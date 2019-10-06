ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Драматичная история дорожного лихача, нюансы пенсионной реформы и очередь за булкой

Спортивный клуб Кадриорг десять лет назад являлся местом, куда приходили многие известные люди с самой разной подноготной, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО | Теплая булка в Таллинне стала дефицитом? Смотрите, какую очередь готовы стоять люди!

Andres Putting

Сегодня в помещениях заводе Põhjala в Копли уже в восьмой раз провели Saiakohvik (Булочное кафе). Судя по очереди, теплая и свежая булка стала дефицитным товаром.

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Президент Литвы оценил возможность захвата своей страны Россией за 36 часов

Leedu president Gitanas Nausėda on 20. augustil Eestis töövisiidil Foto: Rauno Volmar

Президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с CNN выразил свою точку зрения относительно возможности захвата своей страны Россией.

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Собираетесь в Санкт-Петербург? Узнайте, что можно ввозить и вывозить из России

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Таможенные правила Эстонии и России довольно объемны, но не все пункты интересны обычному туристу, который хочет поехать в Санкт-Петербург. ”МК-Эстония” приводит основные товары, которые можно ввозить в ту и другую страну без декларирования и уплаты пошлин. С более подробной таможенной информацией можно ознакомиться на сайтах соответствующих ведомств.

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"Мой косяк, но это несправедливо". Водитель-лихач из Белоруссии судится с PPA за право остаться в Эстонии

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Переехавшего из Белоруссии в Эстонию Никиту Печорина (27), у которого здесь жена и маленький ребенок, Департамент полиции и погранохраны (PPA) намерен выслать из страны за неоднократные нарушения ПДД. Печорин оспорил это предписание в суде. Примечательно, что суд первой инстанции занял сторону белоруса, а окружной — сторону PPA. Мужчина уверен, что наказание несправедливо и намерен дойти до ЕСПЧ.

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