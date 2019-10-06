ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Драматичная история дорожного лихача, нюансы пенсионной реформы и очередь за булкой
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей воскресенья, 6 октября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей воскресенья, 6 октября.
Поздней осенью правительство Юри Ратаса проведет крупные кабинетные учения с тем, чтобы отработать модель поведения в случае кризиса, вызанного масштабными отключениями электроэнергии, сообщает портал ERR.
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Законопроект о пенсионной реформе еще не принят, а вопросы о ней уже поступают в редакцию. Более того, многие нынешние и будущие пенсионеры не разбираются даже в существующих сегодня пенсионных реалиях. ”МК-Эстония” собрала ответы на самые важные вопросы об эстонской пенсионной системе и второй пенсионной ступени в свете грядущей реформы.
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Спортивный клуб Кадриорг десять лет назад являлся местом, куда приходили многие известные люди с самой разной подноготной, пишет Eesti Päevaleht.
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Сегодня в помещениях заводе Põhjala в Копли уже в восьмой раз провели Saiakohvik (Булочное кафе). Судя по очереди, теплая и свежая булка стала дефицитным товаром.
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Президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с CNN выразил свою точку зрения относительно возможности захвата своей страны Россией.
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Таможенные правила Эстонии и России довольно объемны, но не все пункты интересны обычному туристу, который хочет поехать в Санкт-Петербург. ”МК-Эстония” приводит основные товары, которые можно ввозить в ту и другую страну без декларирования и уплаты пошлин. С более подробной таможенной информацией можно ознакомиться на сайтах соответствующих ведомств.
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Переехавшего из Белоруссии в Эстонию Никиту Печорина (27), у которого здесь жена и маленький ребенок, Департамент полиции и погранохраны (PPA) намерен выслать из страны за неоднократные нарушения ПДД. Печорин оспорил это предписание в суде. Примечательно, что суд первой инстанции занял сторону белоруса, а окружной — сторону PPA. Мужчина уверен, что наказание несправедливо и намерен дойти до ЕСПЧ.
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