 августа в подборке RusDelfi.
ФОТО | Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: Есть погибший, двух мужчин доставили в больницу
Как сообщила полиция, ночью в 1:33 на шоссе Таллинн-Нарва возле деревни Солдина произошло тяжелое ДТП. В аварии погибла молодая женщина, двое мужчины были доставлены в больницу. Loe edasi...
ФОТО: Ночью в центре Таллинна произошла серьезная авария, пострадали три человека
В субботу в 22:32 возле магазина Stockmann столкнулись два автомобиля. Пострадали три человека. Loe edasi...
Пятикратный чемпион Финляндии погиб в ДТП в Эстонии
Борец Саид-Магомед Тасуханов скончался от полученных травм в субботу. О трагическом событии сообщил на своей странице в Facebook борцовский клуб, в котором занимался молодой человек. Loe edasi...
Семейные врачи недовольны: мы выдаем слишком много справок. Это ни к чему!
В начале июля Союз семейных врачей Эстонии написал Министерству социальных дел письмо, в котором выразил обеспокоенность тем, что высшие учебные заведения направляют студентов, у которых возникли проблемы с учебой, к семейному врачу за справкой для академического отпуска, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Палдиски слезам не верит: пенсионерка без ноги не имеет возможности помыться
88-летняя женщина без ноги живет в социальной квартире, не имея возможности проветрить окно и помыться, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...
На акции протеста полицейский ударил женщину в живот. За информацию о нем пообещали больше 1000 евро
После многотысячного митинга на проспекте Сахарова 10 августа часть участников акции решили устроить шествие в центре Москвы. Многие из них были задержаны в районе Китай-города — всего в отделах полиции оказались 256 человек, пишет "Медуза". Loe edasi...
Мужчина не понимает, почему он должен судебным исполнителям в 10 раз больше положенного?
”У меня есть долги, — рассказывает Анатолий (имя изменено). — Причем по одним бумагам я должен 8862,36 евро, а по другим — аж 17 905,79 евро! Неужели судебные исполнители хотят получить за свою работу 9426,04 евро? Но это же существенно больше суммы всего долга! И к тому же, если сумма требования меньше 10 000 евро, то судебный исполнитель может требовать за свою работу только 870 евро. А с меня требуют в 10 раз больше!” В этой непростой истории и разбиралась ”МК-Эстония” Loe edasi...
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