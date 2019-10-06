06.10.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Драматичная история дорожного лихача, нюансы пенсионной реформы и очередь за булкой


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Драматичная история дорожного лихача, нюансы пенсионной реформы и очередь за булкой
Foto: Hendrik Osula

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей воскресенья, 6 октября.

Правительство готовится к крупным отключениям электричества

Argo Ingver

Поздней осенью правительство Юри Ратаса проведет крупные кабинетные учения с тем, чтобы отработать модель поведения в случае кризиса, вызанного масштабными отключениями электроэнергии, сообщает портал ERR.
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Важно знать всем: 20 нюансов II пенсионной ступени и грядущей реформы

Seda raha Eesti teadus lähiajal ei näe. Foto: Sven Arbet

Законопроект о пенсионной реформе еще не принят, а вопросы о ней уже поступают в редакцию. Более того, многие нынешние и будущие пенсионеры не разбираются даже в существующих сегодня пенсионных реалиях. ”МК-Эстония” собрала ответы на самые важные вопросы об эстонской пенсионной системе и второй пенсионной ступени в свете грядущей реформы.
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”На тренировке все равны”. В легендарном спортклубе в Кадриорге бок о бок ”качались” банкиры, полицейские и криминальные авторитеты

Raivo Järvi, Meelis Lao, Erich Krieger, Jaan Kirsipuu, Priit Perens jt kuulusid Narva mnt 63 jõusaalivennaskonda. Foto: DELFI

Спортивный клуб Кадриорг десять лет назад являлся местом, куда приходили многие известные люди с самой разной подноготной, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО | Теплая булка в Таллинне стала дефицитом? Смотрите, какую очередь готовы стоять люди!

Andres Putting

Сегодня в помещениях заводе Põhjala в Копли уже в восьмой раз провели Saiakohvik (Булочное кафе). Судя по очереди, теплая и свежая булка стала дефицитным товаром.
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Президент Литвы оценил возможность захвата своей страны Россией за 36 часов

Leedu president Gitanas Nausėda on 20. augustil Eestis töövisiidil Foto: Rauno Volmar

Президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с CNN выразил свою точку зрения относительно возможности захвата своей страны Россией.
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Собираетесь в Санкт-Петербург? Узнайте, что можно ввозить и вывозить из России

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Таможенные правила Эстонии и России довольно объемны, но не все пункты интересны обычному туристу, который хочет поехать в Санкт-Петербург. ”МК-Эстония” приводит основные товары, которые можно ввозить в ту и другую страну без декларирования и уплаты пошлин. С более подробной таможенной информацией можно ознакомиться на сайтах соответствующих ведомств.
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"Мой косяк, но это несправедливо". Водитель-лихач из Белоруссии судится с PPA за право остаться в Эстонии

Mikita Piachoryn Foto: Ilmar Saabas

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Переехавшего из Белоруссии в Эстонию Никиту Печорина (27), у которого здесь жена и маленький ребенок, Департамент полиции и погранохраны (PPA) намерен выслать из страны за неоднократные нарушения ПДД. Печорин оспорил это предписание в суде. Примечательно, что суд первой инстанции занял сторону белоруса, а окружной — сторону PPA. Мужчина уверен, что наказание несправедливо и намерен дойти до ЕСПЧ.
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